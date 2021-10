Marktübersicht: Die besten Stimmgeräte Clip-Tuner 2021

Laut 25 Kundenbewertungen ist der Boss TU-02 mit 4,4 Sternen ein solider Rundum-Clip-Tuner für 15,- Euro und liegt damit noch in den Top 10 dieser Liste. Besonders praktisch ist die sehr leistungsstarke Batterie, die den Boss TU-02 auch für lange Gigs brauchbar macht. Technische Daten des Stimmgeräts Stimmgerät zum Anklemmen

kompakt und präzise

kontrastreiches Farbdisplay

4 Stimmmodi: Chromatisch, Gitarre, Bass und Ukulele

bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb mit CR2032-Lithiumbatterie

automatische Abschaltfunktion schont die Batterie bei Nichtgebrauch

Stimmbereich: 30 – 4000 Hz

Referenzton A4 (430 – 450 Hz)

Stimmungsgenauigkeit: 1 Cent

Abmessungen (B x T x H): 28 x 38 x 50 mm

Gewicht (inkl. Batterie): 25 g





8. Snark ST-8 Tuner/Metronom

Als Nachfolger des Snark SN-8 punktet dieser Clip-Tuner mit einer verbesserten Anzeige und schnellerer Ansprache. Von 255 Thomann-Kunden wurde er mit 4,6 Sternen bewertet. Kostenmäßig liegt das Stimmgerät bei 16,90 Euro.

Technische Daten des Stimmgeräts Nachfolger des Snark SN-8 mit schnellerer Ansprache und verbesserter Anzeige

Flat-Tuning/Transpose-Funktion

um 360° drehbares Farbdisplay

Tap Tempo Metronom: 40 – 250 bpm

Kalibrierung: 415 – 466 Hz

hochempfindlicher Vibrationssensor

inkl. Batterie





9. Harley Benton CTG-20 USB Clip Tuner

Dieser Harley Benton Tuner wird nicht durch eine Batterie, sondern durch ein beigeliefertes USB-Kabel mit Strom versorgt. 509 Kunden bewerteten diesen Clip-Tuner für 9,90 Euro mit 4,4 Sternen. Ansprechend ist hierbei nicht nur das farbige Display, sondern auch der beworbene Piezo-Sensor.

Technische Daten des Stimmgeräts über USB aufladbar

schnelle Ansprache

helles LC-Farbdisplay

um 360 Grad drehbar

Stimm-Modi: chromatisch / Gitarre / Bass / Violine, Ukulele

Kalibrierung: 430 – 450 Hz

hochempfindlicher Piezo-Sensor

Erfassungsbereich von A0 bis C8

Genauigkeit: +/- 0,5 Cent

Akku: 3,7 V, 110 mAh

Größe: 35 x 34 x 13,5 mm

Gewicht: 27 g

inkl. USB-Kabel

10. D’Addario PW-CT-12 Micro Headstock Tuner

Dieser relativ kleine Clip-Tuner wirbt bei einem Preis von 17,50 Euro mit seinem besonders empfindlichen Piezo-Tonabnehmer. 1082 Kunden bewerteten ihn dafür mit 4,4 Sternen.

Technische Daten des Stimmgeräts Cliptuner

für Kopfplatten von Gitarren und Bässen geeignet

Kalibrierung von 410 bis 480 Hz

Design: Low-Profil

sehr empfindlicher Piezo-Tonabnehmer

helles Display

auch für Instrumente mit Nitrolack geeignet

inkl. CR2032 Batterie



ANZEIGE 11. Fishman FT-2 Clip On Tuner

Als laut 16 Bewertungen sehr verlässlicher, preiswerter Clip Tuner erreicht der Fishman FT-2 eine sehr gute Bewertung von 4,9 Sternen bei einem Preis von 12,90 Euro. Geworben wird hierbei mit einer soliden Tuning-Erfahrung bei einfacher Bedienung.

Technische Daten des Stimmgeräts

chromatisches Stimmgerät

einfache Bedienung – aufstecken und Display hochklappen und der Tuner schaltet sich ein

zum Ausschalten genügt das Herunterklappen

großes, kontrastreiches und hintergrundbeleuchtete Display

Genauigkeit von ±1 Cent

Anzeige über „Nadelanzeige“ und mehrfarbigen Hintergrund

Stromversorgung mit einer 2032 Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen (L x B x H): 48 x 44 x 27 mm

Gewicht: 21 g









12. TC Electronic UniTune Clip Tuner Noir

TC Electronic werden bei diesem Tuner mit einem extrem starken und gut ablesbaren Display und sehr hoher Stimmgenauigkeit. All das bekommt man bei einem Preis von 23,90 Euro.

Von 61 Käufern wurde dieser Clip Tuner mit 4,9 Sternen bewertet.

Technische Daten des Stimmgeräts extrem helles und gut ablesbares Display

adaptives Display sorgt unabhängig von der Position des UniTune Clip für optimale Ablesbarkeit

Genauigkeit Strobe-Modus +/- 0,02 Cent

Genauigkeit Tuner Modus: +/- 0,05 Cent

Abmessungen (B x T x H): 25 x 60 x 28 mm

Farbe: Schwarz

13. Boss TU-10 BK

Durch seine sehr einfache Bedienung wurde der BOSS TU-10 von 192 Kunden mit 4,6 Sternen bewertet. Der Preis liegt hierbei bei 26,50 Euro, wobei er in der etwas höheren Preiskategorie dieser Liste liegt.

Technische Daten des Stimmgeräts

Stimmbereich: C0 (16,35Hz) bis C8 (4186 Hz)

Referenz-Pitch von 436 bis 445 Hz

+/- 1 Cent stimmgenau

schaltbarer Displaymode: Cent Display/Stream Display

Flat tuning: regular bis 5 Halbtöne tiefer

Farbe: Schwarz









14. Fender FT-1 Pro Clip Tuner

Als einer der preiswertesten, aber auch bekanntesten Clip-Tuner auf dieser Liste ist der Fender FT-1 sehr anfängerfreundlich, nicht nur wegen seines Preises von 9,90 Euro. 263 Kunden bewerteten ihn deshalb mit 4,5 Sternen Technische Daten des Stimmgeräts Vibrationssensor

frei bewegbar durch Dual-Scharnier

Tuning Mode: Chromatic, Guitar, Bass, Violine, Ukulele

Tuning Range: B0 – B7

Stimmgenauigkeit: +/- 1 Cent

LC-Display



15. Harley Benton MT100 Stimmgerät

Der vergleichsweise preiswerte Harley Benton MT-100 ist seit 2007 ein Klassiker der Clip-Tuner. Für 7,80 Euro war er 2545 Bewertern 4,1 Sterne wert. Geboten werden hierbei viele anpassbare Einstellungen und ein integriertes Metronom. Technische Daten des Stimmgeräts anklemmbar

mit integriertem Metronom

eingebautes Mikrofon und Vibrations-Sensor

großes drehbares und beleuchtetes Display

Kalibrierung: 430 – 450 Hz

3 Stimm-Modi (Chromatisch, Gitarre & Bass, Violine)

Tunings: C, F, Eb, BB (im chromatic Mode)

Flat-Tuning mit 4 Halbtönen

Range von A0 (27,5 Hz) bis C8 (4186,0 Hz)

Genauigkeit: +/-1 Cent

Metronomfunktion von 30 – 250 bpm

automatische Abschaltung

inkl. Batterie (CR2032 (3V)

16. Korg Sledgehammer Custom 100

Mit seinem sehr unkonventionellen Design ist der Sledgehammer ein echter Hingucker. Das fanden auch 79 Kunden die ihn mit 4,6 Sternen bewerten. Bei einem Preis von 48,- Euro liegt dieser Clip Tuner im höheren Preisbereich dieser Liste.

Technische Daten des Stimmgeräts für Gitarren und Bässe

chromatisch

+/- 0,1 Cent Stimmgenauigkeit

Erkennungsbereich: A0 (27,50 Hz) – C8 (4186 Hz)

Kammertonfrequenz: 436 – 445 Hz

Anzeigemodi: Normal, Strobe & Half-Strobe

Energiesparmodus

Maße: 64 x 49 x 66 mm

Gewicht: 37 g

inkl. AAA-Batterie

17. Korg AW-LT100G

Der Korg AW-LT100G ist gutes Mittelklassegerät. Bei einem Preis von 22,- Euro zwischen teuer und preiswert, die 74 Bewertungen bei 4,5 Sternen zeigen die Qualität. Für alle, die einen etwas besseren Clip-Tuner wollen, aber nicht bereit sind, zu viel Geld auszugeben. Technische Daten des Stimmgeräts mit praktischem Clip

kompakt, leicht und extrem genau

LC-Display

Anzeigemodi: Regular – Strobe – Half-Strobe

Shuttle-Schalter

Batterielebensdauer: 100 Std.

Abmessungen: 60 x 60 x 55 mm

Gewicht: 32 g (inkl. Batterie)

Farbe: Schwarz



18. Fender Original Tuner FRD

Da wir uns nun dem Ende unserer Liste nähern, wird auch die Anzahl der Reviews kleiner. Von 16 Kundenbewertungen hinterließen nur vier einen Text und obwohl der Fender Original Tuner eine Bewertung von 4,6 Sternen hat, waren zwei der vier Texte deutlich kritischer als die Gesamtbewertung. Ob man das bei dem Preis von 12,90 Euro ignoriert, bleibt jedem selbst überlassen.

Technische Daten des Stimmgeräts um 360° drehbar

Farben des Stimmgerätes sind angepasst an die Fender Gitarren/Bass-Farben

Farb-LC-Display

Stimmbereich: A0 (27,5Hz) – C8 (4186 Hz)

Festfrequenz bei 440 Hz

Stimmgenauigkeit: +/- 1 Cent

Abmessungen (B x T x H): 60 x 27 x 85 mm

Gewicht: 28,5 g

Farbe: Fiesta Red

inkl. Batterie (CR2032)

19. Thomann CTW-10 Clip-on Tuner

Dieser Low-End Tuner von Thomann selbst gibt an, besonders gut für Blasinstrumente geeignet zu sein. 391 Kunden bewerteten ihn dafür mit 4,4 Sternen. Der Preis des CTW-10 liegt bei 5,90 Euro.

Technische Daten des Stimmgeräts Tonarten C, F, Bb, Eb

Stimmung über Vibrationssensor

großes, drehbares und beleuchtetes Display

freie Kalibrierung von 440 – 449 Hz möglich

zweifarbige Anzeige zur Anzeige der korrekten Stimmung

360 Grad drehbar

inkl. Batterie (CR2032)

20. Fender Bullet Tuner

Den letzten Platz dieser Liste belegt der Fender Bullet Tuner, der Name kommt durch die unkonventionelle Form. Dieser 16,90 Euro Tuner ist wasserfest und damit besonders für Live-Gigs im Freien geeignet. Von 103 Kunden bekam er eine Bewertung von 4,4 Sternen.

Technische Daten des Stimmgeräts Aircraft Grade Aluminium

360° drehbar

wasserdicht

kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus

automatische Abschaltung

handliches Design

Maße: 36,6 x 14 x 38,8 mm (inkl. Clip)

Gewicht: 13,5 g

Und damit endet nun auch schon dieser kleine Abstecher in die Welt der beliebtesten Clip-Tuner im Thomann-Onlineshop, mit dieser Liste sollte man einen guten Einblick in das Angebot an Stimmgeräten für Gitarren, Bass, Violinen etc. bekommen.

Und sei es nun ein 10,- Euro oder 50,- Euro Tuner, das Wichtige ist ja am Ende ein gestimmtes Instrument.

Mit diesen Worten ein frohes Tunen!