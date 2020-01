NAMM 2020: Universal Audio LUNA

Bandmaschine, Plugin oder DAW?

Geheimnisvoll geht es derzeit (noch) bei Universal Audio zu. Am 16.01.2020, also genau am Eröffnungstag der diesjährigen NAMM Show, wird das Geheimnis um LUNA gelüftet. So wird vermutlich ein neues Produkt der US-Amerikaner heißen, was derzeit über die UA-Website angekündigt wird. Was dahinter steckt, kann man derzeit nur erahnen. Der Name LUNA lässt viel Spielraum, ein paar Hinweise gibt es aber auf https://www.uaudio.de/namm/.

Bis vor Kurzem konnte man hier einen kurzen Video-Loop sehen, der (vermutlich) sich drehende Tonbänder einer Bandmaschine zeigte. Aktuell gibt es dagegen mehrere VU-Meter zu erkennen und am oberen Bildschirmrand tauchen mehrfarbige Balken auf, die an Spuren einer DAW erinnern. Universal Audio wird doch nicht eine DAW entwickeln? Mehr als ein Plugin wird es aber vermutlich sein, denn der Slogan „Tune in to hear the future“ deutet doch auf etwas deutlich Größeres hin.

Was wirklich dahinter steckt, werden wir also erst nächsten Donnerstag erfahren und diese News hier entsprechend auf den aktuellen Stand bringen.