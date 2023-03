NEU: Beetronics Seabee Harmochorus Multi-Chorus Effekt-Pedal

Analoge Bucket Brigade Chorus Sounds vom Feinsten

Beetronics versprechen analoge Bucket Brigade Chorus Sounds vom Feinsten mit dem neuen Seabee, ein Multi-Chorus-Pedal. Wie bei all ihren anderen Pedalen aus dem Stock von Beetronics., so möchte die Schmiede aus dem Sonnenstaat California auch mit dem Seabee wieder mal einen Schritt weitergehen. Dementsprechend bezeichnen Beetronics ihren jüngsten Zuwachs als Harmochorus mit noch nie zuvor gehörter Pitch-Shifting-Modulation, die zu komplett neuen musikalischen Sphären inspirieren soll. Optisch ist das Pedal definitiv und unverkennbar in der Tradition von Beetronics designt. Zurückhaltend und dezent überlässt man hier gerne anderen.

Mit unglaublich viel Liebe zum Detail ist das Seabee nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch haptisch etwas Besonderes. Das Relief auf dem Top des handgefertigten Pedals zwingt den Nutzer quasi dazu, es zu berühren. Gleichzeitig bleibt das Seabee aber doch so bescheiden, dass es mit den Maßen 5,5“ x 4“ x 2.5“cm doch noch Platz auf jedem Pedalboard findet und trotz des opulenten Designs wirkt es elegant und fast harmlos. Aber wie bei allen Beetronics-Pedalen gilt auch hier: So üppig, wie das Pedal optisch daherkommt, sollen auch die klanglichen Möglichkeiten der drei Harmochorus-Modes sein. Von einem leichten Summen, das klingt, als ob dich ein paar kleine, engelhafte Bienchen begleiten bis hin zu einer bedrohlichen Pitch-Shifting-Modulation, die dich mitten in einen Schwarm von Killer-Bienen katapultiert, ist hier klanglich wirklich einiges drin.

Man hat wie Wahl zwischen zwei verschiedenen Pitches und Geschwindigkeiten, einer Kombination aus zwölf Intervallen und zwölf verschiedenen Arpeggio-Patterns oder kann auch einfach eines der tausend Random Patterns auswählen.

Für was auch immer du dich entscheidest, das Seabee navigiert dich so zielsicher zu neuen inspirierenden und kreativen Orten, wie die Bienen ihren Schwarm zu den besten Blümchen bringen.

Mit nur drei Reglern lassen sich zahlreiche Möglichkeiten umsetzen: Drei Ramp Shapes, Tap Tempo, ein 4-Wege Tone Filter, Feedback Control, und eine Rate, die von sehr langsamen bis zu ultra-schnellen Wellen reicht, kommt man fast in die klanglichen Gefilde eines Ringmodulators. Hinzu kommen zwei Stereo-Outputs, 16 Presets, MIDI-Control, Expression-Pedal-Input, External-Tap und 4 Input-Level-Optionen, um Gitarre, Bass und alle möglichen aktiven Pickups oder auch Synthesizer anzuschließen.

Zu haben ist das Multi-Chorus Pedal ab sofort für 459,- Euro.