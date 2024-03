Neu! Behringer B1X Akku-PA mit Digitalmixer

Behringer B1X: Die neue Portable Akku-PA von Behringer

Mit der neuen Behringer B-Serie kommen gleich zwei neue Akku-Lautsprecher von Behringer: Die Behringer B1X und Behringer B1C. Das Modell Behringer B1X ist „Powered by KlarkTeknik“ und bringt neben einem kleinen Digitalmischpult mit Remote-Funktion auch eine Wireless-Option für Funkmikrofone mit.

Behringer B1X Akku-PA

Die Behringer B1X Akku-PA ermöglicht den Betrieb ohne Steckdose und wird wahlweise durch einen Lithium-Ionen-Akku mit 5800 mAh, 14.4 V mit Strom versorgt. So sind auch Freiluft-Einsätze kein Problem. Bluetooth Audio Streaming mit Bluetooth 5.3 (GATT, A2DP 1.2 Profile) und das Koppeln zweier Behringer B1X zu einem Stereosystem per Bluetooth TWS sind ebenfalls möglich. Im Party-Modus ist das Koppeln von bis zu acht Behringer B1X möglich.

Die Behringer B1X Akku-PA wird von einer 250 Watt Class-D Endstufe angetrieben und ist mit einem 6.5″ Long Excursion Woofer und drei angewinkelten 2.5″ Breitbandlautsprechern bestückt.

Das Digitalpult besitzt vier Kanäle: Zwei XLR/Klinke Combo-Buchsen ermöglichen den Anschluss von dynamischen Mikrofonen und Line-Level-Instrumenten. Der dritte Kanal besitzt einen 3.5 mm TRS-Klinkeneingang für ein Aux-Signal oder wird alternativ für das Bluetooth Audio Streaming genutzt.

Anwender eines Behringer ULM-Serie Wireless Mikrofons mit USB-Dongle können dieses direkt an die Behringer B1X anschließen und bis zu zwei Drahtlosmikrofone an der Akku-PA betreiben. Dazu steht auf der Rückseite ein USB-Port bereit.

Alle Einstellungen werden über einen Push-Encoder und vier Schalter für Process, Setup, Exit und Enter vorgenommen, die entsprechenden Parameter auf einem hintergrundbeleuchteten LCD Display angezeigt.

Zur Klangformung zur Verfügung stehen diverse DSP-Funktionen wie ein 3-Band EQ (Bass, Mid, High, HPF), Reverb (Concert, Chamber, Ambience, Echo, Chorus und mehr) oder Factory EQ Presets (Music, Live, Speech, Club) und Presets für die Speaker-Position sowie das Speaker Delay bereit. Das Fernsteuern der Behringer B1X Akku-PA geschieht über die Show Mix App, die für iOS und Android erhältlich ist.

Ausgangsseitig besitzt die Behringer B1X Akku-PA noch einen XLR Mix-Ausgang, über den das gemischte Signal des integrierten Digitalmischpults abgegriffen werden kann.

Die Behringer B1X Akku-Box wiegt 7.5 kg und kann auf einem Hochständer, in vertikaler Aufstellung oder auch als Monitorbox auf dem Boden liegend betrieben werden. Für den bequemen Transport steht wie beim Schwestermodell Behringer B1C das optionale Berhinger B1 Backpack bereit.

Die Behringer B1X Akku-PA ist laut Hersteller ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei $479. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Behringer B1 Backpack ist mit $69 angegeben. Sobald die Euro-Preise feststehen, werden sie hier ergänzt.

Gemeinsam mit dem Schwestermodell Behringer B1C ist die neue Behringer B-Serie eine echte Kampfansage an die Akku-Lautsprecher der Bose S1 Pro-Serie. Wie die beiden Modelle sich im Vergleich schlagen, werden wir so schnell wie möglich in einem Test hier auf Amazona.de klären.

Infos auf der Behringer Produktseite zur Behringer B1X