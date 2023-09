Neuer Mackie Thrash212 GO mit Akkubetrieb

Ein weiteres Mitglied der Thrash-Serie

Den Aktivlautsprecher Mackie Thrash212 mit 12“-Lautsprecher und 1300 W Class-D-Verstärker hatten wir bei AMAZONA.de schon im vergangenen Jahr im Test. Nun legt der amerikanische Hersteller Mackie nach und stellt eine neue Aktivbox in der Thrash-Serie vor – diesmal allerdings mit Akkubetrieb. Der neueste Spross Mackie Thrash212 GO ist ein portabler 300 W 12“-Aktivlautsprecher und soll vor allem Musiker, DJs und Veranstalter ansprechen. Er basiert auf dem bekannten und ebenfalls akkubetriebenen Mackie 8“-Thump GO, den wir auch bereits bei uns auf dem Prüfstand hatten. Hier ist der Link zu unserem Testbericht.

Der neue Mackie Thrash212 GO verfügt über erheblich mehr Leistung als die 8″ Thump Variante und zeichnet sich darüber hinaus durch seinen größeren 12″-Lautsprecher aus. Mit dem austauschbaren Akku soll die Aktivbox laut Info des Herstellers für bis zu zehn Stunden Betriebsdauer sorgen. Und der neue Mackie Thrash212 GO soll dabei sogar unter ungünstigen Bedingungen erstklassigen Sound liefern und würde sich deshalb besonders gut für Veranstaltungen im Außenbereich eignen. Vor allem dort, wo die Stromversorgung unzureichend ist oder überhaupt nicht vorhanden.

ANZEIGE

Mackie Thrash212 GO Aktivbox mit kompakten Abmessungen

Der Mackie Thrash212 GO sei von den Abmessungen so klein wie möglich, aber so groß wie nötig, lobt die Pressemitteilung aus. Mit vier eingebauten Griffen lasse er sich problemlos tragen. Seine 300 W starke Class-D-Endstufe soll auch ohne externe Spannungsversorgung für reichlich Dampf sorgen, enormen Schalldruck bieten und mit klarem Sound überzeugen. Natürlich habe der Aktivlautsprecher Thrash212 GO auch Bluetooth-Konnektivität im Angebot. Einmal für drahtloses Streaming, aber auch für die Kopplung zu einem Stereosystem. So könne man binnen weniger Sekunden ein höchst leistungsfähiges PA-System, bestehend aus zwei 12“ 300 W Aktivlautsprechern mit einem Laptop oder Smartphone aufsetzen. Was bisher laut Hersteller Mackie nur vergleichsweise leistungsschwachen Consumer Produkten vorbehalten war, gebe es nun auch ohne Kompromisse für Audioprofis – und das von einer weltweit renommierten Marke.

Der Blick zurück und nach vorn

1999 habe Mackie mit seinen legendären SRM-Lautsprechern erstmals die Welt der portablen Beschallungsanlagen revolutioniert. Der neue Mackie Thrash212 GO soll jetzt für Mackie einen weiteren Meilenstein setzen.

Mackie Thrash212 GO wird im 4. Quartal 2023 im Fachhandel erhältlich sein.

Bei YouTube gibt es ein Video zum neuen Aktivlautsprecher: