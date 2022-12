Neue Jackson-Signatures!

Sieht so aus als gäbe es neue Jackson Signature Gitarren – genaugenommen: Northlane’s Josh Smith und Death Angel’s Rob Cavestany sind Metal-Legenden, die nun Signature Gitarren bekommen. Angekündigt wurden sie entsprechend gestern: Die Jackson Rob Cavestany Death Angelund die neue Signature-Gitarre für Northlane’s Josh Smith. Achso – ein neues Randy Rhoads RRT-Modell gibt’s obendrauf. Diese neuen Modelle folgen auf die kürzliche Ankündigung der in Amerika hergestellten SL3 Soloist

Jackson Josh Smith Signature

Die neue Jackson Josh Smith SL7 ET Signature 7-String für den Northlane-Gitarristen ist bestückt mit Bare Knuckle Tonabnehmern – und die Dinger krachen und sollten von uns mal endlich in einem separaten Feature beleuchtet werden. Der Hals der Gitarre hat eine Mensur von 27″, wie gemacht für tiefe Stimmungen. Dazu gibt es Luminlay Glow-in-the-Dark Side Dots und 24 Jumbo-Bünden ausgestattet. Außerdem hat er einen schwarzen PPS-Sattel und ein Einstellrad für den Halsstab – sehr schön. Josh Smiths Jackson SL7 ET hat zudem einen Korpus aus Erle, gepaart mit einem durchgehenden Hals aus karamellisiertem Ahorn, der mit einem Ebenholz-Griffbrett mit 12″-16″ Radius versehen ist.

Die Kackson Josh Smith ist wie gesagt mit einem Satz von Josh Smiths charakteristischen Bare Knuckle Impulse-Tonabnehmern ausgestattet. Dazu gehören ein Humbucker-Stegtonabnehmer und ein Single-Coil-Halstonabnehmer. Darüber hinaus gibt es einen dreistufigen Pickup-Blade-Schalter und zwei Lautstärkeregler. Die Gitarre kommt in einem etwas ungewöhnlichem Aquamarin-Finish mit einer passend lackierten Kopfplatte.

Jackson Rob Cavestany Signature Death Angel

Die Jackson Rob Cavestany Signature Death Angel ist ein Thru-neck-Design mit einem Nyatoh-Korpus und einem Ahornhals mit Graphitverstärkung und Scarf-Joint. Sie ist mit einem Palisander-Griffbrett mit 12-16″ Compound-Radius und einem Satz schwarzer Shark-Inlays sowie 24 Jumbo-Bünden ausgestattet – sehr lecker!

Das ungewöhnliche Design kam von Cavestany selbst – ursprünglich skizzierte er seine Vision für eine extreme Gitarrenform auf einer Serviette. 1989 wurde aus dieser Skizze ein echtes Instrument, eine maßgefertigte Jackson-Gitarre, die er seither spielt. Sie ist in Satin Black mit schwarzer Hardware, schwarzem Hals- und Kopfplattenbinding und schwarzer, spitzer 6-in-line Kopfplatte mit schwarzem Nickel-Jackson-Logo ausgeführt.

Dieses Signature-Modell ist mit einem Paar aktiver EMG-Tonabnehmer ausgestattet. Dazu gehören ein EMG 81 in der Stegposition und das HA-Modell in der Halsposition. Sie verfügen über einen einzigen Lautstärkeregler und einen Drei-Wege-Kippschalter, so dass alles super einfach und bereit zu rocken ist. Die Gitarre ist mit einem oben montierten Floyd Rose Special Stegsystem ausgestattet, und es gibt einen Satz Luminlay Glow-in-the-Dark Side Dots.