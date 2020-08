Neues Thunderbolt-/USB-Audiointerface von Universal Audio: Apollo Solo

Jetzt auch für Windows-User interessant

Vor rund 2 Jahren hatte der Hersteller Universal Audio sein bis dato kleinste Audiointerface vorgestellt. Bei Arrow handelt es sich um ein reines Thunderbolt-Interface, das auch die budget-orientierten Kunden ansprechen sollte, denn mit einem aktuellen Preis von 485,- Euro ist Arrow nicht nur das kleinste, sondern auch das günstigste Interface das Universal Audio im Programm hat. Heute haben die US-Amerikaner nun das Apollo Solo vorgestellt – und das sieht dem Arrow doch mehr als ähnlich!

Tatsächlich sind die technischen Daten und Werte des neuen Apollo Solo 1:1 mit dem Arrow identisch, d.h. das Interface bietet zwei Combo-Eingänge (XLR, Klinke) sowie einen Hi-Z-Eingang, einen Main Out (über zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen ausgeführt) und einen Kopfhörerausgang. Das Apollo Solo ist mit zwei Unison-Preamps ausgestattet, Phantomspeisung, PAD, Phasendrehung und High Pass sind schaltbar. Gewandelt wird mit bis zu 24 Bit und 192 kHz.

Geändert hat sich lediglich die Farbe. Ist das Arrow noch im dunkleren Anthrazit gehalten, erstrahlt das Apollo Solo (das sich namentlich nun besser in die Produktreihe von Universal Audio eingliedert) in einem hellen Grau. Wer Interesse an den nächst größeren Interfaces von Universal Audio hat, findet in den folgenden Tests weitere Informationen:

Wirklich neu ist allerdings eine USB-Variante – sogar mit echter USB3-Unterstützung. Dadurch erweitert Universal Audio natürlich den potenziellen Kundenkreis, denn auch wenn es mittlerweile einige PCs mit Thunderbolt-Anschlüssen gibt, war das Arrow bis dato nur für wenige PC-User interessant. Mit dem neuen Apollo Solo USB ändert sich das und auch Windows-User könnten nun auf den UAD-Zug aufspringen.

Standesgemäß liefert Universal Audio seine Audiointerfaces mit einigen hauseigenen Plugins aus, die mit Hilfe des internen DSPs berechnet werden und so auch die CPU des Computers schonen. Auch beim Apollo Solo (Thunderbolt und USB) gehören wieder einige Plugins dazu. Zum Lieferumfang gehören das Realtime Analog Classics Bundle mit UA 610-B Tube Preamp und EQ, Marshall Plexi Classic Amplifier, Teletronix LA-2A, UA 1176LN, Pultec EQP-1A, Raw Distortion, Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp, RealVerb Pro sowie das Precision Mix Bundle, das weitere vier Plugins enthält. Hinzu kommt UADs erste eigene DAW namens LUNA.

Beide Interfaces sind bereits erhältlich und für beide setzt Universal Audio einen Verkaufspreis in Höhe von 499,- Euro an.