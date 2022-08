Neumann KH150,  neuer Nahfeldmonitor

Neuer Speaker mit DSP-Steuerung

Neumann entwickelt sein Portfolio ständig weiter und bringt mit dem ab sofort vorbestellbaren Nahfeldmonitor KH150 nun die insgesamt dritte Neuheit in diesem Jahr auf den Markt. Bereits vor einigen Monaten gab es die ersten Hinweise darauf, dass Neumann bald einen weiteren Studiomonitor vorstellen wird. Bei der offiziellen Bekanntmachung des Kopfhörers NDH30 auf der US-Messe NAB 2022 wurde erstmals ein neuer Lautsprecher am Stand von Neumann gesichtet, doch offiziell äußerte sich das Unternehmen dazu nicht. Ab sofort ist der Neumann KH150 aber vorbestellbar. Hier die bisherigen Informationen dazu.

Neumann KH150

Auf der Neumann Website wird der KH150 bisher nicht gelistet, von daher sind die folgenden Informationen noch etwas mit Vorsicht zu genießen.

Beim KH150 handelt es sich um einen aktiven 2-Wege-Nahfeldmonitor, der mit einem 6,5 Zoll Tieftöner sowie einem 1-Zoll-Hochtöner ausgestattet ist. Neumann setzt hier auf seine bewährte DSP-gesteuerte Elektronik, so dass der Lautsprecher zu Neumanns MA-1 System kompatibel ist. Dies müssen sich Interessenten auf Wunsch jedoch zusätzlich kaufen. Unseren Test zu diesem System findet ihr hier:

Auf Wunsch lässt sich der Kh150 aber auch manuell an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Hierfür bietet er rückseitig drei Wahlschalter für Bass, Mitten und Höhen, die in vier Stufen (0, -2, -4, -6 dB für Bass/Mitten bzw. +1, 0, -1, -2 dB für die Höhen) angepasst werden können. Zusätzlich lassen sich der Ausgangspegel vierstufig zwischen 94 – 114 dB einstellen sowie der Eingangspegel anpassen. Abgeschlossen werden die Einstellungsmöglichkeiten mit der Wahl des aktiven Eingangs, einem Ground-Lift-Schalter sowie einem Wahlschalter, ob die Klangregelung am Lautsprecher oder über das Netzwerksystem angepasst werden soll.

Hinsichtlich der Anschlüsse bietet der Neumann KH150 einen analogen XLR-Eingang sowie koaxiale S/PDIF-Ein- und Ausgänge.

Den Frequenzgang des KH150 gibt Neumann mit 39 – 21.000 Hz an, die Verstärkungsleistung liegt bei 100 Watt bzw. 145 Watt. Die Abmessungen betragen 345 x 225 x 273 mm, das Gewicht liegt bei 8 kg.

Erhältlich ist der KH150 in den zwei Farben Schwarz und Weiß. Ebenfalls in diesen beiden Farben ist die AES67-Version des Lautsprechers erhältlich, diese bietet gegen einen Aufpreis in Höhe von 250,- Euro einen zusätzlichen AES67-Port.

Die Preise belaufen sich auf 1.599,- Euro für den KH150 und 1849,- Euro für den KH150 AES67. Ein genauer Liefertermin ist noch nicht bekannt, bisher können die Studiomonitore nur vorbestellt werden.