Neumann KH 750 AES67: Studio Subwoofer mit AES67-Anschlüssen

Subwoofer goes AES67

Der Neumann KH 750 ist ein sehr beliebter Subwoofer, nicht nur seitdem die Berliner ihren Speakern mit dem MA1-System zu einem noch besseren Klang verholfen haben. Denn so schön das MA1-System auch ist, die analogen Studiomonitore KH120, KH310 und KH420 kommen aktuell nicht in den direkten Genuss des Systems. Bis dato ist stets der Umweg über einen DSP-gesteuerten Subwoofer notwendig. Lediglich die KH80 DSP lassen sich mit dem System nutzen. Daran ändert zwar auch der neue KH 750 AES67 nichts, doch mit seinen Anschlüssen bietet er gegenüber dem bisherigen KH750 DSP einige klare Vorteile, vor allem im Broadcast-Bereich.

Was bietet der Subwoofer Neumann KH 750 AES67?

Der Produktname bringt es im Prinzip schon auf den Punkt: Der KH 750 AES67 lässt sich in jedes AES67/ST 2110 Audio-over-IP-System einbinden und bietet hierfür zwei Ethernet-Anschlüsse und ist damit auch kompatibel zu DANTE-generierten AES67-Netzwerk-Streams. Die bisherigen Anschlüsse wie analoge XLR-Ein- und Ausgänge und AES3-Ein- und Ausgang sind weiterhin mit an Bord. Auch über die vielfältigen Klangregelungen, den Bass-Manager und vier Routing-Modi verfügt der neue Subwoofer. Auf Wunsch lassen sich mehrere KH750 AES67 kombinieren und so zu beliebigen Größen eines Stereosystems erweitern.

Ansonsten stimmen die technischen Daten des KH 750 AES67 mit dem bisherigen Subwoofer-Modell überein:

mit DSP sowie vollredundanter AES67-/ST-2100-fähigen Audio-Netzwerkschnittstelle

Bestückung: 10″ Ultra Long Excursion-Woofer

Leistung: 256 W

Maximalpegel: 105 dB

Frequenzbereich: 18 – 750 Hz (+ 3 dB)

4 verschiedene LFE-Modi wählbar

Trennfrequenz: 80 Hz

Akustikkontrolle mit 8 vollparametrischen Filtern über Neumann.Control-App

FIR Phasenkorrektur für die angeschlossenen analogen Neumann Monitore über die Neumann.Control-App oder optionales MA 1 (nicht im Lieferumfang enthalten)

schaltbarer Stand-By-Modus

NMOS IS-04 (Erkennung & Registrierung) und NMOS IS-05 (Verbindungsmanagement)

DANTE-Kompatibilität für den Empfang von DANTE-AES67-Streams

analoge Ein- / Ausgänge in XLR

digitale Ein- / Ausgänge in BNC (75 Ohm, AES3)

2x Ethernet-Schnittstelle

optionale Steuerung und Systemeinstellung über Neumann.Control iPad App

automatische Einmessung inkl. der angeschlossenen Neumann-Monitore über optionale MA 1-Software (MAC/PC)

Abmessungen: 383 x 330 x 383 mm

Gewicht: 19.5 kg

Zeitnah sollen die ersten KH750 AES67 im Handel erhältlich sein, Vorbestellungen werden bereits entgegen genommen. Der Preis des Subwoofers liegt bei 1.599,- Euro und damit leicht über dem KH 750 DSP.