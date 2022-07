Neumann M49 V, Neuauflage des Mikrofonklassikers

In den letzten Wochen und Monaten lief die Gerüchteküche bereits heiß, jetzt hat Neumann die Neuauflage seines M49 Mikrofons auch offiziell bestätigt. Von Hand soll es gefertigt werden, dazu (natürlich) in der Stückzahl extrem limitiert sein.

Über die Social Media Kanäle des Mikrofonspezialisten hat es Neumann am gestrigen Abend offiziell gemacht:

„Some of you were right: Yes, we are reissuing the M 49. We will call it the M 49 V (as in variable).

The reissue already made experienced producers and artists literally fall out of their chairs during our field tests. Its sound is incomparable. It influences production choices even today. The M 49 has been dominating jazz, blues, and pop recordings since the 1950s for a reason. Maybe this is why we had some trouble getting the preproduction samples back.

The M 49 V is 100% hand-crafted and will be extremely limited. Currently, only three people on this planet are able to assemble an M 49 V. And they are loving every moment of it.