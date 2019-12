News: Electra One – MIDI-Controller für 216 Parameter

Universeller Controller mit 7“-Display

Electra One ist das erste Produkt des tschechischen 2-Mann-Unternehmens. Der MIDI-Controller kann bis zu 216 Parameter in einem Setting adressieren.

Electra One besitzt zwar ein 7“ großes Touchdisplay, doch für die Bedienung der Parameter sind 12 hochauflösende Encoder vorhanden. Das Setting wird über einen Editor programmiert, lässt sich dann jedoch im Controller gespeichert, so dass One auch unabhängig von einem Computer eingesetzt werden kann.

Auf einer Display-Seite werden bis zu 36 Parameter organisiert, einschließlich Controller-Typ (CC, NRPN, RPN, Sysex), Auflösung, Name, Device etc., außerdem lassen sie sich als Fader samt minimalem und maximalem Wert oder Liste einstellen. Sechs Pages lassen sich umschalten.

One braucht aufgrund der konfigurierbaren Anzeige keine Overlays, wie man sie manchmal bei anderen Controllern sieht, sondern kann für unterschiedliche Synthesizer, Soundmodule oder Plugins ohne weitere Anpassung genutzt werden.

Anschlussseitig bietet One zwei MIDI-Eingänge, zwei MIDI-Ausgänge, USB-Host und USB-MIDI.

Für den Controller soll es vorkonfigurierte Setups für bestimmte Synthesizer geben. Auf dem YouTube-Kanal des Herstellers gibt es unter anderem Demovideos mit Yamaha DX7/TX7, Rhodes Chroma, Roland MKS-50, Studio Electronics Omega 8 und Absynth 5. Weitere Konfigurationen sollen folgen und man setzt auf den Austausch von Nutzern.

Nach einer ersten Serie wird nun das zweite Batch produziert, das ab Februar 2020 verfügbar sein soll. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Electra One kostet 429,- Euro zzgl. 29,- Euro Versand (weltweit).