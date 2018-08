Test: Icon iKeyboard, USB/MIDI-Controllerkeyboard

Kontrolle mit allem drum und dran

Der chinesische Hersteller iCon ist nicht nur bei DAW-Controllern und Mix-Surfaces wie den Platform oder QCon Produkten ganz vorne mit dabei, sondern hat seit einiger Zeit auch USB/MIDI-Controllerkeyboards im Angebot. Mit der iCon iKeyboard Serie bietet das Unternehmen Controllerkeyboards in fünf verschiedenen Größen an. Vom kleinen 25-Tasten Modell über die klassischen 49er und 61er Tastaturgrößen bis hin zum großen, aber dennoch sehr kompakt ausfallenden 88-Tasten Modell ist alles dabei, hier sollte jeder Interessent seine für sich passende Größe finden. Doch alles der Reihe nach, die iCon iKeyboard Serie im Test.

Die iCon iKeyboard Serie

Mit fünf unterschiedlich großen Modellen bietet iCon eine sehr gute Auswahl an Controllerkeyboards an. Für unseren Test erhielten wir das größte Modell mit 88 Tasten, iKeyboard 8X genannt. Funktional unterscheiden sich die fünf Varianten nicht, lediglich der Tastaturumfang fällt entsprechend unterschiedlich aus. Bezeichnet sind die iKeyboards mit den Zusätzen 3X, 4X, 5X, 6X und 8X.

Vor allem für die kleineren Varianten ist die Anzahl der Bedienelemente erstaunlich hoch, iCon nutzt hier tatsächlich jeden Millimeter Platz aus. Und das, ohne dass es bei der Arbeit im Studio oder auf der Bühne eng werden wird. Hiermit sollte also auch funktional einiges möglich sein. Neben Pitchbend- und Modulationsrad, einem Touch-Fader und einem Push-Encoder mit 11-teiligem LED-Ring bietet das iCon iKeyboard satte 23 Soft-Buttons, eine Vielzahl davon sind mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Das erleichtert die Arbeit damit in dunklen Umgebungen. Eine Erleichterung stellt auch das dreistellige LED-Display dar.

Die Bedienelemente teilen sich auf in eine Transportsektion mit den Funktionen Play, Stop, Rewind, Forward, Record und Loop. Darüber befinden sich die Buttons Jog (zur Aktivierung des Jog-Wheels Modus samt Shuttle-/Scrubbingfunktion), Program, Pan sowie Read und Write zur Aktivierung bzw. Schreibens von Automationsdaten in der DAW.

Links des Touch-Faders befinden sich dazu jeweils zwei Track/Channel- und Oktavierungstasten, drei Elemente zum Solo-, Mute- und Scharfschalten eines DAW-Kanals sowie eine Master-Taste zur Steuerung des Main-Kanals in der DAW. Einzig allein die mit Flip bezeichnete Taste erklärt sich nicht von selbst, auch das Handbuch gibt hierüber keine Auskunft. Eine Nachfrage beim Vertrieb ergibt Klarheit. Hiermit lassen sich die zugewiesenen Parameter des Faders und des Push-Encoders tauschen. Auch nach der Klärung erschließt sich mir die Funktion nicht ganz, aber ok, es mag Nutzer geben, die dies benötigen.

Äußerlich macht das iCon iKeyboard 8X einen soliden und kompakten Eindruck. Vor allem die geringe Tiefe des Controllerkeyboards macht Eindruck, denn hierdurch lässt sich das Keyboard beispielsweise sehr nah an einem Tisch unterbringen oder in einer kurzen Schublade bzw. Keyboardauszug unterbringen. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, daher bringt es das iKeyboard 8X auch auf gerade einmal 6,61 kg – und das trotz 88 Tasten mit vollem Umfang.

Vorne und hinten sind die Kanten des Gehäuses abgerundet, das verleiht dem Controllerkeyboard eine moderne Optik. Um Platz zu sparen, hat iCon sich dazu entschieden, alle Bedienelemente links der Tastatur unterzubringen. Dadurch wird das Gehäuse zwar etwas in die Länge gezogen, nur so bleibt das iKeyboard aber so schön kompakt.

Anschlüsse und Tastatur des iCon iKeyboard

Direkt hinter dem Bedienfeld befinden sich die Anschlüsse des iCon iKeyboard 8X. Hierzu gehören zwei Eingänge für Pedale, einmal Expression- und einmal Sustain-Pedal. Löblicherweise gehört das iKeyboard zu den Controllerkeyboards, die neben einem USB-Anschluss auch eine fünfpolige MIDI-Buchse besitzen. Hierüber lassen sich andere MIDI-fizierte Geräte ansteuern und spielen. Seinen Strom bezieht das iKeyboard entweder über den USB-Port oder das nicht zum Lieferumfang gehörende Netzteil. Abgerundet wird das Ganze von einem Power-On/Off-Schalter, auch das im Jahre 2018 keine Selbstverständlichkeit.

Das geringe Gewicht des Controllerkeyboards deutet auch bereits darauf hin, dass die Tastatur, ebenso wie das Gehäuse aus Kunststoff besteht. Die 88 Tasten sind allesamt leicht gewichtet und anschlagsdynamisch. Die Gewichtung fällt leicht aus und wäre für Konzertpianisten sicherlich nicht das Richtige. Der klassische Home-Producer wird hiermit aber sicherlich glücklich. Denn neben der guten Verarbeitung überzeugen die Tasten mit einer schnellen Rückfederung in ihre Ausgangsposition. Dabei klappert nichts oder federt gar nach. Ebenfalls kann die Tastatur des iCon iKeyboard 8X mit sehr geringen Anschlagsgeräuschen überzeugen, da hat man schon deutlich Lauteres erlebt – sehr gut.

Zum Lieferumfang der iKeyboards gehört ein mehrsprachiger Quick-Start-Guide, ein für den Betrieb notwendiges USB-Kabel sowie eine CD mit Treibern und Utilities. Hierauf findet man auch die Software iMap für Windows und OSX. Hiermit lassen sich alle Funktionen des Keyboards bequem am Computer programmieren und speichern. Alternativ bietet iCon diese neben den ausführlichen Handbüchern auch auf seiner Website zum Download an. Laut iCon arbeiten die iKeyboards mit Windows ab Version XP (jeweils 32/64 Bit), OSX ab Version 10.8 und iOS 7-11 zusammen.