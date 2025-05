Wer schafft es auf den 25 Tasten Thron?

Beim Thema Controllerkeyboards testen wir in der Regel stets die Modelle mit 49 oder 61 Tasten, es sei denn, es ist eben nur eine andere Tastaturgröße erhältlich. Doch oftmals reichen einige wenige Tasten ja bereits aus, um das Nötigste einzuspielen oder im mobilen Umfeld zu produzieren. Daher haben wir uns für den Artikel „Die besten MIDI-Controllerkeyboards mit 25 Tasten“ die aktuell interessantesten 25er-Keyboards angeschaut und verraten euch, welche Modelle für uns die Favoriten sind. And the winner is …

ANZEIGE

Die besten MIDI-Controllerkeyboards mit 25 Tasten

Zunächst ein paar Informationen vorab: Zu den allermeisten der vorgestellten Keyboard-Controller gibt es hier auf AMAZONA.de bereits ausführliche Testberichte, daher konzentrieren wir uns in diesem Artikel auf die Highlights und die wichtigsten Funktionen der 25er-Modelle. Weitere Informationen, Bilder und eine ausführliche Bewertung findet ihr in den verlinkten Einzeltests.

Genug der Vorworte, los geht’s mit A wie …

AKAI MPK Mini Mk3 und Mini Play Mk3

Das AKAI MPK Mini, das es in den zwei Versionen MPK Mini Mk3 und MPK Mini Play Mk3 gibt, bietet 25 anschlagsdynamische Tasten, acht anschlagsdynamische Pads sowie vier (Mini Play) bzw. acht (Mini Mk3) Drehregler. Einer der größten Unterschiede zwischen den zwei Keyboards ist die Tatsache, dass das Mini Play über eine Klangerzeugung sowie einen kleinen Lautsprecher sowie einen Kopfhörerausgang verfügt, über den man die Sounds direkt abhören kann. Das Controllerkeyboard eignet sich also für all diejenigen, die im mobilen Umfeld schnell mal eine Melodie anspielen, einen Rhythmus oder die richtigen Harmonien checken wollen. Darüber hinaus lässt es sich aber wie ein klassischer MIDI-Controller nutzen.

Ansonsten sind die Features der beiden Controllerkeyboards nahezu identisch. Sie verfügen über einen 4-Wege-Joystick, der für Pitchbend und Modulation genutzt werden kann, was zwar nicht ideal ist, für einen Controller dieser Größe aber in Ordnung geht. Das kleine OLED-Display zeigt die wichtigsten Informationen zu Sounds, Parametern und Werte an. Die zwei Zeilen sind hinsichtlich des Informationsgehalts natürlich beschränkt, aber bei solchen Controllern ist man in der Regel ja froh, dass überhaupt ein Display vorhanden ist.

Dazu bieten die Controller einen internen Arpeggiator und eine Note-Repeat-Funktion, die sowohl zur internen Clock als auch zu einer Host-DAW synchronisiert werden können.

Gegenüber anderen Controllerkeyboards bieten die beiden AKAIs allerdings keine DAW-Mappings. Diese programmierten Settings und Einstellungen für gängige Digital Audio Workstations machen es einem leichter, einen Controller in die DAW einzubinden. Nachdem Nektar seinen Kunden solche Mappings bereits seit vielen Jahren anbietet, gehören DAW-Mappings mittlerweile auch bei Arturia zur Standardausstattung.

Auf einen MIDI-DIN-Anschluss muss man bei beiden Controllern leider verzichten, so dass das AKAI MPK Mini Mk3 und das Mini Play Mk3 lediglich über USB MIDI-Daten transferieren können.

Weitere Informationen findet ihr hier:

ANZEIGE

AKAI MPK Mini Mk3: Kurz & knapp Tastatur: 25 Tasten ohne Aftertouch

25 Tasten ohne Aftertouch Bedienelemente: 8 Pads, 8 Drehregler, 4-Wege-Joystick

8 Pads, 8 Drehregler, 4-Wege-Joystick Features: Arpeggiator

Arpeggiator Anschlüsse: USB-B, Sustain-Pedal

USB-B, Sustain-Pedal Software: MPC Beats, diverse Software-Instrumente, Melodics Lessons, Splice Probe-Abo, Reason+ (6 Monatslizenz)

Affiliate Links AKAI Professional MPK Mini MK3 Kundenbewertung: (414) 83,00€ bei

Affiliate Links AKAI Professional MPK Mini MK3 Black Kundenbewertung: (170) 89,00€ bei

Affiliate Links AKAI Professional MPK Mini MK3 White Kundenbewertung: (149) 83,00€ bei

AKAI MPK Mini Play Mk3: Kurz & knapp Tastatur: 25 Tasten ohne Aftertouch

25 Tasten ohne Aftertouch Bedienelemente: 8 Pads, 4 Drehregler, 4-Wege-Joystick

8 Pads, 4 Drehregler, 4-Wege-Joystick Features: Arpeggiator, über 100 Sounds, Lautsprecher, Power On/Off-Schalter

Arpeggiator, über 100 Sounds, Lautsprecher, Power On/Off-Schalter Anschlüsse: USB-B, Sustain-Pedal, Kopfhörerausgang

USB-B, Sustain-Pedal, Kopfhörerausgang Software: MPC Beats, Melodics Lessons, Splice Probe-Abo, Reason+ (6 Monatslizenz)

Affiliate Links AKAI Professional MPK mini Play MK3 Kundenbewertung: (152) 110,00€ bei

Arturia Minilab Mk3

Das Arturia Minilab ist seit Ende 2022 in der aktuellen, dritten Generation erhältlich. Ausgestattet ist es mit 25 anschlagdynamischen Tasten, acht anschlag- und druckempfindlichen Pads sowie acht Encoder und vier Fader. Gerade wenn man Fader oft nutzt, könnte das Minilab Mk3, das Arturia seit einiger Zeit sogar in einer mintfarbenen Version anbietet, die richtige Wahl sein. Denn Fader findet man bei den MIDI-Controllerkeyboards mit 25 Tasten nur selten.

Auch beim Arturia Minilab Mk3 kommt ein kleines OLED-Display zum Einsatz und anstatt klassischer Pitchbend- und Modulationsräder setzt Arturia bei seinem kleinsten Keyboard-Controller auf zwei Touch-Strips, die mit MIDI-CCs belegt werden können.

Über eine Software lassen sich mehrere User-Setups erstellen und zum Lieferumfang des Arturia Minilab Mk3 gehört die Analog Lab Intro Software, auf die der Controller mit seinen Bedienelementen abgestimmt ist. Ein sehr interessanter Zusatz, besonders für Einsteiger, deren Computer (noch) nicht mit einer Heerschar an Software-Instrumenten vollgepackt ist.

Arturia Minilab Mk3: Kurz & knapp Tastatur: 25 Tasten ohne Aftertouch

25 Tasten ohne Aftertouch Bedienelemente: 8 Pads, 8 Drehregler, 4 Fader, 2 Touch-Strips

8 Pads, 8 Drehregler, 4 Fader, 2 Touch-Strips Features: Arpeggiator, Hold-/Chord-Modus, DAW-Presets

Arpeggiator, Hold-/Chord-Modus, DAW-Presets Anschlüsse: USB-C, MIDI-DIN-Ausgang, Pedalanschluss, Kensington-Lock

USB-C, MIDI-DIN-Ausgang, Pedalanschluss, Kensington-Lock Software: Analog Lab Intro, Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, NI The Gentleman, UVI Model D

Affiliate Links Arturia MiniLab 3 White Kundenbewertung: (110) 94,00€ bei

Affiliate Links Arturia MiniLab 3 Black Kundenbewertung: (59) 95,00€ bei

Novation Impulse 25

Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten ist das Impulse 25 fast schon ein kleiner Trümmer und bereits seit über 14 Jahren erhältlich. Das Gehäuse nimmt etwas mehr Platz ein als die der restlichen Keyboards, dazu fällt es höher aus und auch das Gewicht liegt über dem aller Konkurrenten.

Die Ausstattung liest sich aber ähnlich: acht Endlosdrehregler, acht Pads, Transportsektion, Pitchbend- und Modulationsrad, ein Fader sowie weitere Funktions-Buttons.

Das Display des Novation Impulse 25 hebt das Controllerkeyboard allerdings vom Rest des Feldes ab, hier können deutlich mehr Informationen abgebildet werden, dazu ist die Schrift sehr groß und entsprechend gut lesbar.

Wie auch das gleich folgende Novation Launchkey verfügt das Impulse 25 über eine Automap-Funktion, worüber eine Vielzahl von DAWs, Software-Instrumente oder Plug-ins automatisch für die Bedienelemente des Impulse gemappt werden, d. h. die wichtigsten Funktionen liegen nach Aufrufen des entsprechenden Presets direkt am Controller an, aufwendige Programmierarbeit entfällt größtenteils.

Affiliate Links Novation Impulse 25 Kundenbewertung: (132) 169,00€ bei

Zu guter Letzt ist das Novation Impulse 25 das einzige Keyboard unserer Übersicht, das eine Tastatur mit Aftertouch bietet.

Novation Impulse 25: Kurz & knapp Tastatur: 25 Tasten mit Aftertouch

25 Tasten mit Aftertouch Bedienelemente: 8 Drehregler, 8 Pads, 1 Fader

8 Drehregler, 8 Pads, 1 Fader Features: Arpeggiator-, Beat-Roll- und Clip-Launch-Tasten

Anschlüsse: USB-B, Sustain-/Expression-Pedal-Anschluss, MIDI In/Out, Kensington Lock

USB-B, Sustain-/Expression-Pedal-Anschluss, MIDI In/Out, Kensington Lock Software: Ableton Live Lite, XLN Audio Addictive Keys, Loopmasters Bundle

Novation Launchkey 25 Mk4

Wie der Produktname mit dem Zusatz Mk4 bereits verrät, handelt es sich beim aktuellen Launchkey Controllerkeyboard um die vierte Generation. Erhältlich ist der Controller in den zwei Varianten

Novation Launchkey 25 Mk4

Novation Launchkey Mini 25 Mk4

Affiliate Links Novation Launchkey Mini 25 MK4 Kundenbewertung: (4) 111,00€ bei

Vor allem hinsichtlich der Tastatur unterscheiden sich die beiden Keybaords, denn während die Mini-Version tatsächlich auch Mini-Slim-Tasten bietet, ist das Novation Launchkey 25 Mk4 mit normal großen Tasten ausgestattet.

Auch beim Aufbau der Bedienoberfläche, aber weniger bei den technischen Features, unterscheiden sich die beiden Controllerkeyboards. So verfügen beide über 16 anschlagdynamische FSR-Drum-Pads, die mit polyphonem Aftertouch ausgestattet sind. Acht Drehregler, OLED-Display, eine Transportsektion, ein Arpeggiator sowie Chord Map-, Fixed- und User-Chord-Funktion gehören auch hier zur Ausstattung dazu.

Während das Launchkey 25 Mk4 über ein Pitchbend- und ein Modulationsrad verfügt, hat Novation die Mini-Version dagegen mit zwei Touch-Strips ausgestattet.

Affiliate Links Novation Launchkey 25 MK4 Kundenbewertung: (4) 184,00€ bei

Ein weiterer Unterschied ist die Ausführung der MIDI-Buchse. Während MIDI, neben dem USB-Port, beim Launchkey Mini über eine 3,5 mm Klinkenbuchse ausgeführt wird (Adapter liegt bei), verfügt das Launchkey 25 Mk4 über eine MIDI-DIN-Buchse.

Novation Launchkey 25 Mk4: Kurz & knapp Tastatur: 25 Tasten ohne Aftertouch (Launchkey Mini: Mini-Tasten)

25 Tasten ohne Aftertouch (Launchkey Mini: Mini-Tasten) Bedienelemente: 16 Pads, 8 Drehregler, Pitchbend/Modulationsräder (Launchkey Mini: Touch-Strips)

16 Pads, 8 Drehregler, Pitchbend/Modulationsräder (Launchkey Mini: Touch-Strips) Features: Arpeggiator, Chord-Funktion

Arpeggiator, Chord-Funktion Anschlüsse: USB-C, Sustain-Pedal, Kensington-Lock, MIDI (3,5 mm Klinke bzw. MIDI-DIN)

USB-C, Sustain-Pedal, Kensington-Lock, MIDI (3,5 mm Klinke bzw. MIDI-DIN) Software: Ableton Live Lite und GForce Bass Station Plug-in

Reloop Keypad Pro

Vergleichsweise neu erhältlich ist das Reloop Keypad Pro. Den Hersteller kennen die meisten unserer Leser vermutlich aus dem DJ-Bereich. Mit dem Keypad Pro hat sich das Unternehmen nun auch in den hart umkämpften Marktbereich der Controllerkeyboards begeben.

Interessant ist bereits der Aufbau des Keyboards, denn der Formfaktor ist eher quadratisch als rechteckig. Ausgestattet ist es mit acht Kanalzügen samt Fadern, Buttons und drei Reglern pro Kanal. Dazu bietet der Controller 16 Pads mit Aftertouch, eine Transportkontrolle sowie Pitchbend-/Modulationsrad.

Wie auch die meisten anderen Produkte aus unserem Artikel „Die besten MIDI-Controllerkeyboards mit 25 Tasten“ verfügt das Reloop Keypad Pro über einen internen Arpeggiator sowie Akkord- und Skalen-Funktion. Im direkten Vergleich zu den Mitbewerbern sind diese aber funktional etwas eingeschränkter.

Hinsichtlich der Anschlüsse gibt es nichts zu bemängeln, hier bietet das Reloop Keypad Pro neben USB-MIDI auch MIDI-DIN und Bluetooth-MIDI, dazu ein Pedalanschluss und Batteriebetrieb.

Preislich hat Reloop das Keypad Pro sehr hoch angesetzt, so dass es aktuell stolze 235,- Euro kostet. Dafür bekommt man bei anderen Herstellern schon zwei Controller.

Affiliate Links Reloop Keypad Pro Kundenbewertung: (1) 235,00€ bei

Reloop Keypad Pro: Kurz & knapp Tastatur: 25 Tasten ohne Aftertouch

25 Tasten ohne Aftertouch Bedienelemente: 8 Kanalzüge mit Fadern, Buttons und drei Regler pro Kanal, 16 Pads mit Aftertouch, Pitchbend/Modulationsräder

8 Kanalzüge mit Fadern, Buttons und drei Regler pro Kanal, 16 Pads mit Aftertouch, Pitchbend/Modulationsräder Features: Arpeggiator, Akkord- und Skalen-Funktion, Batteriebetrieb, On/Off-Schalter

Arpeggiator, Akkord- und Skalen-Funktion, Batteriebetrieb, On/Off-Schalter Anschlüsse: USB-B, 2x USB-A (Hub), Sustain-Pedal, MIDI-Ausgang (3,5 mm Klinke)

USB-B, 2x USB-A (Hub), Sustain-Pedal, MIDI-Ausgang (3,5 mm Klinke) Software:Bitwig Studio 8-Track, Loopcloud Studio (Zugang für 2 Monate), Excite Audio Lifeline Expanse Lite Multieffekt-Plug-in, Melodics (40 kostenlose Lernkurse), Serato Studio Lizenz (für 3 Monate)

Anschlüsse

Grundsätzlich sollte man sich vor dem Kauf eines Controller-Keyboards darüber im Klaren sein, ob das Keyboard ausschließlich im Studio zusammen mit einer DAW, live mit anderen Klangerzeugern oder einem Computer oder eben beides als Einsatzgebiet infrage kommt. Dies entscheidet letztlich darüber, welche Anschlüsse man benötigt, denn über die klassische MIDI-Schnittstelle zum Steuern und Spielen von MIDI-Hardware verfügt bei Weitem nicht jeder der getesteten Controller. Zum Ansteuern von Hardware-MIDI-Geräten kommen aus unserer Liste der besten MIDI-Controllerkeyboards nur die Modelle Arturia Minilab, Novation Launchkey 25 Mk4, Novation Impulse und Reloop Keypad Pro infrage.

Auch im Hinblick auf zusätzliche Fuß-Controller sollte man sich vorab Gedanken machen, denn alle Modelle verfügen zwar über einen Sustain-Anschluss, aber nur das Novation Impulse 25 über einen zweiten Controller-Anschluss.

Die Stromzufuhr ist bei allen Controllerkeyboards über den USB-Port möglich, das Reloop Keypad Pro bietet dazu auch Batteriebetrieb.

Lieferumfang

Da die 25er Modelle der Controller-Keyboards gerne von Einsteigern gekauft werden, spielt der Lieferumfang durchaus eine Rolle. Gerade in diesem Segment verfügt (noch) nicht jeder über eine DAW oder unzählige Software-Instrumente und Plug-ins.

Rechnet man das alles zusammen, erscheinen die Preise der Keyboards teilweise in einem anderen Licht. So erhält man beim Kauf des Arturia Minilab Mk3 beispielsweise die Software Analog Lab Intro hinzu, eine Sammlung von etlichen Preset-Synthesizer-Sounds, auf die der Controller ab Werk bereits abgestimmt ist.

Aber auch bei allen anderen Controllerkeyboards gehört allerhand Software zum Lieferumfang hinzu, so dass Einsteiger bei allen aufgeführten Produkten für die erste Zeit gut ausgestattet sind.

Praxis

Der Anschluss und die Inbetriebnahme aller Controllerkeyboards geht sehr schnell und unkompliziert vonstatten. Während des Tests wurden alle Controller von Cubase unter macOS sofort erkennt, da gab es keine Kompatibilitätsprobleme. Auch bei den verschiedenen Steuerungs- und DAW.-Presets kam es zu keinen Problemen.

Hinsichtlich der Tastatur ist für mich das Arturia Minilab Mk3 ganz vorne mit dabei, dicht gefolgt vom Impulse 25. Auch im Hinblick auf das Gesamtpaket empfinde ich das Minilab Mk3 als die beste Wahl, einfach weil der Controller neben einer soliden Hardware, allerhand Zusatzfunktionen (Arpeggiator, Chord, Scale), DAW-Presets und das für mich interessanteste Software-Paket bietet. Dazu bietet es ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dicht dahinter folgt das Novation Impulse 25. Hier bekommt man eine schöne Kombination aus guter Tastatur, vielen Bedienelementen und klarer Bedienung geboten.

Auf den darauffolgenden Plätzen positionieren sich das Novation Launchkey Mk4, das MPK Mini Mk3 und das Reloop Keypad Pro, wobei das Keypad Pro im Vergleich zu den anderen Keyboards einfach zu teuer ist.

Launchkey Mini 25 Mk4 und AKAI MPK Mini Play Mk3 sehe ich in der Rangfolge weiter hinten, sind aber für spezielle Einsatzgebiete (Launchkey extrem kompakt und klein, MPK Mini Play mit internen Sounds) aber sicherlich für einige Nutzer interessant.

Spezielle Controllerkeyboards mit 25 Tasten

Kurz vor Schluss dieses Artikels möchte ich noch zwei Keyboards erwähnen, die für spezielle Einsatzgebiete konzipiert sind.

Novation FLKey

Zum einen bietet Novation neben der Launchkey-Serie ein paar Keyboards an, die speziell für den Einsatz mit der Digital Audio Workstation FL Studio konzipiert sind. Auf diese DAW sind die Controller der FLkey-Serie Hardware-seitig abgestimmt und erlauben somit eine detaillierte und tiefgehende Steuerung.

Neben der zu diesem Artikel passenden Mini-Version, die über 25 Tasten verfügt, bietet Novation das FLkey auch mit 37, 49 und 61 Tasten an. Weitere Informationen zum FLkey Mini findet ihr in unserem Test.

Affiliate Links Novation FLkey Mini Kundenbewertung: (21) 97,00€ bei

IK Multimedia iRig Keys I/O 25

Auch eine Art Sonderfall ist das IK Multimedia iRig Keys I/O 25, denn dieses bietet neben den klassischen Features eine MIDI-Controllerkeyboards ein integriertes Audiointerface.

Dank des integrierten Audiointerfaces bietet sich das iRig Keys I/O 25 nicht nur zum reinen Steuern und Spielen von Software-Instrumenten in der DAW an, sondern erlaubt auch das Aufnehmen von externen Mikrofon-/Line-Signalen sowie die entsprechende Wiedergabe.

Affiliate Links IK Multimedia iRig Keys I/O 25 Kundenbewertung: (31) 179,00€ bei

Wer auf der Suche nach solch einem All-in-one-Keyboard ist, erfährt hier mehr zum iRig Keys I/O 25.

ESI Xkey 25

Funktional kann das Xkey 25 von ESI zwar in keiner Weise mit den oben aufgeführten Controllerkeyboards mithalten, aber mit anschlagdynamischen 25 Tasten, polyphonem Aftertouch, Pitchbend-, Modulation-und Sustain-Taster ist das Xkey 25 funktional zumindest nicht all zu schlecht aufgestellt.

Ein klarer Vorteil des Controllers ist die Tatsache, dass er ungemein kompakt und flach wie eine Flunder ist. Gerade einmal 1,6 cm ist das Keyboard hoch und misst 388 x 135 mm. Mit 600 g Gewicht lässt sich das ESI Xkey 25 auch wunderbar transportieren. Seinen Anschluss findet der Controller über einen USB-C-Port.