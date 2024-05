News: Glorious Vinyl Vault, Schallplattenschrank

Schlicht und schick für die eigene Plattensammlung

Glorious Vinyl Vault – unter dem Motto „protect and display” gibt es hier das passende Möbelstück, um eure Schallplattensammlung nicht nur vernünftig zu lagern, sondern auch schön zu präsentieren.

Der Vault ist zwar nicht abschließbar, soll aber eure Sammlung sicher aufbewahren können. Darüber hinaus habt ihr mit dem Glorious Vinyl Vault auch die Möglichkeit, eure Sammlung ins ideale Licht zu rücken. Jeder Glorius Vinyl Vault verfügt über zwei Schubladen, in denen jeweils bis zu 80 12″ Schallplatten Platz finden.

Durch das halboffene Design des Schallplattenschrankes hat man immer das vordere Plattencover im Blick, so dass man dezent den einen oder anderen Blickfang setzen kann und auch immer wieder andere Cover zur Geltung bringen kann.

Durch die Teleskopschienen lassen sich die Schubladen weit ausziehen, so dass man bequem durch seine Plattensammlung blättern kann. Das Ganze ist so konzipiert, dass auch die Schallplatten, die sich hinten in der jeweiligen Schublade befinden, leicht einsehbar und herausnehmbar sind.

Selbstverständlich verfügt der Glorious Vinyl Vault auch über einen Soft-Closing-Mechanismus für die besagten Schubladen. Durch die stufenlos verstellbare Rückwand können unterschiedlich viele Schallplatten gut verstaut werden, so dass sie immer geradestehen.

Ein Vorteil für alle Plattenliebhaber ist, dass die Module perfekt aneinandergereiht werden können und sich so der wachsenden Plattensammlung anpassen.

Der Plattenschrank lässt sich mit wenigen Handgriffen aufbauen und die vorgebohrten Löcher helfen bei der sicheren Befestigung an der Wand. Da die einzelnen Schubladen so weit ausgezogen werden können, ist es hierbei ein Muss, den Schrank passend an der Wand zu befestigen, damit er nicht umkippt.

Der Glorious Vinyl Vault ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und sollte sich durch sein Design in die meisten Umgebungen einfügen. Die Abmessungen des Schallplattenschranks aus MDF betragen 85,6 cm x 40,6 cm x 34,2 cm (H x B x T). Das Gewicht des Schrankes beträgt 17,9 kg. Die einzelnen Schubladen sind mit maximal 24,5 kg belastbar.

Neben der Möglichkeit, mehrere Modelle des Glorious Vinyl Vault aneinander zu reihen, passt das Modell auch zu anderen Produkten des Herstellers. So passt der Vinyl Vault auch zur Rack 330 Serie.

Der Glorious Vinyl Vault ist ab sofort erhältlich und liegt bei einem Kostenpunkt von 219,99 Euro.