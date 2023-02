Nonlinear Labs C15, das 3. Firmware-Update

Erweiterungen für Sounds und Performance

Nonlinear Labs haben das dritte große Firmware-Update für den Synthesizer C15 veröffentlicht. Es erweitert die Engine des Instruments und verbessert die Bedienung sowie die Sounddesign-Möglichkeiten mit neue Funktionen in den Bereichen Modulation, Ranges, serielle Effektgruppen, Panning und Feedback-Routing.

ANZEIGE

Mit dem Update ist es nun möglich, mit den Macro Controls fast alle Parameter zu modulieren. Bisher waren es 95, nun sind es 185 mögliche Modulationsziele. Dabei wurden auch für 17 Parameter die einstellbaren Bereiche erweitert.

Die Envelope C hat eine Loop-Funktion erhalten, so dass sie wie ein polyphoner LFO eingesetzt werden kann, der mit jedem Tastenanschlag neu gestartet und durch Velocity (zur Steuerung der Decay-Zeit) und Key Tracking beeinflusst werden kann.

Neben den Dual-Sounds können jetzt auch Single-Sounds eine zweite Effektkette nutzen , wodurch sie insgesamt 10 Effekte zur Verfügung haben. Die beiden Effektketten können sowohl parallel als auch seriell betrieben werden. Für Parts und Effektgruppen gibt es eine Pan-Funktion, womit sie auch getrennt auf den linken und rechten Audioausgang geroutet werden können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Für Split-Sounds wurde das Feedback-Routing dahingehend erweitert, dass das Ausgangssignal des einen Parts ein Eingangssignal für den anderen Part sein kann.

Die Preset-Suche über grafischen Benutzeroberfläche wurde komplett überarbeitet und zeigt nun alle Suchergebnisse in einer einzigen Liste an. Auch die Such- und Sortierkriterien wurden erweitert.

Zur Verbesserung der Bedienung können die beiden Ribbons zwischen zwei Paaren von virtuellen Ribbons umgeschaltet werden, wodurch ein schneller Zugriff auf bis zu vier Macro Controls besteht.

Das Firmware-Update für den Nonlinear Labs C15 ist kostenlos und steht ab sofort zum Download zur Verfügung.