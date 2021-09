Oberklasse-Nahfeldmonitore und Subwoofer: PMC 6, PMC 6-2, PMC 8-2

Das nächste Studiomonitor-Level?

Der Lautsprecher-Spezialist PMC hebt das Thema Monitoring“ nach eigenen Aussagen ab sofort auf nächste Level – und zwar mit den neuen Nahfeldmonitoren PMC 6, PMC 6-2, PMC 8-2 sowie den dazu passenden Subwoofern PMC 8 SUB und PMC 8-2 SUB.

Für die neuen Studiomonitore hat PMC komplett neu entwickelte Treiber eingesetzt und kombiniert diese mit Class-D-Endstufen und der hauseigenen Technologien ATL Bass-Loading und der Air-Flow-Technik Laminair.

Die neuen Studiomonitore PMC 6, PMC 6-2 und PMC 8-2

Dabei setzt PMC beim Nahfeldmonitor PMC 6 auf ein klassisches 2-Wege-System mit 6 Zoll-Woofer und 1 Zoll Soft Dome Tweeter. Den Frequenzbereich gibt PMC hierfür mit 39 Hz bis 25 kHz (-3 dB, 1 m) an. Neben analogen XLR-Eingängen bietet dieser Studiomonitor auch einen digitalen AES-Eingang sowie einen Thru-Anschluss sowie einen Erweiterungsslot für zusätzliche, optionale Anschlusskarten.

Der PMC 6 bietet einen Lautstärkeregler sowie die Möglichkeit, die folgenden Parameter über ein Menü zu konfigurieren: Highpass-Filter, Delay (0 – 30 ms), Phasenschalter, LF- und HF-Shelving-Filter, einen parametrischen Equalizer mit fünf Bändern sowie die Möglichkeit, User-Presets anzulegen.

PMC 6-2 und PMC 8-2 sind dagegen als 3-Wege-Systeme ausgelegt und bieten zwei 6 Zoll Woofer, einen Mittentreiber in 2 Zoll Größe sowie einen 1 Zoll Soft-Dome-Tweeter (PMC 6-2) bzw. zwei 8 Zoll Woofer im Falle des PMC 8-2. Der PMC 8-2 Lautsprecher wird entsprechend auch als Midfield-Monitor beworben, PMC 6 und PMC 6-2 sind laut PMC dagegen eher im Nahfeldbereich angesiedelt.

Entsprechend der technischen Werte bietet der PMC 6-2 einen Frequenzgang von 33 Hz – 25 kHz, der PMC 8-2 Speaker kommt mit den 8 Zoll Woofern sogar bis 25 Hz runter. Auch die SPL-Werte sind natürlich etwas höher als beim PMC 6. Dieser bietet einen maximalen SPL von 118 dB, der PMC 6-2 von 121 dB, PMC 8-2 von 125 dB.

Ansonsten stimmen die Spezifikationen weitestgehend überein. Auch die 3-Wege-Speaker PMC 6-2 und PMC 8-2 bieten die o. g. analogen wie digitalen Anschlüsse sowie diverse Klangregelungsmöglichkeiten.

Passend zu den drei neuen Studiomonitoren bietet PMC die Subwoofer PMC 8 SUB und PMC 8-2 SUB an. Wie die Produktnamen bereits verraten, sind beide Subs mit 8 Zoll Woofern ausgestattet, wobei der PMC 8-2 gleich zwei davon besitzt. 300 Watt (PMC 8 SUB) bzw. 2x 400 Watt (PMC 8-2 SUB) Leistung stehen zur Verfügung. Bei Einsatz der Subwoofer kann das Frequenzbild nach unten hin auf 25 Hz erweitert werden. Auch hier setzt PMC wieder auf analoge sowie digitale Eingänge, einen digitalen Thru-Port sowie diverse Klangregelungsmöglichkeiten.

Zu den Preisen und zur Verfügbarkeit hat sich PMC bisher noch nicht geäußert. Diese Informationen reichen wir gerne nach.