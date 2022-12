OTO Machines Bébé Chérie, Mixer mit 6 Stereokanälen

inkl. Kompressor & Enhancer

OTO Machines kündigt mit Bébé Chérie einen hochwertigen, analogen Mixer an, der speziell für Tabletop-Gear ausgelegt ist.

Bébé Chérie besitzt sechs Stereokanäle. Die ersten vier Kanäle lassen sich zwischen Stereo und Mono umschalten. Der Gain kann hier um bis zu 34 dB (mit asymmetrischem Soft Clipping) angehoben werden und es gibt einen Tilt-EQ. Zwei weitere Stereokanäle lassen sich im Gain zwischen 0 und +10 dB umschalten und sind mit Baxandall 2-Band EQs ausgerüstet. Alle Kanäle verfügen über Level-Regler und Mute-Taster.

Für die EQ-Schaltungen kommen hochwertige Folienkondensatoren sowie Operationsverstärker mit geringen Rausch- und Verzerrungswerten zum Einsatz. Die Regler sind von ALPS. Für gute Dynamikwerte soll die interne Spannung von 24 Volt sorgen.

In der Master-Sektion sind ein One-Knob-Compressor, der mit einer Ration von 3:1 arbeitet, sowie ein Bliss High Frequency Enhancer vorhanden. Parallel zum Master Out gibt es einen Alternate Out, der sich zm Beispiel für Monitoring oder spezielle Bearbeitung nutzen lässt, und einen separat regelbaren Kopfhörerausgang, der sich auch als zweiter Master Out genutzt werden kann.

Alle Ein- und Ausgänge sind als 3,5 mm-Stereobuchsen ausgeführt. Die Maße sind 290 x 145 x 62 mm, das Gewicht beträgt 1,3 kg.

OTO Machines Bébé Chérie wird voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2023 verfügbar sein. Der Preis wird mit 625,- Euro zzgl. VAT angegeben.