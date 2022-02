Physical Audio Preparation, Physical-Modeling Plug-in

Virtuell rasselnde Saiten

Physical Audio Preparation ist ein Plug-in, das in den Möglichkeiten der Klangbeeinflussung über die üblichen Physical-Modeling-Synthesizer hinausgeht und Ideen von präparierten Saiteninstrumente bzw. vom „Prepared Piano“ aufgreift. Das perfekte Plug-in für Soundscapes und Horror-Scoring?

Das Plug-in Preparation stützt sich auf die jüngsten Forschungen zum Thema „collision modelling“, um daraus ein akustisches System in Echtzeit zu berechnen. Die Klangerzeugung arbeitet mit zwei Sektionen: Es gibt ein Paar Strings und das sogenannte „Rattle“-Element, das auf die Vibrationen jeweils an den Enden reagiert. Die Strings verfügen über Parameter für Nonlinearity, Inharmonicity, Sustain und Tone. Rattle hat Parameter für die Massen an den Enden, deren Abstand zu den Strings, Steifheit, Reaktionsgeschwindigkeit, Stärke und Position.

Ein Low-Shelf-EQ, Overdrive und eine Reverb-Einheit vervollständigen den Signalweg.

Das Plug-in lässt sich achtstimmig spielen und unterstützt MPE (siehe weiter unten das Demo-Video mit dem Roli Seaboard). Alle Parameter sind über MIDI-CCs automatisierbar. Die CPU-Belastung soll laut Entwickler recht gering ausfallen. Ein Tutorial-Post auf der Website von Physical Audio sowie die auf Researchgate hinterlegten Technical-Papers veranschaulichen das Konzept und die Hintergründe zu der Technik.

Physical Audio Preparation ist für die Schnittstellen VST3, AU und AAX (MacOS 10.11) sowie VST3 und AAX (Windows 10) verfügbar. Das Plug-in kostet zur Einführung 83,30 Euro, regulär beträgt der Preis 142,80 Euro. Eine Demoversion steht zur Verfügung.