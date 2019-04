Pioneer DDJ-800, der neue Rekordbox DJ-Controller

Der Controller für die Mitte zwischen DDJ-400 und DDJ-1000

Pioneer DJ erweitert seine Produktrange der DJ-Controller erneut und stärkt das Produktangebot der hauseigenen DJ-Controller für die ebenso hauseigene DJ-Software Rekordbox DJ. Nach dem DDJ-400 als Einsteiger-Controller und dem DDJ-1000 als 4-Kanal DJ-Controller folgt nun der Pioneer DDJ-800.

Das neue Modell wird genau den Step zwischen den beiden ersten Controllern abbilden und vor allem ein wenig schlanker und günstiger sein, als der DDJ-1000.

Der Pioneer DDJ-800 wird ein standalone DJ-Controller sein. Standalone, da der Controller nicht nur als Controller genutzt werden kann, sondern durch Inputs für externe Zuspieler auch als klassischer Mixer. So finden Zuspieler auf Line- wie auch auf Phono-Level ihren Eingang auf der Rückseite. Dazu kommen zwei Mikrofon-Eingänge. Im Vergleich zum DDJ-1000 ist der DDJ-800 natürlich ein wenig abgespeckter, bietet nicht die volle Größe. Abzielen tut der Controller auf die DJs, die gern die vollen Kontrollsteuerungen haben möchtem, dafür jedoch nicht vier volle Kanäle brauchen. Minimiert wird daher primär die Mixer-Sektion von 4 auf 2 Kanäle, erhalten jedoch bleiben Beat FX und Soundcolor FX, volle Kanalzüge wie auch Push-Encoder und Load-Tasten an der Spitze. Die volle Effekt-Steuerung wird also weiterhin gegeben sein und die Mixer-Sektion des Controllers erinnert unweigerlich stark an die Pioneer DJM-Modelle.

Die Controll-Decks für die Steuerung der DJ-Software sehen dem DDJ-1000 tatsächlich sehr ähnlich. Die Jog-Wheels wirken ein wenig kleiner, jedoch wie auch beim „Großen“ bieten sie das Display in der Mitte. Auch die 8 Performance Pads pro Deck sind geblieben mit 8 Modi, nutzbar für Hot Cue, Pad FX (1&2), Beat Jump, Sampler, Key Shift, Beat Loop und Keyboard.

Der Preis für den Pioneer DDJ-800 wird liegen bei 899,- €, somit gut 300,- unter dem aktuellen Preis für den DDJ-1000.

Das Produktvideo von Pioneer gibt einen ersten Einblick auf in bewegten Bildern.