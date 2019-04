Die besten 100 DJ-Kopfhörer Tests

Unzählige DJ-Kopfhörer im Test

DJ-Kopfhörer Tests ohne Ende

Die Auswahl an Kopfhörern auf dem Markt ist mittlerweile schier unmöglich zu überblicken, mehr noch sogar als die Anzahl der DJ-Kopfhörer Tests, die wir hier veröffentlicht haben. Jeder Anwender hat eben ganz klar seine spezifischen Anforderungen an einen Kopfhörer, so natürlich auch der Kollege DJ. Mehr Bass. Mehr Höhen. Aufliegend oder das Ohr-umgreifend.

DJ-Kopfhörer sind wie ein gutes Paar Schuhe. Sie sollen gut sitzen, langlebig sein, über eine gute Außenabschirmung verfügen. Sicher auch einen gewissen „Stil“ repräsentieren. Dazu kommen Faktoren wie hoher Schalldruckpegel, schnelle und saubere Transienten- und entsprechende Bass-Wiedergabe.

Dort setzt die DJ-Redaktion in seiner fortlaufenden Testreihe die Suche nach dem richtigen Abhörgerät für die DJ-Kanzel an. Es gilt, die besonderen Blüten aus dem Dschungel zu pflücken. Aus diesem Grund testet die DJ-Redaktion seit nunmehr 20 Jahren (!!!) DJ-Kopfhörer. Das sind derweil so einige. Viele könnte man auch sagen.

Wir haben uns gedacht, wieso nicht einmal alle DJ-Kopfhörer-Tests auf einer Seite zusammen bringen? Ohne große Reihenfolge wie die Charts, oder Bestenlisten.

Wer einen Blick in die Bestenliste werfen möchte um herauszufinden, welche Modelle wie als die besten DJ-Kopfhörer werten, der schaut sehr gern hier hin: Die besten DJ-Kopfhörer auf einen Blick.

Nun also viel Spaß beim Schmökern.

Eure DJ-Redaktion