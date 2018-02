Test: Pioneer DDJ-1000, DJ Controller

„Well, that escalated quickliy“ – oder auch: Gerade noch zur NAMM Show präsentiert, wenige Tage später schon hier auf dem Tisch zum Testen. Der Pioneer DDJ-1000 könnte als (noch) handlicher Controller ein ziemlich perfektes Gerät sein für DJs, die mit Controller unterwegs sind und auf die Pioneer DJ hauseigene Software Rekordbox vertrauen. „Noch“ handlich nenne ich, weil es da derweil Controller gibt, die im Case verpackt eine Person kaum noch mehr als 20 Meter tragen kann.

Das aber ist definitiv noch nicht die Besonderheit am Pioneer DDJ-1000, der den neuen Controller so interessant macht und abhebt von den bisherigen Controllern für Rekordbox wie einen DDJ-RB, DDJ-RX, DDJ-RZ oder DDJ-RR. Wie man schon feststellt, es gibt schon so einige Modelle.

Der Pioneer DDJ-1000 jedoch ist anders. Zwar ausgelegt auch die Software Rekordbox und damit wie die anderen Controller auch und auch mit einem 4-Kanal Mixer mittig auf gleicher Ebene wie ein DDJ-RX oder ein DDJ-RZ, grenzt er sich dennoch ab.

Wird der DDJ-1000 ein Nachfolger, vielleicht zum DDJ-RX? Auch wenn er preislich mit 1199,- Euro UVP im ähnlichen Bereich liegt, wird der DDJ-1000 dennoch kein Nachfolger. Funktionsunterschiede gibt es zu allen Modellen.

Der Pioneer DDJ-1000 hat eine andere Zielgruppe. Ausgelegt ist dieser sowohl auf mobile DJs, die volle 4 Kanäle wünschen samt Effekten im Mixer sowie die Möglichkeit zum Anschluss von externen Zuspielern. Dazu gibt es natürlich die Steuerung von Rekordbox als Software. Vor allem aber bietet der DDJ-1000 die Jog-Wheels, die die Clubstandard Media-Player wie CDJ-2000NXS2, CDJ-2000Nexus, CDJ-900Nexus oder auch ein XDJ-1000MK2 besitzen.

Damit wird der Pioneer DDJ-1000 auch interessant für alle DJs, die im Club mit den eben genannten Media-Playern spielen, denen aber das Budget oder der Kaufwille für ein CDJ-DJM-CDJ- oder XDJ-DJM-XDJ-Setup fehlt.

Der DDJ-1000 löst das Problem dahingehend, dass der DDJ-1000 den vollen Mixer samt Effekte bietet und in den Decks ein Layout ähnlich der CDJ- und XDJ-Player. Man könnte also zuhause mit der Rekordbox-Software spielen, die Librarys aus Rekordbox auf USB-Speichermedien synchronisieren und im Club oder in der Bar mit den dort stehenden Playern spielen. Dabei bleibt von der Haptik nahezu alles ähnlich.

Pioneer DDJ-1000 – ein erster Blick

Der Pioneer DDJ-1000 ist vor allem eines: ein MIDI-Controller für die DJ-Software Rekordbox mit je einem großen Control-Deck pro Seite und mittig einem 4-Kanal DJ-Mixer.

Mit 70 cm Breite und 36 cm Tiefe bei rund 6 kg Gewicht ist der DDJ-1000 ohne Frage noch ein Controller, der im Case oder passender Tasche transportiert werden kann.

Im klassischen Layout befinden sich oben Decks und Mixer. Rückseitig befinden sich Anschlüsse, die ohne Frage immer schon viel über ein Gerät verraten. So ist der DDJ-1000 kein reiner MIDI-Controller, sondern kommt natürlich mit einem verbauten Interface (24 Bit, 44,1 kHz). Demnach findet sich natürlich eine USB-Schnittstelle, jedoch nicht nur eine, sondern zwei. Eine duale USB-Soundkarte also, die einen Anschluss von zwei Computern parallel erlaubt.

Rein und raus geht es per XLR, große Klinke oder Cinch. Von links nach rechts schaut es so aus: Der Master 1 ist als XLR-Ausgang zu finden. Früher wurde viel geschrieben, dass man das Modell damit „clubtauglich“ macht. Ich nenne es einfach Standard. Ob das Gerät an einer kleinen PA oder an Monitoren zu Hause angeschlossen wird, der Großteil der Verkabelungen wird über XLR laufen. Somit ist ein XLR-Ausgang das einzig sinnvolle. Das andere sinnvolle ist ein Master 2 Ausgang als Cinch. So wie hier zu finden. So kann der Controller ohne Adapter an der Stereoanlage angeschlossen werden – oder ein Aufnahmegerät findet hier seinen Platz (einen Rec-Out gibt es nämlich nicht).

Eher „clubtauglich“ macht den Controller der Ausgang für das Monitoring als 6,3 mm Klinkenbuchse.

Rein geht es mittig auf vier Kanälen. Der Pioneer DDJ-1000 ist also nicht nur Controller mit Interface, sondern kann auch für Zuspieler als standalone 4-Kanal Mixer genutzt werden. Vier Kanäle, vier Inputs als Cinch-Buchsen. Alle vier Kanäle können für Line-Zuspieler genutzt werden, die Kanäle 1 und 4 können auch dank verbautem Preamp für Plattenspieler genutzt werden. Ein kleiner Schiebeschalter auf der Rückseite neben den Eingängen erlaubt das Umstellen.

Last but not least ein Input, den ich niemals nutze, der jedoch häufig nachgefragt wird: ein Mikrofoneingang – zugegeben sogar zwei, XLR und 6,3 mm Klinke. Auch das wird häufig nachgefragt. Gerade bei DJs, die klassisch auf Veranstaltungen spielen, ist ein Mikrofoneingang oft unerlässlich. Gern gesehen auch zwei, wenn neben dem Mikro für den DJ noch ein Funk-Mikro für Gastgeber, Redner etc. angeschlossen werden soll. Der Pioneer DDJ-1000 bietet die Möglichkeit.

Vorderseitig findet sich das, was bisher vermisst wurde, der Kopfhörerausgang. Dieser kann wahlweise als 6,3 mm Klinke oder 3,5 mm Klinke genutzt werden.

Soweit zu hinten und vorne, schauen wir mal auf die Oberseite.