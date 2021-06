PRS präsentieren HX Amp

PRS bringen HX Amp

Geht’s euch wie mir? In Sachen Neuerscheinungen ist aktuell ein bisschen der Wurm drinnen – zumindest für Gitarren-, Bass- und Effektliebhaber. Langsam, aber nur langsam, kommt insgesamt was ins Rollen, hat man das Gefühl. Angefangen damit, dass Gibson ein neues Kapitel aufschlagen und bei Boss ein bisschen was brodelt – und dann hauen PRS mal eben die HX Amp Serie raus.

Meine Güte, schaut das fein aus. Der PRS HX Amp ist eine Verneigung vor Jimi Hendrix in der Woodstock Ära und hat den legendären Schaltplan des Gitarristen verbaut. Die Geschichte des Amps geht wie folgt: Von Dave Weyer modifizierte Marshall Amps, die bislang niemals nachgebaut werden konnten und deren Sound auf der Bühne des legendären Hippiefestivals in die Geschichte einging – PRS hatten es sich anscheinend zur Aufgabe, genau diesen Sound einzufangen. Anscheinend ist es ihnen gelungen.

Paul Reed Smith und sein Kollege Doug Swell schauten nämlich rein – in die modifizierten Marshall-Amps, die in einem Seattle Museum standen und den beiden großzügig zur Verfügung gestellt wurden. Die Früchte dieser einzigartigen Kollaboration tragen wir – die Musiker und Soundfanatiker dieser Welt.

PRS HX Amps nach Jimi Hendrix

Also – was gibt’s im Genauen? Einen HX 100, einen HX 50 – je mit 50 und 100 Watt, hochwertigen EL34EH-Röhren und drei JJ ECC803er im Preamp. Und Gottseidank – kein Einkanäler, sondern beide Versionen kommen mit zwei Kanälen aus, die mit einem EQ bearbeitet werden: Presence, Bass, Treble, Mid und Mid-Gain per Schaltung, im Lead Kanal dann Volume, Presence, Bass, Mid und Mid Gain sowie ein dreistufiger (!) Schalter für die Helligkeit eures Sounds. Darüber hinaus noch die famos aussehenden HX Boxen 212er und 412r jeweils mit Celestion Creambacks.

Insgesamt optisch also ein absoluter Leckerbissen. Und wenn man bedenkt, was für eine Geschichte hinter dem Projekt steht: eine dreijährige Auseinandersetzung und Konstruktion gemäß dem historischen Vorbild, hat das ganze für mich keinen bitteren Beigeschmack. Klar – es wird welche geben, denen es bitter aufstoßen dürfte, dass ausgerechnet mit dem Namen Hendrix wieder Geld gemacht wird. Der Generalverdacht liegt immer auf Ausschlachtung eines historischen Erbes, aber ich halte Paul Reed Smith für einen authentischen Visionär, der hier einfach eine geschichtliche Lücke schließen und den Leuten einen vergessenen Sound wieder zugänglich machen würde. Experiment geglückt? Das muss jeder selbst entscheiden: