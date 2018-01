Report: DJ-Roboter

Seit Anfang des Monats geistert ein Video eines DJ-Roboters durch das Netz. Das Video machte zumindest in einigen Medien eine sehr interessante Runde. Sehr interessant, da es in DJ-Kreisen bisher wenig Aufmerksamkeit erregte, doch aber Platz in einer kleinen News bei der Nachrichtenagentur Reuters fand. Verkehrte Welt.

Inhalt des Videos? Ein Roboter in einem Club in Prag, angekündigt als der erste DJ-Roboter der Welt, der sogar einen Namen trägt: DJ KUKA. DJ KUKA steht, oder besser gesagt stand, in dem Club Karlovy Lazne, der dem Augenschein der Facebook-Präsenz ein größerer Mainstream Club in der Tschechischen Republik zu sein scheint. 5 Floors soll der Club haben (da wird das Einrichten mit Robotern aber teuer). Schick eingerichtet und nicht weniger schick das Publikum, so der erste Eindruck des Clubs beim Blick auf die Bilder. Die interessieren natürlich nun aber wirklich nur weniger, denn der „erste und sehr einzigartige Roboter“, so die Aussage des Clubs, ist der Interessante für uns.

Einen Teaser gibt es auf der Facebook Page des Clubs, das Video aber, welches das Interesse weckt, findet man auf YouTube und es hat eine beachtliche Länge von über 15 Minuten – viel für Club-Filmerei. Der Nutzer „merlin717“ hat dieses Anfang des Monats veröffentlicht und das Video hat bereits über 40.000 Klicks.

15 Minuten lang kann man hier den DJ-Roboter agieren sehen und dabei scheint es auf den ersten Blick, als würde hier wirklich etwas passieren, als würde der Roboter hier tatsächlich „arbeiten“.

Franka Emika und DJ Yumi

So abwegig ist die Idee ja eigentlich auch gar nicht. Bereits im vergangenen Jahr gab es zwei Beispiel für Roboter, die DJ-Fähigkeiten besitzen. Sei es das Auflegen mit einem Controller oder sogar Scratchen. So zeigte Franke Emika auf der Messe in Hannover in 2016 ihren DJ-Roboter, der direkt vor Ort angelernt wurde auf einen Native Instruments Kontrol D2 mit einem Prozedere einfach wie MIDI-Learn und hier auch „performte“.

Klar, ohne bidirektionale Verbindung, oder besser gesagt, tri-direktionaler Verbindung zwischen Software, MIDI-Controller und Roboter nur eine sehr periphere Nutzung der Möglichkeiten der Software und es bleiben offene Frage wie: „Woher weiß der DJ-Roboter, wann er agieren muss? Breaks? Track-Ende? Korrekt gesetzte Loops? Die Idee ist natürlich nicht ausgereift, wie auch schon die Controller-Auswahl zeigt, denn der D2 kann natürlich als Controller genutzt werden, als vollständiger Mix-Controller aber taugt er nicht. Wie es aber häufig ist, es geht ja um die Idee dahinter.

Etwas spannender vielleicht der DJ-Roboter Yumi, gleichnamig wie der PKW von Ford und damit weiß man auch direkt, woher der Wind weht. Yumi ist ein Fertigungsroboter, der in der normalen Fahrzeugproduktion eingesetzt wird, nun ein wenig umprogrammiert, um neben einem lebendigem DJ (DJ Yoda) auf dem „Ford: Go Further Event“ in 2016 zu performen.

Viel mehr als Plattengeschrubbe allerdings war dem DJ-Roboter wohl nicht beizubringen, denn mehr passiert nicht, das wahre Können stammt von DJ Yoda selbst, der eigentlich den Großteil der sehr kurzen Show im Hintergrund liefert.

Nicht einmal die beiden grundlegenden Bewegungen beim Scratchen, Plattenbewegung und Crossfader-Bewegung beherrschte der Roboter. Also, die erste schon, die zweite halt nicht. Die erste sah dabei aber so dynamisch aus wie ein Boden-Wisch-Roboter, entschuldigt, wenn ich das so ausdrücke. Es ist aber auch nunmal ein Roboter.

Dabei zeigt ein weiteres Video, wie der Roboter „trainiert“ wird von DJ Yoda und hier zeigt der Roboter auch mehr Können. Start/Stop-Taste drücken ist dabei sicher noch einfach, den Tonarm am dünnen Hebel des Concorde-Systems greifen und auf die Platte legen, wirkt schon diffiziler.

Klar, kein Problem für einen Roboter, manchmal aber ja sogar ein Problem für echte DJs. Dafür gibt es ein paar Dance-Moves. Interessant natürlich die Umsetzung von „unserer Sprache“ und unseren Begrifflichkeiten und zugehörigen Daten wie Tempo in BPM und Rhyhtmus in die Sprache, die ein Roboter versteht – also zum Beispiel Millisekunden.

Es bleibt aber auch hier bei einer witzigen Idee, die eher Show-Zwecke hat, statt einer wahren Implementierung von notwendigen Handgriffen in Roboter-Fähigkeiten.