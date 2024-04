Seeburg Acoustic Line G Sub 1801 dp und G Sub 1802 dp

Jetzt mit satten 4,8 kW Leistung – Seeburg aktualisiert Subwoofer

Gleiches Design, verdoppelte Leistung, höherer Schallpegel – der deutsche Hersteller Seeburg teilt mit, dass die beiden Subwoofer Seeburg Acoustic Line G Sub 1801 dp und Seeburg Acoustic Line G Sub 1802 dp nun mit einem neuen Endstufenmodul ausgestattet werden. Die Leistung wird somit von 2400 Watt AES auf 4800 Watt AES gesteigert. Auf diese Weise erhöht sich der daraus resultierende Endpegel um 3 dB.

Mehr Power: Seeburg Acoustic Line G Sub 1801 dp Subwoofer

Der Seeburg G Sub 1801 dp ist mit einm 18“ Nd Treiber mit 4,5“ Voicecoil ausgestattet und deckt den Frequenzbereich von 30 Hz bis 200 Hz (-6 dB) ab. Seine Tuning Frequenz liegt bei 36 Hz. Der maximal erzielbare Schalldruck liegt bei 138 dB SPL (Peak @ 1 m). Angetrieben wird der Subwoofer durch eine Class-D-Endstufe mit FPGA 32 Bit Floating-Point-Processing. Die Wandlung erfolgt mit 24 Bit und 96 kHz. Seeburg gibt eine Latenz vom analogen Eingang zum analogen Ausgang von 0,8 Millisekunden an.

Eine weitere Besonderheit der neuen dp-Module ist die nun auch bei Seeburg verfügbare Ethercon-Schnittstelle für Fernsteuerung und Audioübertragung über Ethernet (AES 67). So lässt sich der Subwoofer perfekt in ein Netzwerk einbinden und über den Seeburg Network Manager konfigurieren und kontrollieren. Mit AES 67 setzt Seeburg außerdem auf ein in der professionellen Beschallungstechnik weit verbreitetes Format für die Übertragung digitaler Audiosignale über ein Netzwerkkabel. Über die Software lassen sich vollparametrische User-EQs und Delays für das Time-Alignment mit bis zu 2,8 Sekunden Laufzeit konfigurieren. Auch ohne Ethercon und Software sind die wichtigsten Einstellungen direkt am Seeburg G Sub 1801 dp vorzunehmen – vier Presets mit drei verschiedenen Trennfrequenzen für das Tiefpassfilter (80, 100, 120 Hz) sowie ein Cardioidmodus lassen sich abrufen. Außerdem ist eine Lautstärkeanpassung in 3 dB Schritten von -12 dB bis +6 dB möglich.

Am Seeburg G Sub 1801 dp lässt sich außerdem ein weitere passiver Seeburg G Sub 1801 betreiben. Dafür steht eine Speakon NL4MP-Buchse zur Verfügung. Für das Durchschleifen der Stromversorgung an einen weiteren aktiven Lautsprecher ist außerdem ein Powercon-Ausgang integriert. Auch das am XLR-Input anliegende Audiosignal kann über den XLR-Thru-Ausgang an einen weiteren aktiven Lautsprecher weitergeleitet werden. Der XLR-Eingang ist trafosymmetriert und besitzt Filter gegen HF-Einstreuungen und Gleichspannung.

Noch mehr Bass: G Sub 1802 dp

Der größere Bruder Seeburg G Sub 1802 dp verfügt über die gleiche technische Ausstattung wie der Seeburg G Sub 1801 dp, ist aber mit zwei 18“ Treibern ausgestattet. Sein maximal erzielbarer Schalldruck liegt bei 144 dB SPL (Peak @ 1 m).

Die beiden Subwoofer eignen sich prima in Verbindung mit den meisten aktiven Lautsprechern der K-Serie, der C-Serie, aber auch der GL24 Säulenlautsprecher profitiert von der zusätzlichen Tiefbassunterstützung.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die beiden aktualisierten 4800 Watt-Modelle beträgt laut neuer und ab dem 01. Mai 2024 gültigen Preisliste 4.605,30 Euro für den Seeburg G Sub 1801 dp und 6.628,30 Euro für den Seeburg G Sub 1802 dp (beide UVP inkl. MwSt). Die Preise liegen damit etwas über den Preisen der noch nicht aktualisierten Modellen, die aktuell noch bei Thomann im Shop erhältlich sind. Die neuen Modelle sollten in Kürze im Shop verfügbar sein und werden ab sofort in der neuen Ausführung gebaut.