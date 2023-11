SPL Channel One Mk3, Track One Mk3, Channel Strips fürs Tonstudio

Zwei Channel Strip Überarbeitungen

Seit einigen Monaten bringt SPL regelmäßig überarbeitete Versionen bestehender Produkte auf den Markt. So haben wir bei AMAZONA.de bereits über den Phonitor 3 DAC, den Preamp Crescendo 8 oder den DAC-Wandler Diamond berichtet. Heute folgen nun neue Versionen der beiden Channel Strips Channel One Mk3 und Track One Mk3.

SPL Channel One Mk3

Seit über 20 Jahren ist der Channel One von SPL fester Bestandteil vieler Tonstudios. In der neuen Mk3-Version wurde dieser Klassiker nun grundlegend überarbeitet.

ANZEIGE

Neben einer höheren internen Audiospannung (jetzt +/-18 V) für noch detailreicheren Sound und einer verbesserten Vorverstärker-Sektion, bietet er jetzt auch einen integrierten Transient Designer, eine Tube-Saturation-Stufe und eine Mic-A/B Vergleichsmöglichkeit für zwei Mikrofone. Mit De-Esser, Kompressor und Equalizer sind weiterhin alle wichtigen Tools eines echten Kanalzugs mit an Bord. Entsprechend bietet sich der Channel One für alle klassischen Signale im Tonstudio, Mikrofon-, Line- oder Instrumentensignale an. Optisch hat SPL den Channel One Mk3 an das aktuelle Design des Herstellers angepasst.

SPL Track One Mk3

Auch der Track One gehört seit vielen Jahren zur festen Ausstattung vieler Tonstudios. Der Recording- und Mixing-Kanalzug wurde in der neusten Mk3-Version in einigen technischen Details verbessert und laut SPL mit Blick auf die „Bedürfnisse von modernen Studios“ optimiert. Das neue Design der SPL Studio-Serie verleiht dem Track One in der dritten Generation einen neuen Look.

ANZEIGE

Beide Geräte sind ab sofort im Handel erhältlich und auf Wunsch auch in einer Premium-Variante mit eingebauten Übertragern von Lundahl erhältlich.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf:

Channel One Mk3: 2.199,- Euro

Channel One Mk3 Premium (mit Eingangs- und Ausgangsübertragern von Lundahl): 2.487,- Euro

Track One Mk3: 1.049,-

Track One Mk3 Premium (mit Eingangsübertrager von Lundahl): 1.218,- Euro

Zeitnah werden wir beide SPL Neuheiten auch in einem Test vorstellen.