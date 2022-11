Marktübersicht: Die besten Channel Strips fürs Tonstudio

Preamp, EQ, Kompressor & mehr

In vielen Tonstudios, egal ob man hobbymäßig oder professionell unterwegs ist, trifft man auf Channel Strips. Diese oftmals im 19-Zoll-Format gehaltenen Geräte vereinen die wichtigsten Funktionen für die Aufnahme von Vocals, Sprache oder Instrumenten in sich und sind deshalb sehr beliebt. Während wir euch im folgenden Artikel bereits einige Channel Strips im Plug-in Format vorgestellt haben, kümmern wir uns heute um die Hardware-Pendants.

ANZEIGE

Doch fangen wir ganz vorne und klären zunächst die Frage:

Was ist ein Channel Strip?

Der Name Channel Strip lässt bereits vermuten, dass die heutigen 19-Zoll-Geräte in irgendeiner Weise in Zusammenhang mit den Kanalzügen großer Mischpulte und Konsolen stehen. Die einzelnen Kanalzüge dieser Mischpulte ließen sich bei Bedarf ausbauen und so reparieren. Durch das Aufkommen der Computer und DAWs verschwanden vielerorts die legendären Konsolen. Die Kosten für große Aufnahmestudios wollte keiner mehr tragen, mehr und mehr etablierten sich kleine und mittlere Tonstudios. Auf den Sound der Konsolen, allen voran der großen Neve, API und SSL Pulte, wollte man jedoch nicht verzichten, so dass die kompakteren Channel Strips, meist im 19 Zoll Format, immer gefragter wurden.

Auch wenn die Ausstattung eines Channel Strips bei Weitem nicht standardisiert ist, lässt sich schnell erkennen, welche Funktionen einen Channel Strip früher wie heute ausmachen. Zunächst einmal bietet dieser eine Eingangssektion, die möglichst breit aufgestellt sein sollte, so dass neben Mikrofonsignalen (samt schaltbarer Phantomspeisung) auch Instrumente aufgenommen werden können. Viele Channel Strips verfügen über eine Hi-Z-Buchse, die extra für Gitarren und Bässe ausgelegt ist und als Alternative zur Amp-Abnahme herangezogen wird.

Als weitergehende Funktionen bieten Channel Strips oftmals einen Equalizer. Wer sein aufzunehmendes Signal bereits während der Aufnahme formen möchte, kann hier bereits Hand anlegen. Je nach Signal sollte man aber nicht zu stark eingreifen, denn ändern lässt sich dies nachträglich nicht mehr.

Ein ebenso wichtiges Element eines Channel Strips ist der Kompressor. Auch dieser gehört bei vielen Produkten zum festen Bestandteil des Klangbearbeitungskette. Dieser wird bei vielen auch als klangbestimmendes Element genutzt. Egal ob puristisch wie beim LA-2A von Universal Audio/Teletronix oder detailliert mit separaten Reglern für Threshold, Attack, Release, Ratio etc. – Kompressor und der oben genannte Equalizer sind quasi feste Bestandteile eines Channel Strips.

Alle folgenden Elemente gehen dagegen eher als Kür durch, so dass man diese nur vereinzelt bei den weiter unten aufgelisteten Channel Strips findet. Ein De-Esser sorgt auf Wunsch dafür, das S- und Zischlaute nicht die Aufnahme versauen, Gate und Expander sorgen für Ruhe in stillen Phasen der Aufnahme-Session und Saturator sorgen für einen bestimmten Klangcharakter.

Zwar nicht für den Klang entscheidend, aber hinsichtlich einer komfortablen Ausstattung gerne gesehen, sind LED-Meter. Um den passenden Pegel des Eingangssignal einzustellen, bieten viele Channelstrip mehrstellige LED-Meter oder VU-Meter.

Welche Anschlüsse benötigt ein Channel Strip?

Im einfachsten Fall eines Mono Channel Strips reicht ein Ein- und ein Ausgang. Diese liegen im XLR- und/oder Klinkenformat vor, so dass der Channel Strip Mikrofone- und Instrumentensignale aufnehmen kann. Komplexere Channel Strips bieten unter Umständen mehrere Ein- und Ausgangskanäle, Insert-Buchsen zum Einschleifen externer Hardware-Prozessoren oder weitere Anschlüsse zum Abgreifen des Signals an verschiedenen Punkten des Kanalzugs. Auch die direkte Anbindung an einen Computer und die DAW über USB-Ports erlauben manche Channel Strips.

ANZEIGE

Channel Strips mit DSP-Berechnung

Eine alternative zum klassischen analogen Channel Strip sind DSP-Systeme, wie es sie beispielsweise von Universal Audio gibt. So bieten die Apollo Interfaces die Aufnahme von Mikrofon-/Instrumenten-Signalen an bei gleichzeitigem Einsatz des gewünschten Channel Strip Plug-ins. Ohne auf die Qualität der UAD Plug-ins einzugehen, hat das den Vorteil – den Besitz der Plug-ins vorausgesetzt – unterschiedliche virtuelle Channel Strips fürs Recording nutzen zu können.

Marktübersicht Channel Strips

Bei der folgenden Auflistung aktueller Channel Strips haben wir uns auf Desktop- und 19 Zoll Varianten beschränkt. Zwar gibt es auch für das API500-Lunchformat etliche Channel Strips, diese werden wir aber in einem separaten Artikel für euch zusammenstellen. Die Mindestanforderung für die folgenden Channel Strips sind neben einer Preamp-Sektion eine EQ- und/oder Kompressor-Sektion. Nach oben hin gibt es funktional keine Beschränkung. Die folgenden Produkte haben wir alphabetisch für euch sortiert.

API Audio The Channel Strip

ART Voice Channel

Avalon VT 737

Behringer UV1

Black Lion Audio Eighteen

Chandler Limited TG12411 Channel Mk2

dbx 286S

Empirical Labs EL9

Fredenstein F200

Golden Age Project PRE-73 DLX MK2

Für diese Marktübersicht haben wir uns beim Hersteller Golden Age Project/Premier für den PRE-73 DLX Mk2 und den Premier PREQ-73 ausgewählt. Die Firma bietet zwar weitere Preamps mit EQs an, diese sind allerdings nur rudimentär schaltbar (Air Band in zwei Einstellungen). Hier geht es zur Übersicht der Golden Age Project Preamps bzw. Golden Age Premier Preamps.

Golden Age Premier PREQ-73

Heritage Audio HA-73 EQ, HA-73 EQx2

Heritage Audio HA-81A Elite

Heritage Audio BritStrip

Manley Core

Manley Slam

Manley VoxBox

Mäag PREQ2

Millennia STT-1

AMS Neve 1073N

Neve 1073 SPX

Neve 1073 DPX

Neve 8801 Channel Strip

Presonus Studio Channel

Rupert Neve Shelford Channel

SPL Channel One Mk2

SPL Frontliner 2800

SPL Track One

Tegeler Audio Manufaktur VTRC

Tube Tech MEC 1A

Universal Audio 6176

Warm Audio WA-73 EQ