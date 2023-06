Neues Interface ein + an Features

Squarp Instruments Hermod+ ist die verbesserte Version des Eurorack-Sequencers Hermod. Während Formfaktor und Workflow des Vorgängers beibehalten wurden, bietet die neue Version viele neue Features, ein komplett überarbeitetes Interface und zusätzliche Anschlüsse.

Squarp Instruments Hermod+, Eurorack-Sequencer

Das 26 TE breite Modul verfügt über 16 Pads in 4×4-Anordnung zur Programmierung und Launching von Sequenzen sowie zum Muten von Spuren und Effekten. Acht Pads/Taster sind für Start / Stop und die Anwahl weiterer Funktionen zuständig. Die Tracks werden über separate Taster neben den CV/Gate-Buchse angewählt.

Hermod+ besitzt acht Tracks für CV/Gate-Sequenzen, die auch über MIDI ausgegeben werden und acht weitere MIDI-Tracks, die auch polyphone Sequenzen spielen können. Parameter werden über eine OLED-Anzeige dargestellt und mit einem Encoder eingegeben.

Weiterhin gibt es MIDI-I/O (3,5 mm) und zwei USB-Ports (Device und Host) für bidirektionale Verbindungen sowie vier zuweisbare CV/Gate-Eingänge und konfigurierbare Eingänge für Clock und Reset.

Die Auflösung für Noten wurde auf 96ppqn erhöht. Pattern können bis zu 16 Takte lang sein. Dazu lassen sich über die CV-Eingänge auch Modulationssignal aufzeichnen, die anschließend editiert und geloopt sowie zu einer anliegenden Clock synchronisiert werden können. Es lassen sich Songs mit bis zu 64 Sequenzen erstellen, die auf der internen SD-Karte gespeichert werden.

Wenn man mit CV/Gate-Spuren polyphon spielen will oder Noten-, Velocity- und Modulation-Spuren kombinieren will, lassen sich mehrere Tracks in einer Gruppe zusammenfassen.

Für die Editierung der polyphonen MIDI-Sequenzen wurde der Piano-Roll Editor überarbeitet. Akkorde, Melodien und Rhythmen lassen sich mit den 16 Pads schnell und intuitiv eingeben.

Pro Track lassen sich bis zu acht CV/MIDI-Effekt (Arp, Delay, Ratchet, Swing etc.) in Echtzeit anwenden. Diese Effekte sind nicht-destruktiv und ermöglichen Variationen in den Sequenzen während einer Performance. Über die Modulationsmatrix können CV-Signale oder MIDI-CCs einschließlich Abschwächung und Offset-Werten auf die Effektparameter geroutet werden.

Squarp Instruments Hermod+ ist ab sofort verfügbar und kostet 460,- Euro.