Steinberg Wavelab 11: Audio-Editor und Mastering-Software mit neuen Features

Version 11: Großes Update?

Nachdem Steinberg vor einigen Monaten die mit speziellem Fokus versehene Version Wavelab Cast auf den Markt bracht, haben die Hamburger heute nun die nächste große Vollversion der Audio- und Mastering-Software vorgestellt: Steinberg Wavelab 11 ist da!

Was bietet Steinberg Wavelab 11 neues?

WaveLab Pro 11 bietet ein umfangreiches Feature-Set, das laut Steinberg sämtliche Bedürfnisse von

Mixing- und Mastering-Studios, Postproduktions-Einrichtungen, Sounddesignern, Musikern,

Journalisten, Broadcastern und Audio-Kreativen abdeckt. Dahingehen nimmt das im Funktionsumfang reduziertere WaveLab Elements in erster Linie Musiker,

Radiojournalisten und Podcaster in den Fokus.

Gut zu wissen: Zusammen mit der elften Version erhält auch WaveLab Elements eine deutliche Feature-Erweiterung, wie etwa die Integration von bis dato der Pro Edition vorbehaltenen Plug-ins, darunter DeEsser, Expander und PingPong-Delay und ein extra Metering-Modul.

Ab sofort bietet WaveLab Pro 11 eine umfangreichere Unterstützung für InterleavedMultikanal-Audiodateien inklusive Öffnen, Editing und Speichern von 22.2- und AmbisonicsSurround-Formaten, mit nun noch einfacheren Bearbeitungs- und Auswahl-Optionen.

Ebenfalls neu in der Pro-Edition von WaveLab ist die Integration von Trackgruppen im

Sinne eines verbesserten Multitrack- und Stems-Workflow, der es erlaubt, Audiotracks

auf Gruppenbusse mit Effekt-Plug-ins zu routen sowie Gain- und Panning-Manipulationen

noch vor dem Montage-Ausgang und der Master-Sektion zu beeinflussen.

Eine weitere Erweiterung für den Bereich Stem-Mastering besteht in der Möglichkeit einen

Audiotrack über Track-Lanes in bis zu acht Sub-Lanes zu unterteilen, um dann mit

einzelnen Mix-Stems innerhalb einer Audio-Montage zu arbeiten. Eine praktische Funktion,

wenn es um die Kombination, die Bearbeitung oder das Processing von Soundeffekten aus

gelayerten Clips gehen soll.

WaveLab Pro stellt ab sofort auch Parameter-Automation mit Clip-Envelopes zur

Parameter-Kontrolle von VST-3-Plug-ins bereit. Über das neue Automation Panel lassen

sich sowohl Clip-Envelopes als auch Volume-, Panning- und Effekt-Parameter auf einfache

Art managen.

Mit dem SuperVision Analyzer bietet WaveLab Pro 11 neben einem Analyse-Meter nun

auch ein komplett anpassbares Multimeter-Audioanalyse-Tool mit 17 unterschiedlichen

Modulen für die Verwendung in bis zu neun Modul-Slots.

Außerdem beherbergt WaveLab Pro 11 neue VST-3-Effekt-Plug-ins inklusive

Frequency 2, Squasher, Imager, Quadrafuzz v2, MixConvert V6 und VST AmbiDecoder, die größtenteils bereits von den letzten Cubase und Nuendo Updates bekannt sind. Darüber hinaus steht mit DeReverb aber auch ein komplett neues und exklusiv in WaveLab erhältliches Plug-in zur Verfügung, das speziell dafür entworfen wurde, um Reverb in Echtzeit aus einem anliegenden Signal zu filtern.

Mit der Bereitstellung spezialisierter Channelstrips für Echtzeit-Audioprocessing sowie

radikal vereinfachten Audiotrack-Erweiterungen mit fokussierter Ein-Knopf-Bedienung bietet

der Track Inspector insgesamt gleich zwei neue Sektionen. Neben den bekannten Insert-Effekten und Gain- und Pan-Sektionen erlauben die neuen Clean- und Enhance-Sektionen

einfache Möglichkeiten um Audiomaterial zu bereinigen und qualitativ zu

optimieren.

Ein weiterer Fokus von WaveLab 11 (Pro wie auch Elements) liegt in der Verbesserung der

integrierten Video-Möglichkeiten, die es nun erlauben auf unkomplizierte Art Teile oder die

gesamte Audiospur eines Videos mit dem Audiomaterial eines anderen Tracks zu ersetzen,

ohne die Videoqualität zu beeinflussen.

WaveLab 11 (Pro und Elements) erleichtert nun auch das direkte Verbinden sowie

Veröffentlichen von Inhalten auf beliebten Podcast-Portalen wie Spreaker, Podbean,

SoundCloud, Buzzsprout und Castos.

Die Vollversionen von WaveLab Pro 11 und WaveLab Elements 11 sind ab sofort über den

Fachhandel und den Steinberg Online Shop zum Preis von 499,- Euro (Download: 479,- Euro) beziehungsweise 129,- Euro (WaveLab Elements) erhältlich.

Neue Features in WaveLab Pro 11

• Multikanal-Interleaved-Audio: Unterstützung des Ladens, der Bearbeitung und des

Speicherns von 22.2-Surround- und Ambisonics-Dateien inklusive vereinfachtem

Editing und detaillierten Auswahloptionen.

• Track-Gruppen bieten einen verbesserten Multitrack/Stems-Workflow über das Routen

von Audiotracks an einzelne Busgruppen mit Effekt-Plug-ins, Gain- und Pan-Kontrolle

noch vor Montage-Output und Master-Sektion.

• Tracklanes für einen optimierten Multitrack/Stems-Workflow mittels Splitten eines

Audiotracks in bis zu acht Sublanes erleichtert die Arbeit mit Mix-Stems innerhalb der

Audio-Montage sowie das Editieren und Bearbeiten von Soundeffekten bei gelayerten

Clips.

• Parameter-Automation mit Clip-Envelopes zur Automatisierung der Parameter eines

VST-3-Plugins.

• SuperVision mit komplett anpassbarem Analyzer mit Multi-Meter-Audioanalyse und 17

verschiedenen Modulen zur Verwendung in bis zu neun Modulslots.

• Neue VST-3-Effekt-Plug-ins, inklusive Frequency 2, Squasher, Imager, Quadrafuzz v2,

LIN Dithering, DeReverb, MixConvert V6 und VST AmbiDecoder.

• Ersetzen von Audio in Videos durch unmittelbares Austauschen von Parts oder

kompletten Audiospuren innerhalb einer Videodatei ohne jegliche Qualitätsverluste.

• Effektive sowie einfach zu nutzende Podcast-Features inklusive der Track-InspektorSektionen Clean und Enhance sowie vereinfachtes Audio-Ducking und Direktupload zu

den beliebtesten Host-Anbietern.

• Optimierte Performance der Audio-Montage mit Multicore-Prozessor-Unterstützung und

dem Erhalt von CPU-Ressourcen.

• Weitere Verbesserungen inklusive neuer Optionen beim Montage-Rendering; einem

überarbeiteten Fenster für externe Plug-ins; verbessertes VST-Plug-in-Handling;

zusätzliche Insert-Slots für das Playback-Processing innerhalb der Master-Sektion;

individuelle Benennung von Audioports; Erweiterungen für den Batch-Prozessor und

vieles mehr.