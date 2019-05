Studioszene 2019: Sichere dir jetzt dein Ticket zum Sonderpreis!

Early-Bird-Phase endet am Freitag

Noch bis Freitag, den 31.05., habt ihr die Möglichkeit, euch für 15 Euro ein 2-Tagesticket für die Studioszene zu ordern. Damit spart ihr mindestens 40 %!

Hier geht es zum Vorverkauf!



Die Studioszene bietet am 06. und 07. September in der Kölner XPOST über 50 Workshops und Diskussionsrunden zu den Themen Recording, Mixing und Mastering. Mit dabei sind hochkarätige Dozenten wie die beiden Producer Sylvia Massy (Johnny Cash, Red Hot Chilli Peppers, The Smashing Pumpkins, Tool uvm.) und Mick Guzauski (Michael Jackson, Madonna, Daft Punk, Eric Clapton, Prince uvm.) sowie die Top-Hersteller der Studiobranche, die vor Ort ihre Produkte und Neuheiten vorstellen und die für euch zum Antesten bereitstehen!

Wann: 06. – 07. September 2019

Wo: XPOST Köln, Gladbacher Wall 5, 50670 Köln

Öffnungszeiten:

Freitag, 06.09.2019, 12:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 07.09.2019, 10:00 – 18:00 Uhr

Alle Informationen und Updates findet Ihr unter: www.studioszene.de

Weitere Dozenten:

Zu den Ausstellern zählen u. a.:

Universal Audio

Steinberg

Neumann

Sennheiser

Avid

Telefunken

Motu

Apogee

Focal

Rode

uvm.

Die gesamte Ausstellerliste findet ihr unter: