Test: Boss VE8 Acoustic Singer, Preamp

Der Boss VE8 richtet sich an singende Akustikgitarristen oder umgekehrt. Wir haben es hier zum einen mit einem reinrassigen Preamp für Gitarre und Mikrofon zu tun. Darüber hinaus bietet der VE8 noch verschiedene Effekte sowie einen Looper an. Das alles würde nicht in der Kategorie „Stage“ stehen, wenn wir keine symmetrischen beziehungsweise XLR-Ausgänge hätten. Mit anderen Worten, ich behaupte einfach mal, dass die Bühne der vorgesehene Zielort unseres Testkandidaten ist. Jedoch würde ich nicht ausschließen, das Gerät auch im Studio nutzen zu können. Äußerlich ist der VE8 jedenfalls „rock solid“ und wirkt nach dem Auspacken extrem robust. Die drei unübersehbaren Fußschalter unterstreichen diesen Eindruck nochmals.

Aufbau des Boss VE8

Wenn man sich unseren Testkandidat anschaut, erkennt man intuitiv die logisch gestaltete Struktur der klangformenden Module. Links der Bereich Gitarre, in der Mitte Gesang und rechts der Mix- und Preset-Bereich. Alle Regler und Taster sind beschriftet und man kann ohne Anleitung schon mal loslegen. Die Taster sind je nach Funktion mehrfarbig ausgestattet in Rot, Gelb und Grün. Unter der Haube des Boss VE8 gibt es allerdings auch einiges zu entdecken. So kann man beispielsweise die Effekte feintunen oder auch die beiden 3-bandigen Equalizer für Gitarre und Gesang anpassen. Dies geschieht dann meist durch längeres Halten der entsprechenden Taster. Also wer will, kann tiefer in den Parameter-Dschungel eintauchen.

Akustikgitarren Preamp

Die meisten Akustikgitarren im Livesegment sind mittlerweile mit Piezo-Tonabnehmern ausgestattet. Der Vorteil liegt auf der Hand, es können relativ hohe, konstante Lautstärken ohne Mikrofon und somit Positionsgebundenheit erzielt werden. Nachteil ist je nach Instrument manchmal der etwas harsche, kalte Piezo-Klang. Beim VE8 steuert der Regler „Acoustic resonance“ genau diesem Verhalten geschmackvoll entgegen. Für mich bei diesem Test eigentlich der wichtigste Parameter, um eine Akustikgitarre auf der Bühne zu übertragen. Die drei Geschmacksrichtungen des Preamps wurden nachvollziehbar in den Audiobeispielen genannt. Dabei kommt es auch immer darauf an, was die Gitarre von Haus aus an Tonalität und Sound mitbringt. Ein besser oder schlechter gibt es in diesem Fall nicht, sondern ist abhängig vom Instrument. Der „Notch“-Regler filtert zusätzlich noch sehr schmalbandig unerwünschte Resonanzen heraus, um Rückkopplungen entgegenzuwirken.

Gitarreneffekte

Manchmal darf es eben auch ein bisschen mehr „Lippenstift“ sein. Die Effekte des VE8 sind in zwei Sektionen unterteilt. Zum einen gibt es Modulations- oder Delay-Effekte und danach eine dedizierte Reverb-Einheit. Beide Effektketten sind qualitativ sehr hochwertig. Im Audiobeispiel „BOSS VE8 GIT ENH CH HALL2“ wurde Chorus sowie Hall2 exzessiv genutzt, um zu demonstrieren, wie sauber und hochauflösend die Effekte klingen. Hier hört man einfach, dass BOSS schon eine sehr lange Erfahrung mit Gitarreneffekten hat. Darüber hinaus können sehr viele sogenannte „Sub-Parameter“ durch Halten von verschiedenen Tasten erreicht und verändert werden. Als Dreingabe gibt es noch den „Slow-Gear“-Effekt, der das Einschwingverhalten der Saiten verändert, sowie einen „Octaver“. Hiermit sollte man opulent gerüstet sein, die Sounds der Akustikgitarre zu verfeinern.

Vocal Abteilung

Hier ist die Aufteilung der Effekte ähnlich. Der „Enhance“-Regler steuert die Klarheit des Stimmsignals und stabilisiert die Eingangslautstärke. Das klingt für mich wie eine Verschmelzung aus EQ und Kompression. Direkt darunter steuert der „Correct“-Taster, ob und wie stark die Tonhöhenkorrektur eingreifen soll. Es kann entweder eine Dur/Moll-Skala vorgegeben oder der chromatische Zwölfton-Modus genutzt werden. Außerdem können auch die gespielten Akkorde der Gitarre oder beides als Vorgabe der Tonhöhenkorrektur benutzt werden. Neben der eigenständigen Reverb-Einheit steuert die „Harmony“-Sektion, ob ich einen Spezialeffekt (Radio, Distortion oder Electric) oder eine Harmony Zweit-, Dritt- oder Viertstimme benötige. Hierbei ist die Effektlautstärke separat regelbar. Ich persönlich bin zwar kein Freund der Tonhöhenkorrektur, jedoch sind mir im Betrieb keine störenden Artefakte aufgefallen.