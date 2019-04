Test: Cwejman S1 MKII, semimodularer Synthesizer

Eilmeldung: Jetzt für kurze Zeit lieferbar

Modular-Freunden wir das Herz auzfgehen

Für kurze Zeit ist der Cwejman-Klassiker S1 MKII wieder lieferbar. Hieber Lindberg in München hat ganz 8 Stück von der Neuauflage dieser Rarität ergattern können. Der aktuelle Preis liegt bei 3.770,- Euro inklusive Proto und MwSt.

Für all jene, die gerne mehr über den Cwejman S1 wissen möchten, hier nun unser Test vom September 2007:

Modulart-Analog-Synthesizer Cwejman S1 MKII

Aus dem hohen Norden, abseits von den Ballungszentren der Synthesizerhersteller, erreichen uns seit einigen Jahren immer wieder Nachrichten über wundersame Synthesizer und Module, die mittlerweile auch den Weg in viele Studios und Homerecordingbereiche gefunden haben. Als Mitte der 90er Jahre Dieter Doepfer der Öffentlichkeit erste Module seines A 100-Systems präsentierte, hat wohl nur ein kleiner Kreis von Musikern und Geschäftsleuten ahnen können, dass der analoge Stein mal wieder so richtig ins Rollen kommen würde. Und doch haben sich mittlerweile einige Hersteller auf diesen Sektor konzentriert, sowohl um große Modularsysteme als auch kleine analoge Kompaktgeräte anzubieten.

Zu Lebzeiten eine Legende

Wowa Cwejman bietet neben diversen Modulen auch den S1 Mk II an, ein Gerät, das mit seiner olivgrünen Oberfläche und den Schaltern und Buchsen schon ein recht auffälliges, aber auch übersichtliches und nach meinem Empfinden angenehmes Äußeres bietet. Alternativ gibt es ihn auch mit weisser Frontplatte.

Aber letztendlich soll dieses Gerät keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern im Hinblick auf Klangpotential und Bedienung konkurrenzfähig sein. Also schraube ich das gute Stück in ein Rack, stelle die notwendigen Verbindungen her und fange mal an, diesen Synthesizer einer Generaluntersuchung zu unterziehen.

Tage später steht das gute Stück immer noch an seinem Platz und ich bin (hoffentlich) etwas schlauer geworden, zumindest so erfahren, um dem Leser dieses Reviews vernunftgesteuerte Gedanken und Beurteilungen übermitteln zu können.

Cwejman S1 MKII – Semimodular

Da es sich beim S1 um ein semimodulares System handelt, waren die ersten Klänge schon ohne jegliche Verkabelung zu realisieren. Da keine Presets vorhanden sind, ist der Anwender von Beginn an auf seine eigenes Wissen und seine Experimentierfreude angewiesen, um diesem Instrument Hörbares zu entlocken. Das mag für einige Leute ein Nachteil sein, ich mache daraus einen Vorteil. Sie werden durch nichts abgelenkt, Sie müssen diese Maschine verstehen und es gibt keinen Grund, warum Sie das nicht tun sollten….außer wenn Sie in erster Linie der Nur-Keyboarder sind und das Erstellen von Klängen nicht sonderlich aufregend für Sie ist. Für alle anderen gehe ich diese Maschine jetzt von links nach rechts durch, also in der Butter-Und-Brot-Aufstellung VCO, VCF, VCA und weiteren „gewöhnlichen“ Komponenten.

Die Oszillatoren

Neben der Möglichkeit, externes Audiomaterial zur Weiterverarbeitung einzuspeisen, dienen drei Oszillatoren als Klangquellen. Die Oszillatoren sind grundsätzlich identisch aufgebaut und bieten jeweils sieben unterschiedliche Wellenformen an. Ein Oktavwahlschalter und ein Tune-Regler mit einem Umfang von bis zu 6 Halbtönen in beide Richtungen sorgen für die richtige Stimmung. Der erste Oszillator lässt sich auch zum LFO umschalten, die Oszillatoren 2 und 3 sind jeweils zu ihrem Vorgänger in der Reihenfolge hart synchronisierbar.

Frequenzmodulierbar sind alle Oszillatoren über den FM Level-Regler, die Vorverbindung bezieht sich intern auf unterschiedliche Modulationsquellen je Oszillator. Sowohl für die Pulsweitenmodulation, die auch manuell regelbar ist, wie für die Frequenzmodulation können mittels CV Input-Buchsen andere Modulationsquellen herangezogen werden. Die Wellenformen klingen sehr musikalisch, die Modulationen wirken sich in einem breiten Spektrum von subtil bis harsch auf die Frequenzen aus, bieten aber immer einen vollen analogen Klang ohne die gefürchteten Artefakte, wie wir sie (leider) immer noch oft bei der digitalen oder virtuell-analogen Konkurrenz hören.

Die Mixer

Ja, DIE Mixer, denn wir finden gleich drei davon. Der erste Mixer ist schnell abgehandelt, denn es ist ein Mixer für Steuerspannungen mit zwei regelbaren Eingängen und zwei Ausgängen, die die Summe und die invertierte Summe beider eingehenden Signale ausgeben.

Mixer zwei und drei, die Audiomixer, sind nahezu identisch, werden sie doch mit den Signalen der drei Oszillatoren und dem Ringmodulator (grundsätzlich versorgt mit den Sinuswellenformen der Oszillatoren 2 und 3) versorgt. Beim ersten Mixer, dessen Weg in das Low Pass Filter führt, finden wir noch das Ausgangssignal des Multimode Filters, beim zweiten das Ausgangssignal des Rauschgenerators.

Die Filter

Bei dem hier verwendeten Tiefpassfilter handelt es sich um ein 36 dB Filter, das sich in ein 24 dB oder ein Bandpassfilter umschalten lässt.

Selbstoszillation ist möglich und der Regelweg lässt sich klanglich sehr sauber durchfahren. Moduliert werden kann es (auch hier gilt „vorverkabelt“) durch die beiden Hüllkurvengeneratoren, positiv oder negativ, und durch den Oszillator 1 (wir erinnern uns, das ist der, der sich auch zum LFO umschalten lässt) oder den eigentlichen LFO, den ich bisher noch nicht erwähnt hatte. Die Modulationsmöglichkeiten sind bei beiden Filtern identisch.

Das Multimodefilter lässt sich 12, 24 oder 36 dB betreiben, möglich sind die Betriebsarten Tiefpass-, Bandpass- und Hochpassfilter.

Bei beiden Filtern fällt mir im Betrieb sofort der volle, warme und transparente Klang auf, der dieses Gerät in allen Einstellungen begleitet.

Die Eckfrequenz ist sauber mit 1 V/Okt steuerbar, so dass zur Not der berühmte Whistler-Effekt tonal mit einem selbstoszillierenden Filter realisierbar ist. Auch tonal brauchbare Ergebnisse mit Noise als Klangquelle sind hierdurch erreichbar.

Zusätzliche Modulationseingänge können bei beiden Filtern noch die Eckfrequenz, die Eingangslautstärke des zu filternden Signals und die Resonanz beeinflussen.

Die Hüllkurven

Geboten werden hier zwei DADSR-Hüllkurven mit sehr weiten Regelbereichen.

Alle Parameter sind spannungssteuerbar, sogar die abzugebende Stärke der Hüllkurven.Die Signale beider Hüllkurven können auch invertiert abgegriffen werden. Interessant ist hierbei sicherlich auch die Möglichkeit der Verzögerung einer Hüllkurve.

Die Schnelligkeit der Hüllkurven ist unter Analog-Kennern geradezu legendär. Der Cwejman S1 gehört hier zur Oberliga und schafft Attacks die extrem knackig sind!!!!

Der Ausgangsbereich

Über einen Filtermix und eine Overdrive-Komponente, die für zusätzlichen Klangausdruck sorgen kann, wird das Signal dem Ausgangsstärkeregler zugeführt.

Die Amplitudenmodulation kann sowohl über ein Mischungsverhältnis der Hüllkurven von 0:100 bis 100:0 geregelt werden. Zusätzlich kann auch die Anschlagsstärke über eine von außen kommende Steuerspannung zum Lautstärkegrad beitragen.

Noch nicht erwähnte Möglichkeiten

Master CV bietet diverse Steuerspannungen und Regelmöglichkeiten an.

Transpose, Glide, Fine Tune und Modulation Level und diverse Schalter, welche Komponenten auf dieses Signale reagieren sollen, tun ihr Übriges, um die Modulationsvielfalt und die individuellen Einstellmöglichkeiten um einige weitere Möglichkeiten zu bereichern. Auch bieten weitere Eingangsbuchsen oder auch Ausgangsbuchsen dem Anwender reichlich Möglichkeit, Klangexperimente zu gestalten, indem Steuerspannungen von extern oder einer an dieser Stelle nicht vorhandenen internen Quelle zugeführt werden.

