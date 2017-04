Test: ESI uniK 08 plus, Studiomonitore

ESI uniK 08 plus? Studiomonitor? Ehrlich gesagt hat der Onkel die schwäbische Firma ESI immer zuerst mit Soundkarten und MIDI-Interfaces verbunden und so muss er also in seinem Hirnkastl (bayrisch für: Humanoide Festplatte) erst einmal eine neue Verschaltung zu „Studiomonitore“ herstellen. Nun denn, schalte und walte, die ESI uniK 08 plus im Test.

Von außen betrachtet

Die Firma ESI sitzt im württembergischen Leonberg und hat diesen Lautsprecher aus der Taufe gehoben, gebaut wird er allerdings in China. Ich bin da immer etwas geteilter Meinung, ob man alle elektronische Ware immer dort produzieren lassen muss, denn auch hierzulande kann man zu vernünftigen Herstellungskosten produzieren. Aber abgesehen von meinen Gedanken diesbezüglich ist das schwarze Holzgehäuse und die Box allgemein sehr sauber verarbeitet. Die Front ist an den Kanten merklich angerundet, alle Potis und Anschlüsse sind sehr sauber eingepasst und nichts riecht irgendwie unangenehm. Insgesamt wirkt die Box „edel in Pop“, die unübersehbare Farbe der großen Membran ist schon ein Augenzwinkern Richtung unserer kreativ-verrückten Branche. Also mir gefällt sie ungemein gut.

Von außen betrachtet sind die ESI uniK 08 plus ordentliche Eimer. Mit den Maßen 252 x 352 x 319 mm sollten sie nicht unbedingt auf dem klapprigsten Campingtisch ihren Platz finden und auch der Regieraum sollte nicht die Größe einer Telefonzelle haben.