Test: Fender AV II 57 STRAT MN SFMG, E-Gitarre

Auf den Gitarrenspuren der Fünfziger!

Es ist zwar nur eine Vermutung, aber ich schätze, der Vorstand der Fender Musical Instruments Corporation Inc. wacht jeden Morgen mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf, wissend, dass man das definitiv weltweit erfolgreichste Gitarrenmodell in seinem Portfolio führt und sich wahrscheinlich über den Absatz mehrerer Millionen Exemplare dieses Ausnahmemodells in den letzten 69 Jahren freuen kann, zumal die Verkäufe nach wie vor nicht stagnieren. Neben den ebenfalls richtungsweisenden Innovationen aus dem E-Bass und Verstärkerbereich definiert sich die von Leo Fender im Jahr 1946 gegründete Firma über DAS E-Gitarrenmodell schlechthin, die Fender Stratocaster, kurz Strat abgekürzt. Schon witzig, wenn man bedenkt, dass es dem überzeugten Republikaner und als Sparbrötchen bekannten Leo Fender ausschließlich darum ging, ein möglichst „billiges“ Instrument zu schaffen, welches aus Kostengründen aus lokalen Hölzern bestehen und von ungelernten Arbeitskräften zusammengebaut werden sollte. Wer hätte gedacht, dass dieser „Billigheimer“ die Welt des Rock’n’Roll bis ins Mark erschüttern sollte. Als neueste Kreation aus dem Hause Fender liegt uns heute eine Fender AV II 57 STRAT MN SFMG zum Test vor.

Das Konzept der Fender AV II 57 STRAT MN SFMG

Als Tester einer Strat hat man es wahrlich nicht leicht. Beinhaltet das Instrument nicht einen völlig neuen Ansatz in irgendeinem Bauteil, kämpft man mit der Tatsache, dass alles, wirklich alles, an diesem Instrument schon in Tausenden von Analysen bis ins allerletzte Detail beschrieben und bewertet wurde, abgesehen davon, dass selbiges Instrument auch noch in gefühlt unzähligen Variationen gebaut wurde. Der Legendenstatus speist sich aber wie auch bei dem zweiten Gottvater Instrument aus den USA, der Gibson Les Paul, aus den ersten beiden Fertigungsdekaden, soll heißen, bei Gibson ab ca. 1956, bei der Strat ab 1954. Beide Hersteller haben schon mehrere, teilweise aberwitzig aufwändige Editionen aufgelegt, um den Mythos nicht untergehen zu lassen. Bei der Fender AV II 57 STRAT MN SFMG handelt es sich ebenfalls um eine solche „Anspielung“, wenngleich sie im Anspruch auf Authentizität vergleichsweise moderat daher kommt und vor allem bezahlbar bleibt.

Wie die Namensgebung schon erahnen lässt, wird auf ein Modell aus dem Jahr 1957 angespielt, welches insbesondere mit seiner „Sea Foam“-Lackierung auf sich aufmerksam macht. Kurz die Augen schließen, an pastellfarbene Cadillacs und allgegenwärtiger Surf-Musik denken, dann habt ihr den Brückenschlag zu dieser Lackierung getätigt. Natürlich polarisiert die Lackierung, welche noch am ehesten mit einem grün-lastigen Türkis mit hohem Weißanteil zu beschreiben wäre, aber wenn man einem Gitarrenmodell diese Farbgebung abnimmt, dann einer Strat, evtl. noch einer Jazzmaster.

Fender AV II 57 STRAT MN SFMG

Um die Gitarre etwas mehr Richtung „used“ zu trimmen, haben die Amerikaner bei der Fender AV II 57 STRAT MN SFMG einige Bauteile einer optischen Alterung unterzogen, was jedoch sehr gleichmäßig und somit nicht wirklich authentisch rüberkommt. Mit den Relic-Varianten des Customs Shops hat diese „Alterung“ wirklich nichts zu tun, aber es unterstreicht den Vintage-Ansatz. So wurden alle Kunststoffteile wie PU-Kappen, Potiaufsätze und das Ende des Vibratohebels mit leicht vergilbt eingefärbtem Kunststoff verkleidet und der bis 1958 verwendete einteilige Ahornhals ist verhältnismäßig stark gebeizt und soll eine Nachdunklung des Holzes vorwegnehmen. Allerdings wurde der mit 8 Schrauben fixierte einlagige Pickguard in recht hellem Weiß belassen, so dass man sich unweigerlich fragt, warum die Pickup-Kappen vergilbt sind, der Pickguard jedoch nicht.

Auch alle anderen Merkmale der Ära bis 1958, wie der von hinten zugängliche und mit Nussholz (meist Walnuss) verschlossene Trussrod, die 4-Punkt-Verschraubung und die Kreuzschraube am Halsfuß wurden übernommen. Auch wurde der Korpus wie im Original ab 1956 aus Erle (vorher Esche) gefertigt. Wer auf eine möglichst schnelle Alterung seines Instruments setzt, wird sich freuen zu hören, dass Fender das Instrument mit Nitrolack versiegelt hat, welcher sich bekanntermaßen positiv auf das Schwingungsverhalten auswirkt, aber eine nur vergleichsweise geringe Schutzwirkung ausübt. Schnelle Lackrisse und ungleichmäßige Abnutzung sind die Folge, was bei diesem Instrument aber garantiert sehr positiv aufgenommen wird. Die Farblackierung hingegen besteht aus Polyurethanlack und wird wahrscheinlich länger halten als der deckende Klarlack.

Fender AV II 57 Strat – Der Hals

Hervorzuheben ist noch das Shaping des Ahornhalses, welches von Fender als V-Profil bezeichnet wird und im Zusammenspielt mit dem 184 mm Griffbrettradius als klassisch bezeichnet werden kann und sich insbesondere im Barre-freien Akkordspiel positiv bemerkbar macht. Konsequenterweise wurden auch Schwachpunkte in der Grundkonstruktion übernommen, wie zum Beispiel die Führung der G-Saite hinter dem Sattel. Ein String-Tree kommt nur bei den beiden höchsten Diskantsaiten zum Einsatz, was zur Folge hat, dass der Anpressdruck der G-Saite auf den Sattel aufgrund des ungünstigen Winkels zum Tuner vergleichsweise gering ist und bei sehr hartem Anschlag auch schon mal die Gefahr besteht, dass die Saite aus der Kerbe springt. Ich persönlich würde daher immer einen zweiten Stringtree setzen, aber das muss jeder selber wissen. Die Bünde sind dem Ansatz entsprechend in der „Tall“-Variante gehalten und es stehen 21 Bünde zur Verfügung. Die Mensur ist erwartungsgemäß mit 648 mm die lange Variante.

Hardware und Pickups der Fender Gitarre

Als Besonderheit führt Fender ebenfalls die sogenannten „Pure Vintage Single-Line „Fender Deluxe” Tuner“ ins Feld, welche im Kluson-Stil gehalten sind. Auch die Staggered-Pole-Pieces der Vintage-Pickups, welche laut Fender „exakt auf den Klang und die Leistung des ursprünglichen Modelljahres ausgelegt und abgestimmt sind“, setzen sehr stark auf den damaligen klanglichen Ansatz. Auch die Vibratoeinheit ist mit ihren 6 Schrauben in Free-Floating gehalten (1 Ganzton aufwärts) und soll mit den gleichen Maschinen gefertigt werden, welche bereits vor 70 Jahren zum Einsatz gekommen sind. Allerdings bricht Fender einmal mit seinem originalen Vintage-Ansatz und zwar bei dem Pickup-Wahlschalter. Auf der Fender AV II 57 STRAT MN SFMG ist ein 5-Wege-Schalter verbaut, der erstmals 1977 zum Einsatz kam. Korrekt wäre ein 3-Wege-Schalter gewesen, aber die Fummelarbeit, die Zwischenstellungen ohne Einrastungen zu finden, wollte man dem User wohl nicht zumuten.

Das Instrument wird übrigens in einem von der Steifigkeit einfach konstruierten, aber hübsch aussehenden Tweed-Koffer geliefert.

Die Fender AV II 57 STRAT MN SFMG in der Praxis

Es lässt sich einfach nicht leugnen, wer einmal eine gute Strat in den Händen gehalten hat, weiß umgehend, warum dieses Instrument das erfolgreichste Gitarrenmodell der Welt darstellt. Auch bei der Fender AV II 57 STRAT MN SFMG trifft dies zu. Das Instrument schmiegt sich an den Körper, lässt sich hervorragend spielen und erzeugt genau den Klang, den man von einer „echten“ Strat erwartet. Dass die Stärken des Halses im Akkordspiel zu suchen sind, merkt man bereits bei den ersten Griffen. Die Kombination des V-Shapings mit dem großen Griffbrettradius kommt der an sich runden Greiffhand sehr entgegen und ermöglicht jegliche Voicings in einer sehr entspannten Handhaltung.

Was mich jedoch am meisten begeisterte, sind die Vintage-Pickups, welche Fender verbaut hat. Die vergleichsweise leistungsschwachen Pickups erzeugen einen unglaublich perligen und knackigen Grundklang, welcher nicht nur erwartungsgemäß im cleanen und crunchigen Bereich überzeugt, sondern auch hinauf bis in dezente Leadpassagen einen durchsichtigen Klang ohne übermäßige Nebengeräusche gewährleistet. Alles, was den Bereich Rock abdeckt, angefangen bei Classic-Rock über AOR bis zum Hardrock im Deep Purple Stil lässt sich mit diesem Instrument bewerkstelligen.

Dass die Fender AV II 57 STRAT MN SFMG im cleanen Bereich überzeugt, sollte nicht weiter verwundern, man nehme nur als Beispiel Nile Rodgers, dessen Strat auf ca. 300 Millionen verkauften Songs von CHIC zu hören ist. Was mich ebenfalls überrascht hat, sind die sehr überzeugen Sounds in den Pickup-Stellungen 2 und 4, was man sehr gut beim Klangbeispiel 1 hören kann, bei dem ich die 5 Schalterstellungen nacheinander anwähle. In den Achtzigern unter den Strat-Spielern zuweilen stark verpönt (Produzent: „Wir nehmen den klassischen Strat-Sound direkt ins Pult“ / Er meinte Pickup Stellung 4 …) können bei der Fender AV II 57 STRAT MN SFMG auch diese Positionen sehr überzeugen, zumal sie schnellen 16-teln, wie sie zum Beispiel im Funk verwendet werden, eine Extraportion „Klack“ verpassen.

Zusammenfassend muss man der Fender AV II 57 STRAT MN SFMG einen ganz hervorragenden Klang mit einer sehr guten Bespielbarkeit attestieren. Ein in allen Belangen sehr gutes Instrument!

Die Klangbeispiele wurden mit einem Hughes&Kettner Triamp MKIII, einem Marshall 412er Cabinet mit Celestion G12T 75 und 2 Shure SM57 aufgenommen.