Test: Friedman Vintage T-AMVS90, E-Gitarre

Schmutziger Rock 'n' Roll!

Anfang Juni erreichte unsere Redaktion ein dickes Paket des US-Herstellers Friedman Amplification. Doch darin verpackt war nicht etwa ein Verstärker oder eine Handvoll Effektpedale, die gehören nämlich schon länger zum Sortiment des Herstellers aus Los Angeles, sondern zwei elektrische Gitarren auf Basis der Tele- und der Stratocaster. Die metallicblaue Strat habe ich in einem ausführlichen Review schon in Augenschein genommen und für extrem gut befunden, nun ist es Zeit, sich die „abgewetzte“ Tele zu betrachten. Ihr Name: Friedman Vintage T-AMVS90.

Friedman Vintage T-AMVS90 – Facts & Features

Der Trend des „Agings“ in der Gitarrenszene scheint ungebrochen zu sein, auch die Friedman Vintage T-AMVS90 hat den Zahn der Zeit schon ab Werk deutlich zu spüren bekommen. Der aus einem sehr leichten Stück Erle hergestellte Korpus, der eingeschraubte Ahornhals sowie die komplette Hardware, von der Brücke bis zur kleinsten Schraube, wurden einem künstlichen Alterungsprozess unterworfen, der die perfekte Illusion einer „gut abgehangenen“ Tele abgibt. Über Sinn und Unsinn des „Agings“ kann man sich sicherlich streiten, Fakt ist aber, dass die Arbeiten an unserer Testgitarre mit penibler Gründlichkeit ausgeführt wurden und man allein dafür schon den Hut ziehen kann!

Auf den Klang und die Bespielbarkeit des Instruments haben diese optischen Besonderheiten natürlich keinen Einfluss, da bedarf es schon mehr an Erfahrung bei der Auswahl des Tonholzes, der Pickups und der Hardware. Aus diesem Grund hat Dave Friedman auch für die Entwicklung der Vintage-T Baureihe, aus der unsere Vintage T-AMVS90 stammt, auf die Erfahrung und die geschickten Hände von Grover Jackson gesetzt.

Ein dünner Nitrozelluloselack überzieht den Korpus, der auf der Decke gut zur Hälfte von einem schwarzen Pickguard bedeckt wird. Gegenüber dem Original aus dem Hause Fender besitzt die Friedman Vintage T-AMVS90 auf der Rückseite allerdings die allseits beliebte „Bierbauchfräsung“, wie man sie eigentlich von der Stratocaster her kennt. Somit schmiegt sich der federleichte Korpus, der ansonsten fast identisch mit dem der originalen Tele ausgefallen ist, bequem an den Spieler an. Das blassweiße Finish unseres Testinstruments bezeichnet der Hersteller als „Vintage White“, erhältlich sind die Teles aus der Vintage-T Serie darüber hinaus noch in vielen anderen Farben und Ausstattungen – und mit stets individuellen Abnutzungsspuren, keine gleicht hier der anderen.

Außen pfui, innen hui!

Auch wenn die Optik unserer Friedman Vintage T-AMVS90 zweifellos malträtiert wirkt – in technischer Hinsicht befindet sich die Gitarre auf dem allerneuesten Stand. Zu bemerken ist, das an vielen Stellen, sei es nun die perfekt ausgeführte Bundierung, die hochwertigen Vintage-Mechaniken, die vier sahnig weich laufenden Potis oder etwa der Dreiwege-Schalter, mit dem die beiden eingebauten P90-Pickups angewählt werden. Ja, es bestehen also große Unterschiede in der Pickup-Bestückung zwischen der „klassischen Telecaster“ mit ihren Singlecoils an Hals und Steg und der Vintage T-AMVS90 mit den zwei P90-Typen, die eine Eigenentwicklung von Friedman sind. Genau so wie auch die Mechaniken und die Brücke mit ihrer String-Through-Saitenführung, für die gewisse Extraportion Sustain und Resonanzen.

Viel zu schalten gibt es also bei der Elektrik nicht, es stehen nur die Kombinationen Hals-Pickup, beide Pickups oder der P90 am Steg im Alleinbetrieb zur Verfügung. Korrekturen können über ein Volume- und ein Tonepoti vorgenommen werden, beide Tonabnehmer besitzen ihre eigenen Regler dafür. Die wurden mit griffigen Kunststoffknöpfen bestückt, deren Alter man ebenfalls auf deutlich mehr als vier Jahrzehnte schätzen könnte, wäre es nicht so gewollt. Rein optisch betrachtet könnten die Knöpfe auch vom Bedienpanel eines alten Fender Amps stammen.

Mit einer Sattelbreite von 42,8 mm, einem Griffbrettradius von 10″ und einer Mensur von 648 mm Länge hält sich die Vintage T-AMVS90 ziemlich nah am Original von Fender. Das Halsprofil hingegen ist schon etwas fleischiger ausgefallen, was sich aber in keiner Weise negativ auf die Bespielbarkeit auswirkt. Ganz im Gegenteil, denn die Halsrückseite wurde ebenso einer Behandlung unterzogen und verwöhnt die Greifhand mit einem extrem „holzigen“ Gefühl: Nichts klebt oder bremst etwa die Hand auf irgendeine Art beim Beackern der 22 Bünde.

Die verwendeten Bundstäbchen glänzen übrigens im Jumbo-Format und ermöglichen so ein sauberes, problemloses Intonieren auf der gesamten Länge des Halses. Zudem sind ihre Oberflächen absolut perfekt poliert, sodass Bendings sauber und mit dem geringsten möglichen Kraftaufwand vonstattengehen. Und dass die Kanten der Stäbe penibel abgerichtet wurden, habe ich ja bereits weiter oben schon erwähnt. Das hier ist absolute Customshop-Qualität, keine Frage! Und damit ab zum Soundcheck auf der nächsten Seite!