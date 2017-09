Test. Gemini MDJ-1000, Media-Player

Früher CD-Player, heute Media-Player. Nennen wir sie, wie wir wollen – sie setzen sich durch. Schon lange Clubstandard – beginnend mit dem Pioneer CDJ-1000 bis hin zum heutigen Pioneer CDJ-2000Nexus. So sind sie aus dem Setup von DJs nicht mehr wegzudenken. Klar, dass hier mehrere Hersteller etwas vom Kuchen abhaben wollen und Produkte verschiedener Funktionsweisen und Preisklassen anbieten – für zu Hause, den kleinen Auftrag oder die Bar und natürlich für den Club. Derweil hat es sich die Entwicklung zu USB-Speichermedien entwickelt, was unweigerlich dazu führte, dass einige neue Modelle kein CD-Laufwerk mehr besitzen, das Design und die Funktionalität jedoch behalten haben.

So gibt es kleinere Modelle vom Marktführer Pioneer, sei es der CDJ-900Nexus oder neu, die XDJ-Modelle XDJ-700 und XDJ-1000, wie auch eine Reihe von CD/Media-Playern von Reloop, die mit dem RMP-4 in diesem Jahr in die vierte Generation gingen. Numark hat verschiedene Modelle aus der NDX-Serie wie den NXD500 und auch Gemini hat einige Modelle, sei es als CD-Player wie der CDJ-700 und nun ganz aktuell den CD-/Medien-Player Gemini MDJ-1000.

Der Player gehört zu der Klasse der Geräte, die sowohl CDs als auch von USB-Speichermedien spielen und bietet somit die Kombination von beidem. Bepackt mit den grundlegenden Funktionen soll der Player dem professionellem Anspruch genügen.

Erster Blick

Auf den ersten Blick wirkt das Layout bekannt – klar, man richtet sich wie bei allen anderen Geräten nach einem klassischen Layout. Besonders fallen das große Jog-Wheel wie auch das Display auf.

Hier hat man sich offenbar nicht lumpen lassen und hat versucht, sich am state-of-the-art Player zu orientieren.

Ansonsten ist das Gerät eher schlicht, keine Design-technischen Besonderheiten, eher schlicht und einfach wirkt das Gerät.

Vorteil, man findet sich sofort zurecht. Hot Cues und Vinyl-Mode, Eject und Einstellungen, Push-Encoder für die Trackauswahl, alles ist am für den CDJ-DJ gewohnten Platz.

Cue- und Play-Tasten funktionieren in gewohnter Manier und sind auch vom Druckpunkt her in Ordnung.