Test: Kali Audio IN-8 2nd Wave, Nahfeldmonitor

Preisbrecher mit 3 Wegen!

Ich weiß nicht, ob es bereits jedem aufgefallen ist, aber die Produktpolitik im Audiobereich hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Ähnlich wie im Software-Segment, bei dem man mindestens einmal pro Jahr ein Betriebssystem Update größeren Ausmaßes erwartet, hat sich auch der Hardware-Markt des Audiobereichs dieser Erwartungshaltung angepasst und bringt in nahezu dem gleichen Zeitintervall die Versionen MKII – oder wie auch immer man die aktualisierten Versionen nennen möchte – auf den Markt. Das Ziel ist es zumeist, kleinere Fehler zu beheben und auf Kundenwünsche zu reagieren. Der Hauptgrund hingegen liegt darin, in unserer extrem schnelllebigen Zeit im Gespräch zu bleiben und die Marke in regelmäßigen Abständen in Erinnerung zu bringen. Auch der in Kalifornien ansässige Entwickler Kali Audio hat in seiner IN-8 Serie die zweite Modellreihe auf den Markt gebracht und dieser die wohlklingenden Modellbezeichnung Kali Audio IN-8 2nd Wave verpasst.

Aufbau und Weiterentwicklung der Kali Audio IN-8 2nd Wave

Bereits die erste Version der Kali Audio IN-8 kam in den Genuss eines großen Interesses im Budget- und Homerecording-Bereich. Der Grund war wohl hauptsächlich in dem dank chinesischer Fertigung günstigen Ladenpreis von knapp 350,- Euro pro Box zu suchen, zumal es sich bei der Wiedergabe um ein 3-Wege-System handelt. Ähnlich konzipierte Systeme setzen häufig oberhalb der 2-Wege Systeme an und verlangen entsprechend nach einem höheren Ladenpreis, von daher erscheint ein 3-Wege-System in diesem Preissegment als ein echtes Schnäppchen. Die Kali Audio IN-8 2nd Wave Version legt eine Preissteigerung von knapp 12 % an den Tag, bietet im Gegenzug allerdings auch ein System-Upgrade, das deutlich über die zuweilen kleinen „Aufmerksamkeits-Updates“ hinaus geht.

Fangen wir zunächst mit dem optischen Bereich an. Die Abmessungen von 441 x 285 x 254 mm in Kombination mit einem vergleichsweise geringen Gewicht von 10,4 kg bei dieser Systemklasse hat die Box beibehalten, allerdings wurde bei den Lautsprechern die Optik geändert. Waren bei der ersten Version die Membranen der 8 Zoll Tief- und 4 Zoll Mitteltöner in einem Gloss-Finish gehalten, setzt die 2nd Wave Version auf eine klassisch matte, etwas dezentere Optik. Jeder möge für sich selber entscheiden, welches Finish ihm besser gefällt.

Der 1 Zoll Hochtöner wurde erneut aufgrund besserer Phasentreue und Laufzeitenabgleich im Koaxialprinzip auf der gleichen Achse wie der Mitteltöner verbaut und ist von außen nicht sichtbar. Das Gehäuse behält die Kombination aus MDF-, Kunststoff- und Metall-Materialien, ist sauber verarbeitet und gibt keinen Grund zur Kritik.

Frontseitig fällt neben dem optisch ansprechenden Konzept vor allem die vergleichsweise große Bassreflexöffnung ins Auge. Ein Blick ins Innere lässt keinerlei Dämpfungsmaterial erkennen, zeigt aber auch die insgesamt sehr saubere Verarbeitung des Produktes. Bei Inbetriebnahme leuchtet eine kleine Status LED blau auf.

In der Elektronik hat Kali Audio an gleich mehreren Stellschrauben gedreht, um der 2nd Wave Version einen Vorteil gegenüber der MKI-Version zu verschaffen. Die Leistung von 140 Watt (60 Watt Tieftöner, 40 Watt Mitteltöner, 40 Watt Hochtöner) ist gleich geblieben, allerdings besitzt die aktualisierte Version mit einem Maximalpegel von 117 dB 3 dB mehr Schalldruck als die auf 114 dB begrenzte erste Version der IN-8. Der Frequenzbereich von 37 – 25.000 Hz (-10 dB), bzw. 45 – 21.000 Hz (+/- 3 dB) ist gleich geblieben. Ebenso hat man den großzügigen Anschlussbereich von XLR (+4 dBu Eingangsempfindlichkeit), TRS (+4 dBu Eingangsempfindlichkeit) und RCA (-10 dBu Eingangsempfindlichkeit) beibehalten, was weiterhin eine maximale Kompatibilität auch mit einfachen Klangerzeugern im Analogbereich ermöglicht.

Eine zusätzliche Weiterentwicklung wurde im Bereich Nebengeräusche vollzogen. Einige Mutzer hatten in der MKI-Version den vergleichsweise hohen Nebengeräuschpegel des Systems moniert, der zwar nicht über Gebühr hoch, jedoch in sehr leisen Regieräumen deutlich hörbar war und so eine gewisse Einschränkung in der Benutzerfreundlichkeit mit sich brachte. Dies wurde nun mit einer neuen Verstärkertechnik behoben, was eine Absenkung der Nebengeräusche um 12 dB ermöglichte.

Welche Anschlüsse und klangliche Einstellungen bietet der Lautsprecher?

Wie auch bei anderen Kali Audio Produkten, verfügt die Kali Audio IN-8 2nd Wave über eine reichhaltige Auswahl an Presets, die mittels mehrerer DIP-Schalter abgerufen werden können.

Über insgesamt 8 DIP-Schalter lassen sich sehr umfangreiche Raumanpassungen vornehmen, die in kleinen Bildern dem unerfahrenen Einsteiger visuell unter die Arme greifen. DIP-Schalter Nummer 8 aktiviert die RCA-Buchse, die aus Nebengeräuschsgründen im Auslieferungszustand deaktiviert ist. Die umfangreichen Anpassungen ergeben durchaus Sinn, da man gerade im Homerecording-Bereich nur selten über akustisch optimierte Räume verfügt und man nahezu nie entsprechenden Platz zur optimierten Boxenplatzierung zur Verfügung hat. Folgende Presets sind mit den ersten drei DIP-Schaltern aktivierbar:

Positionierung Lautsprecher auf Boxenständer, Entfernung Lautsprecher mindestens 50 cm Abstand von der nächsten Wand Positionierung Lautsprecher auf Boxenständer, Entfernung Lautsprecher weniger als 50 cm Abstand von der nächsten Wand Positionierung Lautsprecher auf Boxenständer, Positionierung Lautsprecher direkt an der Wand Positionierung Lautsprecher direkt auf der Meter-Bridge Positionierung Lautsprecher auf dem Schreibtisch mit mindestens 50 cm Abstand von der nächsten Wand Positionierung Lautsprecher auf dem Schreibtisch mit weniger als 50 cm Abstand von der nächsten Wand Positionierung Lautsprecher auf dem Schreibtisch direkt an der Wand Positionierung Lautsprecher liegend auf der Meter-Bridge

Ebenso kann mit den DIP-Schaltern 4 und 5 der Tief- bzw. 6 und 7 der Hochtonbereich bearbeitet werden. Neben einer neutralen Wiedergabe kann man den Bassbereich ab ca. 280 Hz um jeweils 2 dB absenken oder anheben, bzw. den Hochtonbereich ab ca. 2.800 Hz um jeweils 2 dB anheben oder absenken. Welche Frequenzen genau bei welcher DIP-Schaltung und welchem Umfang bearbeitet werden, lässt sich leider nicht den aufgedruckten Piktogrammen auf der Rückseite entnehmen. Ein etwas wackelig laufender Volume-Regler mit o dB Rasterung und eine Kaltgerätebuchse samt On/Off-Schalter, fertig ist die Rückseitenbeschreibung. Ach ja, die Eingangsempfindlichkeit des Systems wurde um 3 dB abgesenkt, um eine bessere Regelbarkeit bei hohen Ausgangspegeln gewährleisten zu können.

Wenngleich die umfangreiche DIP-Schaltung viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, als Boxen mit einem 8 Zoll Tieftöner kommt eigentlich nur ein Stativbetrieb in Frage. Ich für meinen Teil kann mir ehrlich gesagt keinen Monitor dieser Größenordnung auf der Meter Bridge oder auf einem Schreibtisch vorstellen.

Die Kali Audio IN-8 2nd Wave in der Praxis

Wie immer vergleicht man als Tester die ersten Töne, die aus den Lautsprechern ertönen, mit seiner persönlichen Referenzabhöre, auf die man eingehört ist. Als zweites kommen dann noch andere Lautsprecherpaare zum Einsatz, gerne auch im Low-Budget-Bereich, so dass man eine gute Übersicht von „exzellent“ bis „weniger gut“ hat. Das Ganze wird mit verschiedenen Testtönen, Sprachaufnahmen, Referenzmixen und eigenen Produktionen verglichen.

Auch den ersten Höreindruck hinterlassen die Kali Audio IN-8 2nd Wave einen ihrem Preis angemessenen Eindruck. Die Wiedergabe ist recht neutral, wenngleich der Mittenbereich etwas „hohl“ bzw. „knochig“ daher kommt. Was für den einen einen entsprechenden Ansporn bedeutet und im klassischen NS-10 Style „Was hier gut klingt, klingt überall gut“ eine echte Kampfansage bedeutet, wird dem anderen unter Umständen ein Mangel an Wohlgefühl bedeuten. Der leicht „kehlige“ Grundklang der Kali Audio IN-8 2nd Wave mag ein lineares Klangbild generieren, ist aber vom Höreindruck recht anstrengend.

Der Fokus liegt wie bei vielen anderen 3-Wege-Systemen auf dem prägnanteren Mittenbereich, zumal das bekannte Mittenloch, das zuweilen im 2-Wege-Bereich zu vermerken ist, hier nicht auftritt. Im Gegenzug hingegen wird der eine oder andere Hörer von dem entsprechend geänderten Klangbild überrascht sein, das deutlich härter zeichnet, als man es von den meisten anderen Herstellern gewohnt ist.

Interessanterweise besitzt das System für einen 8 Zoll Tieftöner einen recht zurückhaltenden Bassanteil, was eventuell auch an der recht straff eingespannten Membran liegen mag. Bei geringen Abhörlautstärken zeigt der Tieftöner seine Stärken, wird mit zunehmender Lautstärke jedoch vom Tiefmittenanteil überholt. Die Tiefenstaffelung ist gut, die Stereoabbildung zufriedenstellend. Zu erwähnen sei noch, dass die Koaxial Lautsprecherkombination von Mittel und Hochtöner eine sehr punktgenaue Abstrahlung besitzen, es ist also darauf zu achten, dass die Lautsprecher sich zum Beispiel im Ständerbetrieb in genügendem Abstand zum Ohr befinden bzw. leicht gekippt werden, da sonst ein deutlicher Höhenabfall zu vermerken ist.