Test: Kali Audio IN-5, Nahfeldmonitor

3-Wege-System zum kleinen Preis

Mit der Kali IN-5 hat der kalifornische Hersteller Kali Audio seinen neuesten Studiomonitor vorgestellt und für einen Stückpreis von nicht einmal 350,- Euro bekommt man hier ein Ausstattungspaket, bei dem andere Hersteller nur träumen können. Ob die Features und Funktionen auch einem studiotauglichen Klang zugutekommen, das schauen wir uns im folgenden Test an!

Ausstattung des Nahfeldmonitors

Mit den Maßen 382 x 286 x 205 mm überragt der Kali die meisten seiner Mitbewerber um ein paar Zentimeter und auch die angegebenen 10,4 kg zeigen, dass hier offensichtlich eine Menge „Material“ verbaut wurde – und dem ist in der Tat so: Das 3-Wege System arbeitet mit einem 5“ Basstreiber, einem 4“ Mitteltöner, der als Koaxialchassis konzipiert wurde und in seinem Zentrum einen 1“ Soft-Dome-Hochtöner trägt.

Als Aktivlautsprecher wird jedes Chassis von einer eigenen Endstufe mit 80 Watt (Woofer) und jeweils 40 Watt für Midrange und Tweeter angetrieben. Interessant ist, dass für den Bassbereich sogar 20 Watt mehr zur Verfügung stehen als beim großen Bruder, der IN-8 mit 8“ Basschassis. Die Übergangsfrequenzen liegen bei 280 Hz und 2.800 Hz – was mich etwas stutzen lässt. Im unten anzusehenden Video wird von einer echten Koax-Box mit „angeflanschtem“ Subwoofer gesprochen, wobei 280 Hz nun doch schon deutlich in den unteren Mitten zu finden ist. Nun gut – wichtig ist, was vorne rauskommt.

Die Chassis sitzen in einem Holzgehäuse, wobei die Befestigungsschrauben hinter einer Kunststoffblende versteckt sind. Zwischen den beiden Chassis sitzt noch ganz verloren eine kleine blaue LED, die einem zeigt: Ich bin eingeschaltet und „ready for action!“ Das Material von Bass und Mitteltöner ist „schnödes“ Papier, aber richtig verarbeitet hat sich dies in vielen Lautsprechern als ein sehr tauglicher Werkstoff bewiesen. Klar – die Kohlefaserbeschichtung meiner KSD C88 Ref. gibt schon mehr her, aber noch mal: Wichtig ist, was vorne rauskommt!

Apropos vorne rauskommt: Die Schwungvoll designte Bassreflexöffnung hat natürlich den Sinn, dass man auch bei höheren Pegeln keine Flattergeräusche oder Kompressions-Pusten wahrnimmt. Aber den Satz hört man ja mittlerweile von fast allen Herstellern mit Bassreflexrohren – aber nicht alle bekommen es auch so hin. Dazu später mehr.

Die Rückseite sieht oben auf den ersten Blick aus wie die Tafel nach einer 45-minütigen Mathematikvorlesung: Skizzen und Grafiken und ein kleines Mäuseklavier zur Anpassung der Speaker an Raum und Aufstellung. Ich bin bei diesen Grafiken auf der Monitorrückseite hin- und hergerissen. Auf der einen Seite sind alle Informationen an der Box und das Handbuch findet man nach dem Auspacken sowieso nie wieder. Ist der Monitor aber fest eingebaut, dann kann man meist nicht mehr „schnell mal“ auf die Rückseite schauen, um die Höhen doch noch etwas zurückzunehmen. So ist dann das Handbuch doch wieder notwendig. Ich werte dies aber nicht als Nachteil, sondern als Geschmackssache.

Das gilt auch für die Frage, ob ein moderner Studiomonitor wirklich noch einen Cinch-Eingang braucht? Die IN-5 bietet natürlich aber auch Klinken- und XLR-Buchsen an. Der Cinch-Stecker ist doch schon aufgrund seiner Mechanik nicht für eine Studioverbindung geeignet. Aber stören tut er auch nicht. Und sie wissen ja: wichtig ist … ja, okay.

Ein Pegelregler, die Kaltgerätebuchse und ein Ein/Aus-Schalter runden die Ausstattung der Kali IN-5 ab. Sehr ordentlich für diese Preisklasse, wie ich meine.

Wie ist die Kali Audio IN-5 verarbeitet?

Dieses Kapitel beginne ich ziemlich ungern mit einem Autovergleich (bitte um Applaus!). Saßen Sie schon mal in einem Dodge Challenger, Ford Mustang oder einem Chevrolet Camaro? Wenn Sie zum US-Car Händler mit Ihrem Fahrzeug eines deutschen Premiumherstellers gefahren sind und sich dann in diesen US Boliden gesetzt haben, dann werden sie beim Ausatmen ein langgezogenes „Okeeeeeeeh“ von sich geben. Alles da, was man braucht und es wackelt oder knarzt auch mittlerweile nicht mehr, aber eine sorgfältige Verarbeitung sieht nun mal anders aus. Und so kommen wir zur Kali: Im Grunde gibt es nicht viel zu meckern und so auf den ersten Blick passt es schon. Beim genauen Hinsehen fällt auf, dass der Klebstoff, der die Kalotten fixiert, nicht so perfekt aufgetragen wurde.

Beim Blick ins Bassreflexrohr fällt einem auch eine unsaubere Kante auf und apropos Kante: Die hinteren Gehäuseecken sind leider sehr scharfkantig, hier sollte man tunlichst aufpassen.

Bei der vorderen Blende fragt man sich auch: Bug oder Feature? Der Kunststoff formt an der oberen Kante einen leichten Bogen, so dass die Blende nicht gerade am Holzgehäuse sitzt. Das wirkt ein bisschen so, als ob sich die Blende beim Montieren etwas verformt.

Zurück im Autohaus ermutigt Sie der Händler, das Fahrzeug doch bitte einmal zu starten und in diesem Moment wissen sie: Wichtig ist, was vorne rauskommt! Ob das bei der Kali auch so ist, finden wir im Kapitel zur klanglichen Bewertung raus!

Die Messwerte

160 Watt Gesamtleistung, 39 Hz (-10 dB) als untere Grenzfrequenz, 115 dB maximaler Schalldruck (SPL) bei weniger als 2 % Verzerrung (THD). Das klingt für einen Studiomonitor in dieser Preisklasse schon mal mehr als anständig. Dazu ist der Frequenzgang ist wie mit dem Lineal gezogen. Die Elektronik ist sehr rauscharm – in normalen Studiobedingungen ist kein Rauschen zu hören. Von dieser Seite aus passt alles sehr gut!

Wie klingt die IN-5 von Kali Audio?

Fangen wir so an, damit für Sie, lieber Leser, jede weitere Kritik immer relativ zu folgender Aussage einzuordnen ist: Die Kali IN-5 ist preisbezogen ein sehr guter Monitorlautsprecher, der im Heimstudio und als Zweitabhöre für die Musikproduktion sehr gut geeignet ist. Punkt.

Setzen wir die Kali in Relation zu anderen Monitorlautsprechern in diesem Preisgefüge, fällt einiges auf, was einem bewusst sein sollte. So ist der Bass kräftig und auch sehr definiert. Selbst mit 2 dB Anhebung und höherem Pegel wird er nie unsauber oder verwaschen. Bei Diana Partons „Thats All“ kommt der akustische Bass stets kontrolliert und auch ausreichend tief. Ein Subwoofer ist hier nicht notwendig. Selbst die oft kritischen und zum Dröhnen neigenden harten Zupfer kommen unkomprimiert und mit dem notwenigen Druck. Und auch bei höheren Pegeln blieb die Bassreflexöffnung angenehm leise. Strömungsgeräusche oder Chassis-Flattern war nicht zu vernehmen.

Der Mittenbereich ist recht neutral, wirkt aber im direkten Vergleich immer etwas verhangen. So fehlt mir bei Frauenstimmen das Strahlen und die Offenheit. Das Klavier wirkt in den höheren Lagen präsent, aber auch hier hat man stets den Eindruck, dass der Pegel zwar stimmt, aber die Oberwellen zu leise sind. Damit wird wieder einmal klar, dass der Sinus- oder Burst-Frequenzganz eines Lautsprechers durchaus völlig linear sein kann, aber das den Charakter des Speakers nicht widerspiegelt. Da sich in dem Bereich, wo die Kali IN-5 etwas verhalten spielt, auch die Übergangsfrequenz zwischen den Koaxialchassis befindet (2.800 Hz) kann (!) man annehmen, dass es sich hier vielleicht um Interferenzen handelt, zudem sich zwischen Soft-Dome und Mitteltöner auch kein „Wave Guide“ oder ein ähnliches Hilfsmittel befindet, um gegenseitige Auslöschungen zu reduzieren. Ob ich hier richtig liege, müssten aber genauere Messungen belegen.

Auch in den Höhen würde ich die Kali IN-5 nicht zu Analytikern zählen, was aufgrund des Soft-Domes auch nicht zu erwarten ist. Die Gewebekalotte der Kali spielt aber recht feinsinnig und dynamisch auf und fügt sich gut in das Klangbild der Kalifornierinnen ein. Detail-Freaks sollten sich aber lieber bei Lautsprecher mit einem AMT (Air Motion Transformer, z. B. von Elac) umsehen. Leider leidet aber oft die Musikalität eines Lautsprechers unter einer Klanglupe im Hochtonbereich.

Von der Räumlichkeit bin ich eher enttäuscht – das muss ich so hart sagen. Gemessen an den Mitbewerbern (Tannoy, Fluid Audio) mag sich der Klang nicht so recht von den Chassis lösen und auch die Tiefen und Breitenstaffelung ist nicht so ausgeprägt. Eine genaue Lokalisierung von Instrumenten fällt mir bei der Kali IN-5 eher schwer – wobei dies auch der einzige echte klangliche Negativpunkt der Kali ist. Wenn man sich ein Koax-System kauft, dann sollte doch eigentlich genau hier die Stärke liegen. Auch hier könnten sich mögliche Interferenzen im Mittelhochtonbereich als Spielverderber entpuppen, denn genau hier nehmen wir Menschen auch sehr viele Rauminformationen auf.