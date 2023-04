Test: Lake People G105 MKII, Kopfhörerverstärker

Abhören in Bestform

Der Hersteller Lake People mit Sitz am Bodensee produziert seit Dekaden hochwertige Mikrofon-, Kopfhörer- und Phonoverstärker sowie A/D- und D/A-Wandler, die in deutscher Handarbeit hergestellt werden. Dabei wird bei der Produktion der Geräte auf deutsche Bauteile gesetzt und das Label „Made in Germany“ wird somit in jederlei Hinsicht ernst genommen.

In diesem Artikel werden wir den Studio-Kopfhörerverstärker Lake People G105 MKII vorstellen. Der G105 MKII tritt dabei erwartungsgemäß als Nachfolger des erfolgreichen G105 auf. In diesem Test werden wir versuchen, wichtige Informationen aufzudecken, ob sich ein Upgrade auf den G105 MKII lohnt. Doch auch für alle, die generell über den Kauf eines neuen Kopfhörerverstärkers nachdenken, sollte dieser Artikel hilfreiche Informationen enthalten.

Der Lieferumfang des Lake People G105 MKII

Der Lieferumfang des Lake People G105 MKII Kopfhörerverstärkers ist übersichtlich, aber dennoch sorgfältig zusammengestellt. Das Gerät wird in einem robusten Faltkarton geliefert, der mit Noppenschaumstoff ausgekleidet ist und somit für einen sicheren Transport sorgt. Außerdem ist ein passendes Stromkabel enthalten, sodass der Verstärker sofort einsatzbereit ist. Eine ausführliche Bedienungsanleitung in zwei Sprachen ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Diese enthält leicht verständliche Hinweise zu allen Funktionen des Produktes und darüber hinaus, zudem detaillierte Erklärungen zu allen Bedienelementen sowie eine Übersicht über die technischen Daten des Geräts.

Das Gehäuse des Lake People G105 MKII

Das Gehäuse des Lake People G105 MKII Kopfhörerverstärkers besteht aus einer mattschwarz lackierten eloxierten Aluminiumkonstruktion, einschließlich der Front- und Rückblende. Die Unterseite des Geräts ist mit vier sehr guten, rutschfesten Gummifüßen versehen, um eine stabile und sichere Platzierung auf jeder Oberfläche zu gewährleisten. Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat die neue Version des G105 MKII eine beeindruckende Länge von etwa 19 cm, was einer Erhöhung von 4,5 cm entspricht. Die Bedienelemente befinden sich auf der Vorderseite des Geräts. Links sind der Lautstärke- und der Balance-Regler positioniert, beide ausgestattet mit hochwertigen Aluminium-Kappen von 25 mm Durchmesser. Die vergrößerten Kappen im Vergleich zur MKI-Version ermöglichen eine präzisere Feineinstellung der Regler. In der Mitte befindet sich ein Kippschalter, der zwischen den drei Betriebsmodi „Mono“, „Stereo“ und „Phase“ auswählt. Der Lake People G105 MKII verfügt über zwei Stereo-Klinkenbuchsen im 6,35 mm Format, für die per Tastschalter eine Split-Funktion aktiviert werden kann.

Das Rückseite des Lake People G105 MKII bietet zwei Cinch-Buchsen für den Anschluss von unsymmetrischen Stereokanälen. Jedoch ist auch eine Speisung mit symmetrischen Signalen mittels zweier XLR-Eingänge möglich. Durch einfaches Umschalten zwischen den Buchsenpaaren ist ein Wechsel zwischen den Eingangsquellen mühelos möglich. Es sei angemerkt, dass alle Eingänge auf Line-Pegel abgestimmt sind und jeweils eine Erdungsschraube für den sicheren Betrieb bereitstellen. Die Stromzufuhr wird durch einen Standard-Kaltgerätebuchse gewährleistet, die für eine schnelle und unkomplizierte Zugänglichkeit zur dahinterliegenden Sicherung entfernbar ist.

Technik und technische Werte

Betrachtet man das Innenleben des Lake People G105 MKII, wird schnell klar, dass technisch einige Veränderungen zu der MKI Version vorgenommen wurden. Im Gegensatz zur vorherigen Version, die noch auf zwei kleinere Trafos setzte, kommt nun ein einzelner großer Transformator zum Einsatz, der die interne Betriebsspannung im Gegensatz zu der sonst üblichen +/-1V mit +/-25 V bereitstellt. Diese Spannungsanhebung soll potentiell höhere Amplituden ermöglichen und einen größeren Headroom generieren.

Besonders bemerkenswert an dem Lake People G105 MKII ist seine Pregain-Funktion, die eine optimale Anpassung der internen Vorverstärkung an die unterschiedliche Impedanz der angeschlossenen Kopfhörer ermöglicht. Hierzu müssen lediglich einige Steckverbinder im Inneren des Verstärkers umgesteckt werden, wodurch der Regelweg des Lautstärkereglers besser genutzt werden kann. Dabei ist es möglich, das Pregain der beiden Kopfhörerausgänge unabhängig voneinander für jeden der beiden Stereoausgänge einzustellen.

Die neue Version des Geräts bietet zudem eine nochmals erhöhte Vielseitigkeit bei den wählbaren Verstärkungsgraden. Während das Pregain des Vorgängermodells in drei Stufen bei -4 dB, +8 dB und +14 dB einstellbar war, sind beim MKII nunmehr fünf Stufen zwischen -6 dB, 0 dB, +6 dB, +12 dB und +18 dB verfügbar. Der G105 MKII reicht nach Herstellerangaben reicht bzgl. des Wiedergabebereichs bis 100 kHz hinauf, also weit über das, was noch im wahrnehmbaren Bereich liegt.

Der Lake People G105 MKII in der Praxis

Die präzise Platzierung der wirklich sehr guten Gummifüße an dem Lake People G105 MKII garantiert einen stabilen Halt auf glatten Oberflächen wie zum Beispiel einer Glasplatte. So ist es ein Kinderspiel, Stecker zu verbinden oder Tasten zu betätigen, ohne dass das Gerät dabei unkontrolliert verrutscht. Beim Einschalten der Verstärker ertönt ein deutliches mechanisches Klicken, was die ausgezeichnete Qualität der Komponenten unterstreicht. Das haptische Feedback des Tastschalters verstärkt diesen Eindruck zusätzlich. Auch die Rückhaltesicherungen der XLR-Buchsen auf der Rückseite des Geräts sind ein Zeichen für die durchdachte und sorgfältige Konstruktion. Diese Vorkehrungen stellen sicher, dass die angeschlossenen Kabel jederzeit sicher und zuverlässig fixiert sind und nicht unbeabsichtigt herausgezogen werden können.

Wer den G105 MKII optimal an die Lastimpedanz des gewählten Kopfhörers anpassen möchte, muss sich mit dem Einstellen der Vorverstärkung beschäftigen. Hierzu müssen an der Vorder- und Rückseite des Verstärkers die oberen beiden Gehäuseschrauben entfernt werden, was aufgrund des nötigen Einsatzes von Torx- und Inbus-Schraubenmitnahmeprofilen unter Umständen ein wenig umständlich sein kann. Bei höherwertigeren Kopfhörerverstärkern sind kleine Schiebeschalter auf der Rückseite anstelle von internen Jumpern üblich, was zwar flexibler ist, aber auch zu höheren Kosten für den Käufer führt. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, ist das Umsetzen der Steckverbinder jedoch sehr einfach, wozu auch die ausführliche Bedienungsanleitung beiträgt. Diese Anpassungen sind auch für das interne Jumpern des Ground Lift-Features erforderlich.

Wenn Pre-Gain und Ground-Lift korrekt eingestellt sind, können der Regelweg und die daraus resultierende Auflösung des Lautstärkereglers besser genutzt werden, zudem werden Brummschleifen vermieden. Der Regler läuft stufenlos und mit sanftem Widerstand, während der Balance-Regler praktischerweise gerastert ist. Der Kippschalter zur Auswahl des Betriebsmodus klickt ebenfalls hochwertig ein und das Einrasten der Klinkenstecker der Kopfhörerzuleitungen ist besonders satt und kräftig. Das Handling ist durchweg wertig und angenehm, obwohl das Frontpanel recht empfindlich ist und daher beim Handling leicht Kratzer und unschöne Ablagerungen entstehen können.

Beim Umschalten vom Stereo- in den Mono-Modus fällt positiv auf, dass Lake People für den benötigten Pegelausgleich sorgt, anstatt einfach beide Pegel zu addieren. Wenn das bekannte Split-Feature des G105 MKII aktiviert ist, geben die beiden Ausgänge jeweils den linken und den rechten Kanal aus, sodass im Studio zwei Kanäle getrennt voneinander verstärkt werden können. Wenn die Split-Funktion im Zusammenspiel mit dem Mono-Modus genutzt wird, kann der Balance-Regler für die individuellen Ausgangslautstärken der beiden Kopfhöreranschlüsse verwendet werden.

Ganz besonders besticht der Lake People G105 MKII durch seinen Phase-Modus, der bewirkt, dass die Polarität des rechten Kanals umgepolt wird. Diese Funktion kann als hervorragende Phasenüberprüfung eingesetzt werden. Sollten Instrumente im Mix besonders schwach oder eventuell sogar nicht hörbar sein, kann durch die Überprüfung der Phasenlage des jeweiligen Instruments Abhilfe geschaffen werden. Somit agieren der Lake People G103 MKII nicht nur als Kopfhörerverstärker, sondern auch als hervorragendes Mix-Tool.

Im Stereo-Modus präsentieren sich das Produkt von ihrer besten Seite. Die Stereobreite des Signals ist beachtlich, die klangliche Tiefenstaffelung sehr gut. Die Bässe werden sauber, detailreich und differenziert wiedergegeben, das Signal wirkt insgesamt strukturiert, sachlich und ohne jegliche Färbungen, die das Signal verfremden könnten. Selbst bei hohen Verstärkungsgraden und starken Impulsen bleibt das Signal frei von Verzerrungen. Das ausgegebene Signal ist abhängig vom Kopfhörer und der gewählten Vorverstärkung stets klar und definiert. Sogar bei der Verwendung von Kopfhörern mit vergleichsweise geringer Impedanz war kein Eigenrauschen im Klang festzustellen. Der gesamte klangliche Auftritt des Kopfhörerverstärkers setzt die hochwertigen Allgemeineindruck fort, der bereits bei der sehr guten Fertigungsqualität, den mannigfaltigen Features und dem allgemeinen Handling angefangen hat.