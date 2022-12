Test: Mackie Thump 212 Aktivlautsprecher

Daumen hoch?

Beim Lesen von Marketing-Ankündigungen neuer Produkte wie dem Mackie Thump 212 Aktivlautsprecher wirken die Features immer so, als wären alle Vorläufermodelle „kalter Kaffee“. Diesem Prinzip verpflichtet lockt Mackie mit 1.400 Watt, 128 dB Peak, zwei separat regelbaren Eingängen, automatischer Feedback-Unterdrückung und einer Ducking-Funktion. Ergänzend angeboten werden passend abgestimmte 15“ und 18“ Subwoofer. Und zudem „aufgebohrte“ XT-Modelle, falls die Ausstattung der hier getesteten Mackie Thump 212 um Remote-Funktionen, Sound-Presets und Flugpunkte aufgewertet werden soll. Reichlich Holz also – bleibt nur die Frage: dickes oder dünnes Brett?

Es geht ein paar Jahre in der PA-Geschichte auf das Jahr 2016 zurück, da Mackie mit einem aktiven 12“, einem 15“ Aktivlautsprecher sowie einem 18“ Subwoofer die Thump-Modellreihe etablierte. User-Meinungen zeigen, dass sich die Thumps speziell auch unter Konserven-Jockeys gute Bewertungen bekamen, aber auch von Bands als preisgünstige Beschallungslösung geschätzt wurden. Damals noch mit 1.000 Watt Leistung und 2-Band-EQ samt Festfrequenzen. Als Einstimmung auf die jetzt verfügbaren Nachfolger wurde im Frühjahr 2022 der wahlweise per Akku nutzbare Thump Go 8 vorgestellt, den ich für AMAZONA.de vor einiger Zeit testen konnte. Mit den jetzt aktuellen Modellen ist die aktuelle Thump-Evolution abgeschlossen – neben dem erwähnten 8“ Go gibt es jetzt also jeweils einen 12“ und 15“ in Standard- und XT-Ausführung und die beiden S115 und S118 Subwoofer. Die abweichende Ausstattung zwischen Standard und XT macht sich preislich bemerkbar, wobei der Unterschied mit etwa 50 Euro moderat ausfällt. Die Mackie Thump 212 kostet derzeit knapp 450 Euro.

Ausstattung Mackie Thump 212 Aktivlautsprecher

Was sagt das Datenblatt? 1.400 Watt Class-D-Verstärker (1.200 Watt Bass/Mid, 200 Watt Hochton <1 % THD; Trennfrequenz 2,1 kHz), 128 dB SPL, der Frequenzgang startet bei 47 Hz und reicht bis 23 kHz (+/-10 dB). Für Bässe und Mitten steht ein 12“ Ferrit-Lautsprecher bereit, ergänzt durch den 1“ Kompressionstreiber (Polymer). Die Abstrahlung des Hochtonspektrums beträgt 90×60° (HxV), die mögliche Monitorschräge der Multifunktionsbox 40°. Dabei muss beachtet werden, dass die Distanz bei etwa 1,8 m Körpergröße etwa 1,4 m zwischen Kopfhöhe und Monitorbox betragen muss. Bei kürzerer Distanz wird dann eher der Bauch beschallt, der anatomisch weniger hierfür geeignet ist. Ich helfe mir, falls die Monitorwinkelung nicht passt, mit einem Paar Niveau-Ausgleichskeilen, die immer bei mir im Bulli mit „auf Tour“ sind. Gibt’s in der Möbel-Tischlerei nebenan oder im Camping-Bedarf.

Da das Gewicht der Box mit den Abmessungen 620 x 356 x 356 mm mal mit 12,5 (PDF-Bedienungsanleitung) und mal mit 13,2 kg (Mackie-Internet) angegeben wird, habe ich nachgemessen: 12,5 kg sind korrekt. Zum Andocken auf ein Stativ dient eine herkömmliche, nicht variabler Stativaufnahme. Übrigens: Für Lautsprecherboxen wie die Mackie Thump 212, die nicht über eine Möglichkeit zur Neigung um beispielsweise 7,5 oder 15° bei der Stativmontage verfügen, bietet König & Meyer Abhilfe. Seit Jahren befindet sich für solche Fälle ein Paar der 19674 Boxenschrägsteller „Ring Lock“ in meinem Audio-Werkzeugkoffer.

Typisch für aktuelle Multifunktionslautsprecher ist die interne Mischfunktion – getragen von zwei getrennt regelbaren, symmetrisch ausgelegten Kanälen, von denen Kanal 1 wahlweise auf Mikrofon (keine Phantomspeisung) oder Line-Signale anzupassen ist (10 kOhm Impedanz). Kanal 2 bietet ebenfalls einen XLR-Klinkeneingang, allerdings für Line-Signale, zudem ergänzt durch einen parallel geschalteten 3,5 mm Eingang. Bluetooth? Bleibt den XT-Modellen vorbehalten. Dafür bietet der Mackie Thump 212 Aktivlautsprecher nicht nur eine interne Ducking-Funktion, sondern auch ein per Schalter zu aktivierendes Feedback-Filter. Während Ducking eher bei Event-Präsentationen und auch im DJ-Bereich zum Einsatz kommt, fühlt das Feedback-Filter sich ebenso im Bühnenbetrieb zuhause (dazu mehr im Praxisteil). Was fehlt? DSP-Presets oder individuelle EQ-Eingriffe – die sind ebenfalls lediglich bei den XT-Modellen zu finden.

Darf es ein wenig mehr sein?

Erwähnenswert ist der Preisunterschied zwischen den Thump Standard- und XT-Modellen. Online beträgt die Differenz beim Mackie Thump 212 Aktivlautsprecher um die 50 Euro – dafür gibt es bei den XTs Bluetooth, Flugpunkte, Remote-Steuerung, individuelle EQ-Parameter und voreingestellte DSP-Presets obenauf. Interessante Features, die ich im Rahmen des Tests der erwähnte Mackie Thump Go 8 bereits ausprobieren konnte. Warum ich das hier in mehr als einem Satz erwähne? Durch den fehlenden EQ in der Standard-Version sind die Möglichkeiten zur klanglichen Anpassung im Standalone-Betrieb gleich Null. Also: Wohl dem, der eine E-Akustik mit integriertem Preamp samt Klangregelung verwendet. Aber die ist nicht immer zur Hand. Dazu ein Beispiel: Das SM58 Mikrofon klingt in Kanal 1 etwas „stumpf“ in den Mitten, das E-Piano in den oberen Lagen in Kanal 2 etwas zu „scharf“. Falls sich derartige Anpassungen nicht direkt am Instrument regeln lassen (beim Mikrofon wenig erfolgsversprechend), bleibt bei der Verwendung der Standard Mackie Thump 212 Aktivlautsprecher nur ein EQ-Schulterzucken. Oder der Griff zum Mischpult als Problemlöser. Das widerspricht meines Erachtens allerdings dem Standalone-Gedanken mit Plug&Play-Nutzwert, der zu den Audiogenen derartiger Multifunktionsboxen gehört.

Meine Ausführungen deuten es bereits an und weisen direkt zur Antwort auf die Frage, was ich machen würde, wenn es bei der Kaufentscheidung darum ginge, mich für die Mackie 212 Standard oder XT-Version zu entscheiden. Klare Sache – XT kaufen! Der Mehrwert durch die bereits genannten Zusatz-Features bei lediglich 50 Euro Preisunterschied ist top. Die Standard-Version wird meines Erachtens dann nur dann zur Alternative, wenn sowieso mit einem vorgeschalteten (digitalen) Pult gearbeitet wird und damit alle erforderlichen klanglichen Eingriffe unterschiedlichster Beschallungsaufgaben realisiert werden können. Nur damit hier keine Missverständnisse aufkommen – rein klanglich und auch von der Leistung her gesehen sind Standard- und XT-Version identisch. Es geht um das Plus an Ausstattung und Komfort. Was direkt als Überleitung hin zur folgenden Frage dienen soll.

Wie klingt der Mackie Thump 212 Aktivlautsprecher?

Laut kann die 212 – in Kombination mit einem Subwoofer (Mackie bietet wahlweise einen Thump 15“ und einen 18“ in der Modellreihe) ist die Beschallung auch von Bands mit entsprechender Backline samt Drumset vorstellbar. Der Limiter zeigt bei Weißem Rauschen als Testsignal, ausgegeben vom NTi Audio MR-PRO, und 1 m Abstand bei 114,2 dB erste Aktivität. Signalisiert durch die Anzeige auf der Rückseite, die von Grün zu sporadisch einsetzendem Rot wechselt. Gemessen wurde im Freifeld mit dem NTi Audio XL2 Audio Analyser. Mackie gibt den Frequenzgang von 47 Hz bis 23 kHz an (-10 dB), eine grafische Darstellung zum Frequenzspektrum findet sich in der Bedienungsanleitung nicht. Gut finde ich, dass in der Bedienungsanleitung auch die Werte für den Frequenzgang bei -3 dB Abweichung angegeben sind: 54 Hz bis 20 kHz. Das geht in die Richtung der im Rahmen des Tests gewonnen Erkenntnisse. Ich hatte, gemäß guter Bewertungen der DJ-Fraktion hinsichtlich der Vorgängermodelle eine „Badewannen-Tendenz“ mit betontem Bass- und Höhenbereich befürchtet. Dem ist nicht so – ein angeschlossenes dynamisches Gesangsmikrofon, vergleichbar mit dem Shure SM58 Evergreen, klang auch bei höheren Lautstärken tadellos. Allerdings war mir bei stilistisch unterschiedlicher Hintergrundmusik der Bassbereich der Thump Aktivlautsprecher zu dominant abgestimmt. Geschmackssache. Andererseits führt eben diese Eigenschaft dazu, dass bei Party-Beschallungen die 212er bereits ohne Subwoofer ordentlich Bass-Fundament überträgt. Wahrscheinlich legt der 215er, die hinsichtlich der Verstärkerleistung identisch ist, diesbezüglich noch eine Schippe drauf.

Wie sinnvoll sind Musik-Ducking und Feedback-Filter?

Nicht nur im Monitorbetrieb ist das Feedback-Filter nützlich, aber kein Ersatz für aufwändige Feedback-Controller oder entsprechende Funktionen in digitalen Mischpulten, die mit 20 und mehr Filterfrequenzen arbeiten. Die Feedback-Funktion der Mackie Thump 212 Aktivlautsprechers bedient sich sechs automatisch zu setzender Notch-Filter, falls ein störendes Feedback entsteht. Durchaus eine sinnvolle Zugabe. Notch-Filter sind sehr schmalbandig arbeitende Filter, deren Aufgabe es ist, möglichst ohne das Signal hörbar zu verändern, Feedback-Frequenzen abzusenken. Im Idealfall ist nur ihre Wirkung, nämlich die Unterdrückung von Feedback-Frequenzen, aber nicht die Auswirkung auf das eigentliche Signal wahrnehmbar.

Zur Anwendung kommt die per Schalter aktivierbare Feedback-Funktion im Mackie Thump 212 Aktivlautsprecher lediglich bei Kanal 1 – durchaus logisch, denn nur hier ist die Eingangsempfindlichkeit zwischen Line/Mic schaltbar, demnach wird hier aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein Mikrofon genutzt. Weniger logisch ist, dass demgegenüber die Ducking-Funktion nur bei Line- und nicht bei Mic-Pegel im Kanal 1 arbeitet. Zur Erklärung: Damit Ducking genutzt werden kann, müssen Kanal 1 und 2 parallel belegt werden. Kanal 1 mit einem Mikrofon, Kanal 2 beispielsweise mit Hintergrundmusik über einen Zuspieler. Die wird automatisch um 10 dB runtergeregelt, sobald über das mit Kanal 1 verbundene Mikrofon gesungen oder gesprochen wird. Bildlich vorstellbar ist das, als würde der Lautstärkeregler für Kanal 2 immer dann runtergezogen, wenn das Mikrofon in Kanal 1 genutzt wird – ganz automatisch. Speziell bei Präsentationen, Durchsagen oder auch im DJ-Bereich nützlich – im Test funktionierte das Ducking-Feature gut. Aber: Ducking wird nicht über die Thru-Buchse weitergegeben. Das ist wichtig zu wissen, falls mehrere Boxen als Daisy-Chain verknüpft werden, aber trotz aktiviertem Ducking in der primären Thump 212 die zusätzlich angeschlossenen Boxen ohne Absenkung unbeirrt die Hintergrundmusik wiedergeben.

Ganz zum Schluss: Bedienungsanleitungen sind meist dröge geschrieben oder sie besitzen den unwiderstehlichen Charme wenig kreativer, automatischer Übersetzungsroutinen. Die Bedienungsanleitung der Thump 212 ist nicht nur verständlich geschrieben, sie hält auch wieder eine für Mackie typische humoristische Einlage ob etwaiger Zusatzfunktionen bereit. Das hat Tradition und ist gut so.