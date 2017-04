Test: Marshall Hanwell Anniversary Edition, Hi-Fi-Verstärker

Nachdem ja nun der Marshall Kühlschrank als perfekter Ablageort für gekühlte Getränke aller Art seinen Weg in den Proberaum oder das heimische Wohnzimmer gefunden hat, fehlt ja nur noch die akustische Untermalung zum perfekten Genuss! Und auch diese sollte natürlich stilecht rübergebracht werden, was sowohl den Sound, als auch die Optik betrifft. Marshall geht diesen Weg des Merchandisings konsequent weiter und präsentiert seit Kurzem mit dem Hanwell Anniversary Edition eine mobile Verstärkereinheit, welche aber mit einem Marshall Amp im eigentlichen Sinne nicht mehr viel zu tun hat – abgesehen von der hübschen Retro-Optik natürlich. Viel mehr handelt es sich bei diesem Gerät um einen mit vier Lautsprechern bestückten HiFi-Verstärker, welcher sich mit den unterschiedlichsten Audioquellen füttern lässt und nur limitiert erhältlich ist. Wir haben uns daher schnell mal so ein Teil für einen genauen Amazona-Test zukommen lassen!

Hanwell?



Bevor mir mit der genauen Betrachtung des Marshall Hanwell Anniversary Edition beginnen, eine kurze Erklärung über den Hintergrund dieses Modellnamens. Jim Marshall betrieb ursprünglich einen Drumshop in der Hanwell Lane im Londoner Bezirk Ealing, in welchem er auch seinem ersten Marshall Amp das Leben einhauchte. Das ist nun gut fünfzig Jahre her und Grund für Marshall, sich mal in einem ganz anderen Sektor zu bewegen. Oder eben aber, um den Fans ein nettes Spielzeug zu bescheren. Obwohl Spielzeug der Sache bei Weitem nicht gerecht wird – und damit ab zum eigentlichen Test.

Facts and Features

Klein, stark und schwarz präsentiert sich der Hanwell Combo schon gleich nach dem Entpacken aus seiner ebenso schwarzen Kunststoffumhüllung. Für die eher zierlich ausgefallenen Maße von 435 x 193 x 297 mm besitzt der Zwerg immerhin ein Gewicht von 10, 5 kg. Ein Tragegriff und/oder seitliche Griffschalen, wie man sie fast schon intuitiv bei Marshall Produkten erwartet, finden sich am Gehäuse nicht. Dafür wirkt aber die Verarbeitung sehr solide und hochwertig, fast so, wie man es von einem Marshall englischer Fertigung erwartet.

Doch der Marshall Hanwell Anniversary Edition stammt von einem ganz anderen Fleck der Erde, nämlich China. Tut aber nichts zur Sache, die Verarbeitung kann auch bei einem genaueren Blick weiter überzeugen, wenn auch nicht immer die besten, oder besser gesagt dem doch recht stolzen Preis angemessenen Werkstoffe verwendet wurden. So besteht der Marshall Schriftzug auf der Frontbespannung aus recht dünnem und zerbrechlichem Kunststoff und auch das auf der Oberseite versenkt im Gehäuse angebrachte Bedienpanel wurde nicht aus Metall, sondern aus lediglich Gold gefärbtem Kunststoff gefertigt.