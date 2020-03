Test: Novation Launchpad Pro MK3, USB-Pad-Controller

MIDI-Controller mit Sequencer

Erst vor wenigen Wochen stellte Novation die neuen Launchpad Modelle Launchpad Mini MK3 und Launchpad X vor. Nun setzt das britische Unternehmen die beliebte Serie fort und präsentiert das neue Pro-Modell mit dem offiziellen Zusatz MK3. Offiziell heißt das neue Modell allerdings nur Launchpad Pro, eine MK2 Version hatte es davor ohnehin nicht gegeben.

Im Jahr 2009 startete das erste Launchpad noch als reiner Clip-Abspieler für Ableton Live. Seitdem hat sich viel getan. Das ursprüngliche Launchpad Pro wurde im Jahr 2015 veröffentlicht und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit.

Mein Kollege Thilo Goldschmitz hat erst vor Kurzem die neuen Modelle Launchpad Mini MK3 und Launchpad X getestet. Der Bericht kann hier gelesen werden. Die Basis-Features treffen auch auf das Launchpad Pro zu. Darüber hinaus gibt es einige Pro-Features – allen voran einen Standalone-Sequencer – die es hier in diesem Bericht zu lesen gibt.

Das neue Launchpad Pro orientiert sich optisch am gleichen Design wie bei den beiden genannten Modellen. Ich finde es sehr gelungen, es wirkt schlicht, aufgeräumt und modern. Alle Tasten sind nun eckig, beim Vorgänger waren die Funktionstasten rund. Zusätzlich zum Modell X besitzt das Pro Modell mehr Funktionstasten. Alle Tasten verfügen über RGB-LEDs, so dass unterschiedlichste Farben auf jedem Pad dargestellt werden können.

Anschlussseitig verfügt das Launchpad Pro über eine USB-C-Schnittstelle sowie 3 Klinkenbuchsen für MIDI In und zweimal MIDI Out. Die Klinkenbuchsen sind aufgrund der flachen Bauform des Gehäuses notwendig. Die entsprechenden Adapter von Klinke auf MIDI-DIN liegen dem Gerät bei. Ebenso ein Netzteil für die Spannungsversorgung im Standalone-Betrieb.

Das Gerät macht einen stabilen Eindruck. Die Pads fühlen sich sehr gut und wertig an. Sie bieten ausreichend Haftung, damit die Finger nicht abrutschen. Gleichzeitig kann man mit den Fingern schnell über mehrere Pads gleiten. Die Triggerpads sind anschlagsdynamisch und verfügen über Aftertouch.

Obwohl ich als reiner Tastenmensch auf einem „Pad-Klavier“ zunächst mal halbwegs orientierungslos bin, fühlen sich meine Finger auf den Pads erstaunlich wohl. Die Pads haben einen angenehmen Abstand zueinander und lassen sich gut und ausdrucksstark spielen. Die Anschlagsdynamik und Aftertouch lassen sich am Gerät an das eigene Spielgefühl anpassen.

Launchpad Pro Installation

Die Einrichtung des Launchpad Pro geht recht einfach vonstatten. Das Gerät meldet sich am Mac und PC als Mass Storage Device (MSD) an, wie ein externes Laufwerk. Über den Laufwerksordner gelangt man online auf eine Einrichtungsseite von Novation. Hier werden die ersten Schritte zur Nutzung abgefragt und Tutorial-Videos bereitgestellt.

War das Launchpad früher vornehmlich für Ableton Live geeignet, hat sich das mittlerweile geändert. So habe ich z. B. Plugins unter Logic Pro X vom Launchpad Pro aus steuern und spielen können.

Session Mode

Seine große Stärke spielt das Launchpad aber weiterhin unter Ableton Live im Session Mode aus. Das Gerät ist ja ursprünglich auf diese Software zugeschnitten. Das Launchpad Pro findet sich direkt nach dem Start von Live einsatzbereit vor und kann als 8×8 Cliplauncher und Fernbedienung für die DAW genutzt werden.

Wie schon in der Vergangenheit können einzelne Clips sowie komplette Szenen gestartet und gestoppt werden. Mit den seitlichen Pfeiltasten navigiert man schnell durch große Live-Sessions.

Das Launchpad Pro zeigt auf dem 8×8 Grid die entsprechende Clip-Farbe aus Live an. Clips können vom Launchpad heraus z. B. gelöscht, dupliziert oder quantisiert werden. Lautstärke-, Panorama- und Send-Regler einzelner Spuren können ebenso gesteuert werden wie Solo, Mute und das „Scharf“-Schalten vor der Aufnahme.

Auch Devices innerhalb von Live können vom Launchpad gesteuert werden. Dabei steuert es die 8 Macro-Controller einer Device, jeweils mit einem vertikalen 8-Pad-Fader. Für meinen persönlichen Geschmack ist diese Art Steuerung nicht ausreichend präzise und schnell genug. Ich bevorzuge zur Regelung z. B. eines Filter-Cutoffs oder einer LFO-Frequenz lieber Potis, Rotations-Encoder oder Fader.

Die Capture-MIDI-Funktion ist wie schon im Launchpad X vorhanden und ist die Fernsteuerung der entsprechenden Funktion in Live. Capture-MIDI erlaubt es, die zuletzt gespielten MIDI-Noten nachträglich zu einer Aufnahme umzuwandeln und in einem Clip abzulegen.

Note und Chord Mode

In den beiden Modi Note und Chord geben die Triggerpads MIDI-Noten aus und es lässt sich musizieren. Die Pads lassen sich auf unterschiedliche Notenskalen einstellen. Ein besonderer Modus rückt alle Pads einer Tonleiter zusammen, sodass im Prinzip immer der „richtige“ Ton getroffen wird. Dies ist nicht nur für ungeübte Musiker erfreulich. Auch als erfahrener Tastenmensch hilft diese Funktion, um schnell zu musikalischen Ergebnissen zu kommen.

Der Note-Mode erkennt unter Live automatisch, wenn eine Drum-Spur erzeugt wird und wechselt in ein entsprechendes 4×4 Drumgrid.

Am meisten Spaß hat mir der neue Chord-Mode gemacht. Auch hier stehen alle Pads in musikalischer Relation zueinander. 14 eigene Chord-Kreationen können gespeichert und über Triggerpads abgefeuert werden, was sehr inspirierend ist. Da entstehen in Windeseile neue Sequenzen, die mir auf einer klassischen Klaviatur womöglich niemals so schnell eingefallen wären.

Custom-Mode

Wie bereits in den Modellen Launchpad Mini MK3 und Launchpad X kommt auch im Launchpad Pro der neue Custom-Mode zum Einsatz. In diesem Modus lässt sich Launchpad Pro zu einem individuellen MIDI-Controller gestalten. Die Konfiguration erfolgt über die Software „Components“. Hier werden verschiedene Widgets in Form von z. B. Fadern (uni- und bipolar), Keyboards oder MIDI-CC-Buttons zur Verfügung gestellt. Diese werden vom Anwender auf ein virtuelles Launchpad Grid gezogen und entsprechend auf den Pads verteilt. Die entsprechenden CC- oder Notenwerte müssen noch definiert werden und schon kann das Launchpad als Controller für jedes MIDI-Gerät genutzt werden.

Fader und Keyboards sind allerdings immer 8 Felder breit bzw. lang. Eine Mischung verschiedener Widgets ist dadurch nur bedingt möglich. Denn die Widgets löschen sich gegenseitig aus, sobald sich ihre Wege kreuzen. Daher wäre es schön, wenn Novation auch kürzere Widgets anbieten könnte, so dass mehr Kombinationen möglich sind. Insgesamt lassen sich 8 eigene Modes im Launchpad Pro speichern.

Schade ist, dass die Components-Software ohne aktive Internetverbindung nicht funktioniert. Das wird für manche Nutzer eine Hemmschwelle darstellen.

Sequencer-Mode

Der Sequencer-Mode ist das eigentliche Highlight des neuen Launchpad Pro. Mit dieser Funktion erweitert sich der Aktionsradius des Controllers gewaltig und er nabelt sich von Ableton Live und dem Rechner ab. Denn nun kann das Launchpad als eigenständiger Sequencer mit der Studio-Hardware agieren. Und selbst im Zusammenspiel mit Live ergibt dieser Modus durchaus Sinn.

Insgesamt stehen vier Spuren mit jeweils 32 Steps zur Verfügung. Jeder Step kann 8-fach polyphon belegt werden.

Die obere Hälfte des Grids repräsentiert 32 Schritte des Sequencers. In der unteren Hälfte wird wahlweise ein Drumgrid oder eine Chromatic/Scale-Tastatur angezeigt.

Sequenzen können sowohl Schritt für Schritt oder in Echtzeit eingespielt werden. Die Gate-Length kann pro Schritt eingestellt werden.

Pro Spur können 8 Patterns gespeichert werden. Diese lassen sich wiederum verketten, sodass bis zu 256 Schritte möglich sind. Scenes erlauben das Triggern mehrerer Patterns über alle vier Spuren. Scenes können ebenfalls verkettet werden, um eine Songstruktur zu bilden. Insgesamt gibt es 16 Speicherplätze für Scenes.

Richtig interessant ist die Möglichkeit, Steps in einer Sequenz per Zufall zu ermöglichen. Die Wahrscheinlichkeit einer Note zu erklingen, lässt sich in 8 Schritten zwischen 13 % und 100 % einstellen. Diese Wahrscheinlichkeit gilt dabei tatsächlich pro Note, nicht pro Step. So erklingen dann polyphone Steps mal ganz, mal teilweise und mal gar nicht, was für viel Abwechslung sorgt.

Mutation verschiebt einen Step zufällig in der vorgewählten Skala, um noch mehr Variation in eine Sequenz zu bringen. Die Ausprägung lässt sich ebenfalls in 8 Schritten anpassen.

Hierdurch entstehen teils richtig gute Sequenzen, die abwechslungsreich klingen, was ich persönlich sehr gut finde.

Micro-Steps verpasst einem Step das sogenannte Ratcheting, also die sehr schnelle Wiederholung des Triggers innerhalb einer Step-Länge.

Ein Highlight für mich ist die Print-to-Clip-Funktion. Die am Launchpad erstellten Sequenzen lassen sich per einfachem Knopfdruck an Ableton Live übertragen und als Clip anlegen. Das ist wirklich hilfreich und erweitert den kreativen Prozess enorm. So lassen sich zum Beispiel Drumgrooves am Launchpad erstellen, per Knopfdruck in Live übertragen und dort verfeinern.

Nutzt man Probability und Mutation in Sequenzen, so wird bei jedem Print-to-Clip-Befehl eine entsprechende Variation an Ableton Live gesendet und als eigener Clip abgelegt. Einfach gut.

Was mir nicht gelungen ist: Ich hatte den Wunsch, aus dem Chord-Mode heraus in den internen Sequencer aufzunehmen. Mein Gedanke: Starte die Aufnahme im Sequencer-Mode, springe in den Chord-Mode und spiele ein paar Tasten. Leider passiert da Sequencer-seitig nichts. Der Support von Novation hat mir bestätigt, dass es diese Funktionalität derzeit nicht gibt. Ich würde mir für ein zukünftiges Update wünschen, dass diese Möglichkeit besteht, gerne auch aus dem Note-Mode heraus.

Launchpad Pro Projects

Launchpad Pro speichert insgesamt 64 Projekte. Diese beinhalten alle Sequencer-Daten, Patterns, Scenes usw. Backups von Projekten können wiederum über die Software-Components online oder lokal auf Rechnern erfolgen.