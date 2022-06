Test: Patching Panda Punch V3, Eurorack Drummodul

Klanggestaltung in seiner schnellsten Form

Es gibt Dinge, die liegen so nahe beieinander, dass man gar nicht auf sie kommt, weil sie einfach zu leicht sind. So ist es auch hier bei dem Modul namens „Punch“ von Patching Panda, einer kleinen Firma aus Barcelona, die aber doch ein beachtliches Arsenal an Modulen bereithält. Punch ist ein zweikanaliges Eurorack Modul, das einen VCA mit einer Decay-Hüllkurve kombiniert, um dynamisch-perkussive Klänge zu formen. Aber auch für andere Klangarten soll es gut geeignet sein. Schauen wir uns dieses unscheinbare Modul etwas genauer an.

Sinn und Zweck

Es ist ein Funktionsmodul und kein Klangerzeuger! Man speist es mit einem extern zugeführten Audiosignal, egal welcher Art. Das kann auch gerne eine permanente Klangquelle wie ein Oszillator sein. Triggert man nun mit einem sequenzierten Gate die interne Decay-Hüllkurve, die gleichbedeutend einem VCA mit denselben Einstellungen ist, erhält man einen geformten „perkussiven“ Klang. Garniert wird das Modul noch mit allerhand CV-Ein- und Ausgängen. Ob das wirklich so einfach ist, wie es klingt, finden wir heraus. Doch betrachten wir erst einmal das Modul als solches.

Technische Ausführung und Eindruck

Ich traute meinen Augen nicht: Das Modul ist neun Einheiten breit! Das ist selten! Mit befestigtem Power-Kabel ragt es nur 23 mm in das Rack hinein, ist also sehr flach und passt überall. Nur durch SMD-Bauteile konnte dies realisiert werden, denn es befinden sich nur kleinste Bauteile auf der Rückseite. Das Modul hinterlässt einen robusten Eindruck. Das Panel ist sauber bedruckt, die Potiachsen sind mit dem Panel verschraubt und fühlen sich auch beim Bedienen hochwertig an. Das Modul gibt es auch in einer silbernen Ausführung, also nicht nur in Schwarz. Mit 55 mA ist es auch recht sparsam. Hier gibt es schon mal nichts zu bemängeln.

Aufbau des zweikanaligen Moduls

Falls es bis hierhin etwas untergegangen ist: Das Modul hat zwei gleiche, getrennt aufgebaute Kanäle. Das bedeutet, man kann zwei Sounds gleichzeitig, aber separat mit diesem Modul bearbeiten! Somit relativieren sich die neun Einheiten in der Breite wieder, ebenfalls wie die Kosten für das Modul. Als Reglerpoti haben wir einen Accent-Attenuator, den Kurvenregler von linear zu exponentiell, und das Decay. Ein kleiner Schieber ändert die Einstellung des Kanals von einem „Vintage Style Drum Machine“ Mode zu einem „Dynamic CV“ Mode. Mit anderen Worten bedeutet „Vintage“ ein einfaches Trigger-Signal und „Dynamic“ verarbeitet eben ein sich wechselndes Spannungssignal, das sich dann auf den Klangverlauf auswirkt.

Amplitudenmodulation ist ebenso möglich, wenn man CV anstatt einem Trigger-Signal einspeist und dann den kleinen Schieberegler auf CV stellt. Der Attenuator regelt dann die Intensität der AM.

Das Modul mit CV anstatt nur einem Trigger Input zu erweitern, ist übrigens das Neue an der V3-Version. Schön und gut! In der Mitte befinden sich die Audioeingänge und ganz oben dann die dazugehörigen Audioausgänge. Als CV-Eingänge gibt es noch Trigger/CV, Accent/Velocity und Decay.

Doch damit nicht genug! Die intern erzeugte Hüllkurve wird pro Kanal auch nach außen geführt, um weitere Dinge damit anzustellen. Vielleicht möchte man noch ein Filter vorher einbauen? Die ausgehende Hüllkurve kann auch mit einem Kippschalter zwischen positiv und negativ gewechselt werden. Und wer gerne blinkende LEDs mag, der wird sich an den leuchtenden Augen des aufgedruckten Pandas erfreuen, spiegeln diese immerhin den Hüllkurvenverlauf optisch in Blau wider.



Die zwar nur downloadbare Anleitung ist sehr anschaulich und zeigt mit Patch-Beispielen die Auswirkungen auf das Signal

Praxistest

Nun ja, Geheimnisvolles und Spektakuläres gibt es beim Patching Panda Punch nicht zu vermelden. Man speist irgendein Audiosignal ein, am besten ein permanentes, legt ein rhythmisches Gate/Trigger-Signal an und kann sofort mit dem Gestalten des Klangverlaufes beginnen. Im Handumdrehen hat man einen brauchbaren, kurzen oder mittellangen Klang, den man hervorragend im rhythmischen Kontext verwenden kann. Das geht flotter als flott. Erfahrungsstufe zwei beinhaltet dann das Nutzen der CV-Ins, um Bewegung in den Klangverlauf zu bringen. Das ist aber auch schnell gemacht, weil das Modul sehr übersichtlich ist. Es ist richtig entspannend, mit dem Modul zu experimentieren. Gerade der Accent sorgt für Betonungen, je nachdem welche CV-Quelle man anschließt.

Der Regelbereich des DECAYs/VCA geht von wirklich really snappy und clicky zum permanent geöffneten VCA. Es ist also für jeden Wunschklang gesorgt. Die erzeugte Hüllkurve lässt sich ganz simpel an andere empfängliche Module „exportieren“ und relativiert den Kosten/Rackspace-Faktor nochmals.

Das muss nicht jedem so gehen, aber mich hat das Patching Panda Punch dazu animiert, so manches „nicht genutzte“ Klangmodul zu reaktivieren, um mal zu schauen, was passiert. Darf man das Wort „Spaß“ verwenden? Wenn ja, dann hat es das gemacht.

Klar ist, dass das Punch nicht für „den“ Synthfrickler geschaffen wurde, denn dieser benötigt unbedingt einen separaten VCA. Aber für perkussive und kurze Stabs oder Samples, gerade im rhythmischen Bereich, ist es perfekt geeignet.

Dass die beiden Komponenten VCA und Hüllkurve nicht noch getrennt voneinander abgegriffen oder gespeist werden können, ist kein Mangel, im Gegenteil. Es ist das Konzept der Reduzierung auf die am häufigsten benötigten Anwendungen. Insofern ist das ein dickes Plus.

Schön ist auch, dass man von Trigger auf CV umschalten kann. Das erweitert dann nochmals die Veränderbarkeit der durchgeführten Audio-Quellen.