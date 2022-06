AKAI MPC 2.11, Update für MPC One, Live, X, Studio

Sounds Mode, Effekte und mehr

Nachdem Native Instruments gerade ein Update für die standalone Maschine Plus veröffentlicht hat, zieht AKAI mit dem nächsten MPC 2.11 Update nach. Wie in einem Video von der Superbooth 22 bereits von einem AKAI Mitarbeiter verraten wurde, wird das Update erst ab dem 23.06. erhältlich sein – was im Update drin ist, hat AKAI aber jetzt bereits veröffentlicht. Sah man sich aufgrund des Native Updates etwa gezwungen schnellstmöglich nachzulegen?

AKAI MPC 2.11

Das Gute vorneweg: Das neue MPC 2.11 Update kann auf alle aktuellen MPC-Modelle aufgespielt werden. Denn obwohl sich MPC One, Live und X Hardware-seitig stark unterscheiden, basieren sie intern auf demselben Betriebssystem. Auch die MPC Software für Mac und PC und entsprechend auch der reine Controller MPC Studio profitieren von diesem Update. Insgesamt sechs Punkte führt AKAI für das 2.11er Update auf.

Neuer Sounds Mode

AKAI hat das Sound-Browsing überarbeitet und die Sounds-Page neu gestaltet. So sind die Sounds ab sofort nach Instrumententyp, MPC Expansion, Drum Programs, CV Programs etc. gruppiert, dazu lassen sich Favoriten oder Set-Listen anlegen, so dass bevorzugte Sounds schnell und einfach wiedergefunden werden können.

Zwei neue Effekte und Verbesserunegn

Mit Air Flavor, Air AMP SIM erweitert AKAI die Effektpalette der MPCs, dazu wurden mehrere Effekte überarbeitet.

So lassen sich mit Air Flavor Vinyl-typische Klänge erzeugen. Man wählt aus 30 verschiedenen Timbres, darunter Radio-Transistoren, Röhren, Boom-Boxen und Verstärker aus, um den passenden Grundsound zu gestalten. Hinzu kommen analoge Schallplattenverzerrungen, Flutter und Noises und gleichzeitig lässt sich noch das Stereofeld beeinflussen.

Mit AMP SIM bringt MPC 2.11 einen neuen Q-Link-gemappten Amp- und Cabinet-Simulator auf die MPC-Plattform, um Samples, Vocals, Drums, Synths, Bässe etc. mit harmonischer Verzerrung zu versehen.

Air Granulator wurde aktualisiert und soll es jetzt noch einfacher machen Audiomaterial mit der Granulations-Engine zu bearbeiten. Das Update für MPC 2.11 gibt dem Benutzer außerdem die Kontrolle über drei neue Parameter: Reverse, Shape und Skew. Die neuen Parameter von AIR Granulator ermöglichen interessante Audiomanipulationen und das Erzeugen von Signature-Sounds.

Übrigens gibt es einige AIR Effekte mittlerweile auch für macOS und Windows. Hier die Infos dazu.

Probability & Ratcheting

Ab Version 2.11 können zu MIDI-Daten auch Ratchet-Effekte hinzugefügt werden. Dazu lässt sich mit der MIDI-Einstellung Probability die Wahrscheinlichkeit festlegen, mit der eine Note aus ihrer MIDI-Spur mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 %, 50 % oder 75 % abgespielt wird. Natürlich gut geeignet, um wiederholenden Beats, Rhythmus- oder Melodielinien eine gewisse Variation zu verleihen.

MPC Tuner

Ab sofort könnt ihr euren Synthesizer, Gitarre, Bass etc. mit Hilfe der MPC stimmen.

Pad to Keygroup

Mit Hilfe der neuen Funktion „Drum-Pad zu Keygroup“ lässt sich ein Drum-Pad aus einem Drum-Programm einer neuen Keygroup zuweisen, die dann auf der Tastatur gespielt werden kann. Damit lässt sich jeder gesampelte Sound aus einem Drum-Programm nutzen um Skalen, Akkorde oder Melodien damit zu spielen.

MIDI Key Splits, Filter und Performances

Mit den neuen Key-Split-Funktionen in MPC 2.11 können Sounds nun gelayert, gruppiert und aufgeteilt werden. Auch mehrere Spuren in der MPC können gelayert werden, um eine nahtlose Performance zu erstellen. Dazu erlaubt MPC 2.11 nun auch die Konfiguration einer Spur, um Noten außerhalb eines bestimmten Key- oder Velocity-Bereichs zu filtern.

Natürlich gibt es noch weitere Verbesserungen. Diese findet ihr hier.

Wie eingangs erwähnt, wird das MPC 2.11 Update ab dem 23.06. erhältlich sein. Das Update ist kostenlos.