Test: Pioneer DJ DDJ-REV7 DJ-Controller

Ok, jetzt bin ich neugierig auf „INSTANT SCRATCH“. Der Pioneer DJ DDJ-REV7 verfügt über vier integrierte Scratch-Samples, die per Tastendruck abgespielt werden können. Diesen Modus können wir auch ohne angeschlossenem Laptop nutzen. Hierbei wird der laufende Track ausgeworfen und der gewählte Scratch-Sound (Slot 1, 2, 3 oder 4) wird auf das Deck geladen. Sobald wir auf die Instant Scratch-Taste drücken, stoppt das Deck. Was jetzt passiert, ist echt außergewöhnlich. Tempo-Range springt auf ±8 %, Key Lock, Sync, Slip und Censor werden ausgeschaltet, Loop-Wiedergabe wird eingeschaltet, Tonart wird auf die Originaltonart umgestellt und die Performance-Pads werden in den FX-Trigger-Modus versetzt. Wenn wir den „Instant Scratch“ Modus jetzt wieder verlassen, springt das System wieder in unsere ursprüngliche Einstellungen und unser zuvor geladener Tack ist auch wieder auf dem Deck geladen. Revolution, wir kommen!!

Die vier Slot-Tasten verfügen aber über 4 weitere Funktionen. Über die „Hot Cue“-Taste können wir unsere ersten 4 Hot-Cues abspielen. Mit der „Scratch Bank“-Taste haben wir Zugriff auf die ersten 4 Scratch-Bank-Samples. Mit Shift+Hot Cue versetzen wir die 4 Slot-Tasten in den „Saved Loop“-Modus für den Zugriff auf die gespeicherten Loops und mit Shift + Scratch Bank aktivieren wir den „Sampler“ für die 4 Slot-Tasten.

Ich kann also meine Performance-Pads z. B. in den Hot-Cue-Modus stellen und die 4 Slot-Tasten in den Sampler-Modus, somit habe ich direkten zugriff auf die Cues und den Sampler, ohne irgendwas umschalten zu müssen. Die Bedienung ist super einfach und dank der beleuchteten Tasten weiß ich immer, in welchem Modus ich bin. Das wird uns auch visuell im virtuellem Deck angezeigt und dazu kommen wir jetzt.