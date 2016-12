Test: Reloop Turn 3, Hi-Fi-Plattenspieler

Hifi bei AMAZONA? Wie nett. Ich gestehe, ich bin über ein paar Sätze gestolpert. Was willst du mir damit sagen?: „Klangliche Unterschiede? Sicherlich, aber nicht im hörbaren Bereich.“ Wenn ein klanglicher Unterschied nicht hörbar ist, wie definiert er sich dann?

In einem Punkt muss ich dir widersprechen: „Hifi-Enthusiasten“ verwenden selbstverständlich keine an den Plattenspielern montierten Abdeckhauben, oft aus dem einfachen Grund, weil die für diese Klientel ernst zu nehmenden Plattenspieler keine solche Vorrichtung haben, und auch aus klanglichen Gründen. Verbessern lässt sich der Klang durch Direktübertragung von Haubenvibrationen aufs Gehäuse jedenfalls nicht. Diese Leute haben auch meist keinen Bedarf für andere Geschwindigkeiten als 33 und 45, Anlauf- und Stoppzeiten nehmen sie gelassen hin wie sie eben sind, scheuen jede Automatik, die in die Tonarmmechanik eingreift ebenso wie integrierte RIAA-Entzerrer oder gar A/D-Wandler. Können dafür TA´s montieren wenn eine Überhanglehre beiliegt und die korrekte Eingangsimpedanz an ihrem Vorverstärker einstellen falls möglich.

Die wollen nur spielen. Schallplatten. So gut es eben geht.

Ich finde deinen Test an diesem Platz prima und mutig, an der ein oder anderen Stelle auch inhaltlich verbesserungsfähig. Vielleicht liest du mal einen Plattenspielertest bei fairaudio.