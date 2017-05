Test: Sennheiser HD 280 Pro, Monitoring-Kopfhörer

Recht eindeutig ist das Einsatzgebiet, das der Hersteller von einem unter anderem der Clubstandard DJ-Kopfhörer für sein neues Modell benennt: „Abhören von Musik und Sprache in lärmbelasteter Umgebung, z.B. zum Monitoring, für den Einsatz in der Außenübertragung oder für DJs“. Das soll der Sennheiser HD 280 Pro bewältigen und das, so zumindest mein Anspruch, mit Bravour.

Damit reiht sich der HD 280 Pro in eine Reihe von rund 50 Over-Ear-Kopfhörern in der Range von Sennheiser ein, davon über 10 Stück für den Bereich DJ und Monitoring-Aufgaben, seien es die Klassiker, die HD 25-Modelle, die Sennheiser HD6, HD7 und HD8-Modelle oder ein HD 26 Pro.

Im Gegensatz zu den genannten Modellen jedoch ist er mit einem Ladenpreis von gerade einmal rund 100,- Euro, einer unverbindlichen Preisempfehlung von 118,- Euro, recht günstig, gerade im Vergleich zu einem Sennheiser HD8, der mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von über 300,- Euro auf den Markt kam und nun immer noch über 230,- Euro kostet, ebenso der HD 26 Pro, der ebenfalls über 230,- Euro kostet. Ein ziemlicher Unterschied, der das Interesse weckt zu erfahren, wie sich dieser Preisunterschied auf den Klang und die Qualität auswirkt.

Ein erster Blick auf den Sennheiser HD 280 Pro

Ich bin ehrlich, ich mag die Verpackungen von Sennheiser. Schlicht und klassisch und straight im Design, einfach von den inneren Werten. Der Kopfhörer liegt unverpackt im Inneren, das Spiralkabel unter ihm. Nicht viel Plastik, nicht viel Augenschmeichlerei.

Der Kopfhörer wirkt auf den ersten Blick sehr schlicht. Mattes Schwarz dominiert, sowohl an den Muscheln als auch am Bügel. Die Ohrmuscheln sind sehr groß, der Kopfhörer ist ohrumschließend, große Polster umgeben die ebenfalls matten Muscheln. Diese passen sich formgenau in den unteren Bügelteil ein, der ebenfalls das Scharnier beinhaltet.