Vergleichstest: Sennheiser HD 8 DJ vs. HD 25

Flaggschiff vs. Kult, Sennheiser HD 8 vs. Sennheiser HD 25. Vorsprung der Entwicklung vs. viel Ideologie. Ein ungleicher Vergleich? Eigentlich eine spannende Frage, was passiert, wenn diese beiden Kopfhörer aufeinander treffen.

Eine kurze Erläuterung: Der Sennheiser HD 25 heißt heute entweder klassisch HD 25 oder HD 25 Plus. Der Unterschied ist ausschließlich der Lieferumfang hinsichtlich eines zweiten Satzes Ohrpolster und ein zusätzliches Spiralkabel.

Der Oldie darf mit Fug und Recht als „Kult“ bezeichnet werden. Unzählige Profis, egal ob Kameramänner, Piloten oder DJs haben in den letzen 25 Jahren damit gearbeitet. Sennheiser hat ihn nach wie vor im Sortiment. Mein eigenes Exemplar hat irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren auf dem Buckel. Hier ein Beweisphoto aus dem Jahr 2001:

Damals waren noch schwarze Ohrpolster drauf und das Anschlusskabel wurde in der Zwischenzeit auch gewechselt, aber sonst leistet dieser HD 25 seit mindestens 15 Jahren bravourös seinen Dienst bei mir. Es ist also sonnenklar, dass der HD 25 in diesem Vergleich einen nicht ganz kleinen Startvorteil hat. Ich kann gar nicht anders als subjektiv zu sein, denn er ist praktisch ein Teil von mir geworden. Andererseits sollten 25 Jahre auch nicht an der Kopfhörerentwicklung vorübergezogen sein, oder?

Der erste Eindruck

Wenn ich die beiden Kopfhörer so nebeneinander sehe, fällt als erstes eine Parallele zur Entwicklung des Autodesigns auf:

Hier wie dort scheint die Entwicklung in Richtung größer, schwerer und runder zu gehen. Die alten Golf-Modelle sind zierlicher, filigraner, leichter und kleiner als die neuen, also ganz genauso wie der HD 25.

Er ist mit seinen 140 Gramm ein wahres Fliegengewicht im Vergleich zu seinem mehr als doppelt so schweren Konkurrenten.

Der HD 8 wirkt wertiger und edler im Vergleich zum HD 25, der eher mit einem Trabbi-artigen Charme aufwartet. Aus Erfahrung weiß ich allerdings, dass dieser Eindruck täuscht. Der HD 25 ist ein unkaputtbares Arbeitstier, das bei mir unzählige Stürze und über 15 Jahre allgemein eher raue Behandlung überstanden hat. Ob der Herausforderer das auch kann, lässt sich heute noch nicht sagen.