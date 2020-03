Test: SPL Crescendo duo, Mikrofonvorverstärker

SPLs neuster 120 Volt Preamp

AMAZONA.de ist das erste Magazin, das exklusiv über den neusten Mikrofonvorverstärker SPL Crescendo duo des niederrheinischen Unternehmens Sound Performance Lab berichten darf.

Genau genommen handelt es sich bei dem Crescendo duo um eine reduzierte Variante des achtkanaligen Crescendo Preamps, den SPL erst im letzten Jahr vorstellte. Im Gegensatz zu der großen Version hat diese Ausführung nur zwei Kanäle, bietet aber dafür einige zusätzliche Features. Wie viele der neueren SPL Geräte, arbeitet auch der Crescendo duo mit der eigens entwickelten 120-Volt-Technologie, die für einen besonders neutralen, dynamischen und verzerrungsarmen Sound sorgen soll.

Einen ausführlichen Testbericht über den SPL Crescendo von Jörg Hoffmann finden Sie hier.

SPL Crescendo duo auf den ersten Blick

Gemäß dem aktuellen Produktdesign von SPL hat auch der Crescendo duo eine moderne schwarz-silberne Optik. Sein 19 Zoll breites Stahlblechgehäuse mit zwei Höheneinheiten bringt rund 6,1 kg auf die Waage und macht einen überaus soliden Eindruck. Bei dem Einbau in ein Rack muss eine Tiefe von 31 cm, plus der Überstand des Stromanschlusses und der Audiokabel eingeplant werden.

Das Frontpaneel ist zusätzlich mit einer 4 mm starken Aluminiumplatte versehen, deren Seiten abgerundet sind – ein weiteres, typisches Merkmal für das Design der aktuellen SPL Geräte.

Auf der Vorderseite befinden sich sämtlich Bedienelemente der zwei identisch aufgebauten Kanäle, die weitestgehend selbsterklärend sind:

Mittels eines großzügig dimensionierten Drehschalters (4 cm Breite) kann das Maß der Vorverstärkung im Bereich von 18 bis maximal 70 dB geregelt werden, beim Aussteuern hilft ein VU-Meter. Dank seiner Größe von 7,5 x 3,2 cm lässt sich die Skala gut lesen und nebenbei verleiht der gelbe Hintergrund dem modernen Design des Crescendo duo auch ein bisschen Vintage-Flair.

Unter dem VU-Meter ist eine Öffnung im Gehäuse eingelassen, in der eine Schlitzschraube zum Kalibrieren der Anzeige sitzt – beim Testgerät ist die Werkseinstellung jedoch tadellos.

Sechs kleinere Metallkippschalter dienen zum Aktivieren obligatorischer Funktionen wie der 48 Volt Phantomspeisung, der Phaseninvertierung, dem -20 dB Pad und dem Hochpass-Filter, das einen Rolloff bei 120 Hz von 3 dB pro Oktave erzeugt. Darüber hinaus lässt sich die Anzeige des VU-Meters um 10 dB herabsetzen. Um den Grad der Vorverstärkung feiner zu justieren, gibt es zusätzlich ein Potentiometer für die Ausgangsregelung mit einer Spanne von +/-10 dB, wenn dafür kein Bedarf besteht, kann diese Funktion aber auch abgeschaltet werden.

Auf der Rückseite sind neben dem Stromanschluss und Geräteschalter, eine Ground-Lift-Funktion und die Audioanschlüsse untergebracht. Wie bei allen seinen Geräten, benutzt SPL XLR-Buchsen aus dem Hause Neutrik und beschriftet diese von unten und spiegelverkehrt von oben, so dass der Anwender, egal ob er nun hinter dem Gerät steht oder sich von vorne herüberbeugt, stets problemlos alles lesen und verkabeln kann.

SPL Crescendo vs. SPL Crescendo duo

Die Unterschiede zwischen dem Crescendo und dem Crescendo duo lassen sich recht einfach zusammenfassen:

Die große Version hat acht Kanäle, die kleinere Ausführung zwei

Im Gegensatz zum Crescendo sind die Gain-Schalter des Crescendo duo in elf Stufen unterteilt, wodurch eine perfekte Abstimmung der Kanäle bei Stereoaufnahmen gewährleistet wird

Die acht Kanäle des Crescendo sind nicht mit Hochpass-Filtern bestückt

Der Crescendo duo verfügt über eine zusätzlich Ausgangsregelung per Potentiometer, die sich separat aktivieren lässt

Die Technik

Die SPL hauseigene 120-Volt-Technologie hat Jörg Hoffmann bereits in seinem Bericht ausführlich beschrieben, daher werden hierzu nur die wichtigsten Eckdaten noch mal genannt:

Normale Operationsverstärker arbeiten in der Regel mit einer Gleichspannung von +/-15 Volt. SPL hat einen eigenen – den sogenannte SUPRA OpAmp – entwickelt, der mit +/-60 Volt arbeitet, da bei einer höheren Spannung sich die Klangqualität hinsichtlich der Dynamik, des Rausch- und Verzerrungsverhaltens verbessern soll.

SPL erklärt diese Technologie recht anschaulich in dem folgenden Video:

Eine wichtige technische Information ist anscheinend bei SPL selbst ein bisschen untergegangen:

Auch wenn weder in der Produktbeschreibung noch im Benutzerhandbuch darauf hingewiesen wird, so lässt sich der Crescendo duo durchaus für Line-Signale nutzen – das bestätigte der Hersteller auf Anfrage. Da die Eingangsimpedanz 10 kOhm beträgt, können zum Beispiel problemlos Synthesizer oder Outboard-Gear an die lediglich mit „Mic In“ beschrifteten Eingänge angeschlossen und verstärkt werden.

Die Ausgangsimpedanz ist in den technischen Angaben mit „kleiner als 600 Ohm“ beschrieben, tatsächlich sind es 75 Ohm, wie SPL ebenfalls bestätigte.

Ein weiteres praktisches Feature ist auf der Rückseite untergebracht:

Pro Kanal gibt es einen Mikrofoneingang und erfreulicherweise gleich zwei Ausgänge, damit man das Aufnahmesignal direkt splitten kann. So lässt sich zum Beispiel das Ausgangssignal unbearbeitet in einer DAW aufzeichnen und parallel dazu in ein Backup-System, eine Bandmaschine oder auch durch externes Outboard-Equipment leiten.

Praxis

„Entdecken Sie ihre Mikrofone neu, denn so wurden sie noch nie verstärkt“ lautet ein Slogan, mit dem SPL den Crescendo duo bewirbt. Genau unter diesem Aspekt wurden auch die Klangbeispiele für diesen Test erstellt.

Wieder einmal hat Mani Mathia sich bereit erklärt, ein paar Zeilen in vier separaten Takes einzusingen, wobei jedes Mal ein anderes Mikrofon zum Einsatz kam. Zur Auswahl standen zwei Kondensator- (Neumann U 87 und Sennheiser MKH 40) sowie zwei dynamische Mikrofone (Sennheiser MD 421 N und Shure SM 58). Das Maß der Vorverstärkung wurde je nach der Beschaffenheit des jeweiligen Mikrofons gewählt.

Die Klangbeispiele können wahlweise im WAVE-Format (44,1 kHz, 24 Bit) oder als MP3 (320 kBit/s) angehört werden.

Tatsächlich ist es bemerkenswert, wie facettenreich der SPL Crescendo duo die unterschiedlichen Eigenschaften der vier Mikrofone darstellt, wobei Rauschen und Verzerrungen in keinem der Beispiele ein Problem waren:

Bei dem Neumann U 87 handelt es sich um die erste Generation, die Ende der sechziger Jahre erschien. Seine Kapsel ist original und in einem sehr guten Zustand, während die Kondensatoren von dem Münchner Mikrofonspezialisten Charly Bohaimid so modifiziert wurden, dass die Kontur klarer, die Höhen luftiger und der Frequenzverlauf linearer ist.

Genau diese Eigenschaften kommen in Verbindung mit dem SPL Crescendo duo sehr schön zum Vorschein.

Der in Nierencharakteristik mit einer moderaten Vorverstärkung von 36 dB aufgezeichnete Gesang wirkt ausgewogen, brillant und dynamisch. Die oberen Mitten haben eine angenehme Präsenz. Gerade das Topend erscheint äußerst offen und der edle, seidige Charakter der Höhen kommt wunderbar zur Geltung. Auch die Kontur des Frequenzverlaufes gibt der Crescendo duo unglaublich klar und sauber definiert wieder.

Als nächstes geht es weiter mit dem Sennheiser MKH 40, einem ebenfalls sehr hochwertigen Kleinmembran-Kondensatormikrofon. Sein Output ist höher als der des U 87, so dass eine Vorverstärkung von 21 dB ausreicht.

Der neutrale Klang des MKH 40 wird sehr objektiv von dem Crescendo duo übertragen, das gilt auch für die fein auflösende Kontur. In diesem Fall treffen zwei sehr nüchterne Charaktere aufeinander, so dass das Ergebnis nicht gerade durch Extravaganz besticht.

Das muss es auch gar nicht, denn schließlich ist es das hohe Maß an Neutralität, das in dieser Kombination die Qualität auszeichnet.

Für das dritte Beispiel wird wieder ein Kandidat aus den sechziger Jahren gewählt, das Tauchspulenmikrofon Sennheiser MD 421 N. Dieses Mal sollen bewusst die Grenzen des Crescendo duo ausgelotet werden, da das MD 421 N ziemlich unempfindlich ist und grundsätzlich etwas mehr Vorverstärkung verträgt.

Selbst bei einer Gain-Einstellung von 50 dB und Spitzenwerten im roten Bereich der Aussteuerungsanzeige liefert der SPL Crescendo duo ein absolut verzerrungsfreies Ergebnis. Von allen vier Mikrofonen wirkt der Klang des MD 421 N dabei schon leicht komprimiert, was vor allem an seinem starken Frequenz-Boost zwischen 4 und 8 kHz liegt. Trotz dieser kräftigen Betonung der oberen Mitten lässt der Crescendo duo diese nicht penetrant wirken, sondern bewahrt den schönen Vintage-Charakter mit seinen sandigen Höhen.

Als letztes kommt noch der Industriestandard schlecht hin zum Einsatz: Das Shure SM 58.

Auch hier zeigt der SPL Crescendo duo unverblümt den Klangcharakter, der im Vergleich zu den anderen Mikrofonen erst einmal etwas ernüchternd erscheint.

Die Vorverstärkung liegt bei durchschnittlichen 43 dB, das Resultat klingt im Vergleich zu dem MD 421 N dynamischer und luftiger.

In den oberen Frequenzen ab 8 kHz fällt das Signal des SM 58 deutlich ab, wodurch der Klang sehr mittenlastig ist und seine berühmte Durchsetzungskraft entsteht. Auch in den unteren Mitten (ab 250 Hz abwärts) und vor allem in den oberen Bässen hat das Mikrofon eine starke Betonung, so dass für die Aufnahme das Hochpassfilter des Crescendo duo zum Einsatz kam.

Klangbeispiele

Sänger: Mani Mathia

Mikrofone: Neumann U 87, Sennheiser MKH 40, Sennheiser MD 421 N, Shure SM 58

Vorverstärker: SPL Crescendo duo

Audiointerface: Lucid 88192

DAW: Pro Tools

Die Klangbeispiele sind unbearbeitet, nur die Lautstärken wurden angepasst.