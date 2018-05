Test: Synergy SYN-30 Head, Gitarrenverstärker

Interessanter Ansatz, könnte mir durchaus vorstellen, dass dieses modulare Amp-system Chancen am Markt hat. Ob sich allerdings ein potentieller Käufer auch aufgrund ethischer Bedenken zum Erwerb entschliesst, wage ich zu bezweifeln.

Wie der Erstkommentator ja schon anmerkt, dieses ganze Profiling-Gedöns betrifft doch nicht nur Amps (auch wenn der Begriff „Profiling“ ja wohl in erster Linie mit Kemper in Verbindung gebracht wird), sondern auch Mic-Emulationen von allen möglichen Herstellern, Effektgeräten, die ihrerseits bestimmte Effektgeräte emulieren, Guitar Modellings und was weiß ich noch alles. Ein Gutteil aktuellen Gear-Porns hat doch was mit „klingt zwar nicht ganz wie Neve, Pultec, Lexicon, Neumann blabla ist aber verdammt nah dran“ zu tun. Egal ob jetzt mit gesampleten Impulsantworten, treffend programmierten Presets oder nachgebauter Hardware. Der Markt ist da, und die Technik ist dazu von cleveren Hard- und Softwareleuten ausbaldowert worden. In Zukunft kommen da sicher noch ganz andere Sachen, vielleicht Profile von ganzen Instrumentalisten oder Komponisten selbst.

Klar, natürlich sollte man das alles nicht unhinterfragt lassen, wie Du es in Deinem Artikel ja auch tust. Aber der Zug lässt sich da wohl nicht mehr aufhalten.