Test: Tegeler Audio Manufaktur Magnetismus 2, Transienten Shaper

Verwöhne Deine Drumsounds!

Im Jahr 2004 brachte eine kleine, in Tegel ansässige Berliner Schmiede für Studio-Hardware namens Tegeler Audio Manufaktur einen außergewöhnlichen Prozessor auf den Markt und taufte ihn Magnetismus. Dieser beinhaltete neben einem Kompressor ein regelbares Sättigungstool nur für die Transienten, das klanglich an die Sättigung von hoch ausgesteuerten Bandmaschinen erinnert. Etliche Jahre später liegt hier nun der Magnetismus 2 zum Test bei AMAZONA.de vor, der ebenfalls schon einige Jahre (seit 2008) auf dem Markt ist, aber seinerseits schon einige Hardware-Updates, zum Beispiel an Bedienfeld und Netzteil, erfahren hat.

Tegeler Audio Manufaktur Magnetismus 2 – Lieferumfang und Verarbeitung

Das zwei Höheneinheiten hohe und etwa 25 cm tiefe 19 Zoll Gerät wird in einer stylischen, auf „alte Seemannskiste“ getrimmten Holzbox geliefert. Ein Netzkabel und eine gedruckte Bedienungsanleitung in Englisch sind außerdem noch in der aufwendigen, aber auch sehr langlebigen Verpackung enthalten.

Zusätzlich bietet die Tegeler Audio Manufaktur noch ein praktisches Magnetismus 2 Konnektor Plugin in den Formaten AAX, VST und AU an, das klanglich neutral bleibt, aber die Hardware mit allen Bedienelementen am Bildschirm darstellt und somit eine Art „analoges Recall“ ermöglicht, indem man das Plugin in den entsprechenden Bus der DAW lädt und dort die Einstellungen vom Gerät ebenfalls vornimmt und mit dem Projekt abspeichert. Dank der gerasterten Drehknöpfe des Magnetismus 2 lassen sich dann später sämtliche Einstellungen nachvollziehen und gegebenenfalls wiederholen.

Das Gehäuse selbst besteht aus einer attraktiv lackierten Aluminiumfront mit Stahlblechgehäuse. Die insgesamt 6 gerasterten Potiknöpfe sowie der Dreifachschalter sind gut bedienbar aus schwarzem Kunststoff gefertigt, die Kippschalter für Power und Bypass aus Metall. Hinzu kommen eine blaue Betriebsleuchte, eine zweifarbige LED-Kette mit 10 Segmenten, die die Gain-Reduktion anzeigt sowie ein hintergrundbeleuchtetes VU-Meter für den Ausgangspegel.

Rückseitig befinden sich neben der Buchse für das Euronetzkabel die beiden Anschlusspärchen für Input und Output, jeweils ausschließlich im XLR-Standard gehalten. Die gesamte Signalverarbeitung ist stereo ausgeführt, ein Dualmonobetrieb ist nicht möglich.

Die gesamte Verarbeitung und das Anfassgefühl von Reglern und Schaltern wirkt ausgesprochen hochwertig und robust, was allerdings in dieser Preisklasse auch vorausgesetzt werden darf.

Tegeler Audio Manufaktur Magnetismus 2 – Technik und Funktionsumfang

Der Testkandidat besteht im Grunde genommen aus einem VCA-Kompressor mit nachgeschaltetem Transienten Shaper. Bei Letzterem handelt es sich allerdings eher um eine Art Verzerrer, der vor allem die Transienten verzerrt. Man kann also nicht dediziert Attack und Sustain eines Signals verbiegen, wie man es beispielsweise vom SPL Transient Designer her kennt.

Der Kompressor wird über die gerasterten Potis für Threshold, Timing, Ratio und Makeup Gain geregelt, wobei „Timing“ gleichzeitig auf Attack und Release des Kompressors wirkt, etwa so, wie man es von den Kompressorklassikern der Firma Fairchild kennt. Der Bereich reicht von der Position 1 (Attack 7 ms, Release 11 ms) bis zur Position 10 (Attack 1.300 ms, Release 4.500 ms), die anderen Positionen liegen irgendwo dazwischen. Damit kann ein weiter Anwendungsbereich abgedeckt werden, neben perkussiven Signalen sollte sich auch für Gesang oder Streicher eine passende Einstellung finden. Wenn man allerdings beispielsweise kurze Attack-Zeiten mit langen Release-Zeiten (oder umgekehrt) nutzen möchte, geht man hier leer aus.

„Ratio“ deckt den Bereich von 1,5:1 bis „Limit“ (also „unendlich“) ab, die Stärke der Komprimierung lässt sich gut anhand der aus 10 Segmenten bestehenden LED-Anzeige („GR“ bedeutet „Gain Reduktion“) erkennen und entsprechend mit dem Makeup Gain-Regler ausgleichen.

Hat man nun sein Signal komprimiert, kann man es mit dem „Makeup Gain“-Regler in die Transientenbearbeitung schicken. Normalerweise gleicht man ja mit diesem Regler die Pegel von trockenem und komprimiertem Signal einander an, hier kann man darüber hinaus die Flux-Schaltung anfahren, sodass diese von dezenter Sättigung bis zu kräftigen Verzerrungen eine breite Palette von Bearbeitungen anbieten kann. Mit dem „Flux“-Schalter kann man den Bereich der Transienten, die der Bearbeitung zugeführt werden, beeinflussen. „Eisen“ bedeutet, dass ein zeitlich längerer Transientenanteil geformt wird als bei „Kobald“ und „Nickel“, die kürzere Anteile zur Bearbeitung freigeben.